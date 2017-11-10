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ABD’den F-35 savaş uçakları için kritik hamle

ABD, Müşterek Saldırı Uçağı F-35’ler için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Uçakların diğer ülkelere satışı konusunda alınan karar, birçok ülkenin hava filosu planlarında değişikliğe sebep olabilir
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD’nin ilk uçuşunu 2006 yılında yapan teslimatları ise kısa bir süre önce başlayan F-35 uçakları, 50 milyar doları aşan bir geliştirme bütçesine sebep olmuştu. Üretim aşamasında Lockheed Martin’in ana yükleniciliğinde Northrop Grumman Corp, United Technologies, Pratt & Whitneyy, BAE Systems gibi önemli şirketler yer alıyor.


Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkenin geliştirici olarak yer aldığı geliştirme süreci ile katılımcı ülkeler, uçağı satın alma hakkına sahip olacaktı. ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Wilson tarafından bugün açıklanan bir karar ile bu noktadaki dengeler değişecek gibi görünüyor.


Açıklamaya göre ABDi F-35’leri partner olduğu ülkelere de satmak için masaya oturmuş durumda. İlk aşamada Birleşik Arap Emirlikleri ile F-35’lerin satışı için görüşüldüğü ifade edilmiş.


Yunanistan, Hindistan ve Suudi Arabistan da Alabilecek

Bu karar NATO üyesi ülkelerin ve ABD’nin partner olarak gördüğü, NATO üyesi olmayan ülkelerin de bu uçaklardan alabilmesi anlamını taşıyor. Bundan dolayı kısa bir süre önce F-16’ların modernizasyonuna karar veren komşumuz Yunanistan gibi birçok ülke NATO üyesi olduğu için, Suudi Arabistan gibi ülkeler de ABD’nin müttefik ülkelerinden olduğu için senato kararı ile uçaklardan satın alabilecek.


Yunanistan içinde bulunduğu mali darboğaz nedeni ile F-35’lerden satın alır mı bilinmez ancak eğer alma kararı verirse Türkiye’nin komşularına karşı askeri anlamda elini bir hayli güçlendirecek olan F-35’ler daha fazla önem arz etmiş olacak. Zira geliştirme aşamasında etkin rol üstlenmemiş olsaydık yeni nesil savaş uçaklarını hem daha pahalıya alacaktık hem de uçakları daha geç temin edebilecektik. Tabi tarihte ABD’nin ikili oynayarak diğer ülkelere satıp bize satmadığı çeşitli silahlar olduğu konusu da işin daha ayrı bir boyutu.


Milli Muharip Uçak Projesi’nin Önemi Artıyor

ABD’nin bu hamlesi aslında uzun vadede Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi’nin önemini de artırıyor. Sadece kendi kullanımımız için olan stratejik önemi bir kenara koyarsak ABD’nin muhtemelen asla satış yapmak istemeyeceği ülkeler, proje sonunda ortaya konacak olan ürünlere talip olmak isteyebilir. Özellikle Pakistan gibi yıllardır silahlanma yarışına girdiği Hindistan’ın F-35’ler ile hava filosunu güçlendirmesi durumunda karşı hamle yaparak ikili ilişkilerin iyi olduğu bir ülkenin savaş uçaklarına sahip olmak istemesi beklenen bir hamle olabilir. Tabi bu örnekleri sayıca daha da yükseltmek mümkün.


ABD, üç farklı versiyonu bulunan F-35 savaş uçaklarının en ucuz versiyonu olan F-35A modeli için belirlenen fiyat 98, F-35B için 104, F-35C içinse 116 milyon dolar. F-35A geleneksel kalkış ve iniş yapabilen baz model iken, F-35B kısa mesafelerde iniş kalkış yapabilme yeteneği ile sunuluyor. F-35C ise uçak gemileri için tasarlanmış özel model.


https://www.reuters.com/article/emirates-airshow-f35/united-states-discussing-sale-of-f-35s-to-partner-nations-u-s-official-says-in-uae-idUSL8N1NG4SX Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Haberi okuyunca bildiğin propoganda/politika haberi olduğu belli oluyor. Pakistana ve diğer başka ülkelere daha başlamamış bir projeden uçak satma hayalleri. 2019 öncesi tam gaz propagandaya devam.
Haberi okuyunca bildiğin propoganda/politika haberi olduğu belli oluyor. Pakistana ve diğer başka ülkelere daha başlamamış bir projeden uçak satma hayalleri. 20...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Batumatu 1 yıl
Bu proje ABD tarihinin en başarısız, en verimsiz, en çöp projesidir. Bu uçağın sorunları bitmek bilmiyor. ABD senatosu yıllardır projeyi sonlandırmaya çalışıyor fakat verilen yüzlerce uçak sözü var, ortaklığı var. Geçen yıllarda bu uçakla uçan Amerikan pilotlarının günlerce hastalandığı, başının döndüğü ortaya çıktı. Sebebi ise kabindeki oksijen yetersizliği... Araştırın bu projeyi harcanan paralara dudağınız uçuklayacak. Öyle ahım şahım bir uçak değil, 2 yıl boyunca Virginia Langley Air Force Base yakınlarda Hampton'da bulundum, Amerika'nın bu üssü en aktif üssüdür çünkü hemen dibinde Newport News Shipyard vardır ki bütün devasa uçak gemileri burada yapılır, diyeceğim odur ki haftada en az 5 kere jetler koordine şekilde kalkar training yapar ve geri gelir tam bir görsel şölen havasında olur. Zaten F-22'nin sesi o kadar feci derecede yüksek ki sesinden tanımamak mümkün değil. 1 kere F-35 gördüm sadece havada, varsa yoksa F-22 ve T-38 uçuyordu sürekli olarak. Yani diyeceğim odur ki Amerikan Hava Kuvvetleri bu uçağa çöp gözüyle bakmakta.. Tek işlevsel kullanım alanı Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde olacak. Oda kısa mesafe iniş kalkış ve dikey iniş kalkış yapan modelleri uçak gemilerinde işe yarar. Amerika zaten F-22'yi kimseye satmıyor dolayısıyla milli muharip uçak projesi desteklenmeli ki bir sonraki nesilde F-22 ayarında uçak yapabilelim.
Bu proje ABD tarihinin en başarısız, en verimsiz, en çöp projesidir. Bu uçağın sorunları bitmek bilmiyor. ABD senatosu yıllardır projeyi sonlandırmaya çalışıyor...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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myhotyro 1 yıl myhotyro
Orijinalden alıntı: myhotyro

Haberi okuyunca bildiğin propoganda/politika haberi olduğu belli oluyor. Pakistana ve diğer başka ülkelere daha başlamamış bir projeden uçak satma hayalleri. 2019 öncesi tam gaz propagandaya devam.

Pardon yanılmışım, kaynak gösterilen reuters.com'daki habere gittim. Orada "Amerikanın bu hamlesine karşın tüm dünya F35 istemeyiz" demiş, tüm ülkeler bizim yapacağımız uçağı almak için sıraya girmişler. Hatta Amerika bile F35 projesini durdurmuş, bizim uçağımızdan 3715 adet sipariş vermiş. Parasını da Halk Bankasına peşin yatırmış.
Orijinalden alıntı: myhotyroHaberi okuyunca bildiğin propoganda/politika haberi olduğu belli oluyor. Pakistana ve diğer başka ülkelere daha başlam...
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ozgkara 1 yıl
F-22'ler tam bir fiyaskoydu , şimdide F-35'ler. Şu aşamada bile F-16'ların manevra seviyesine ulaşabilmiş değiller. Ülkemizin başı bu F -35'lerle derde girecek buraya yazıyorum. uçan bidonlar F-35 ler alanın elinde patlayacak. Keşke üretim aşamasına girmeden bekle gör deseydik.En temel kavramsal tasarım problemleri bile aşılamadı bunlarda.
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aydinsukru 1 yıl
Ortada daha f35 yok. Nato kendini silahlandırıp yenisini geliştirmeden 3. Ülkelere satmaz
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radical 1 yıl
F-35 çok şey vaad ediyor ama bunların ne kadarını ne zaman verecek belli değil. TF-X her halükarda gerekliydi ve F-35 den bağımsız düşünmek gerekiyor. Bu arada Alman-Fransiz ortaklığında bir jet projesinde bizim uçağa benzer zamanlama ile yürüyebilir.
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hanox 1 yıl
emeğine sağlık , çok güzel anlatmışsın.
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Guest-1DFD8C17B 1 yıl
Uçakta öyle bir radar var ki erken uyarı radarı gibi seyir füzesini tespit ediyor. Çöpmüş


nationalinterest.org/...
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ctrl-alt-delete 1 yıl
Bu uçakları umarım tek başımıza üreteceğimiz günler gelir.
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StaatSanWalt 1 yıl
En son 5 sene once 4 tekerlekli, karada yuruyecek bir araba yapmaya hazirlandik, simdi o proje sifirlandi yeniden araba yapiyoruz akli olan dusunur sorar ulan madem simdi araba yapiyoruz 5 sene once ne yaptik diye ama akli olan 404 not found diye uyari verirken akpli kafasi hokumetimiz sayesinde olmayan milli arabaya iki kere sevinmis oldu ama hala ortalarda araba filan yok.
Simdi milli savas ucagini yapip ki savas ucaklarini dunyada cin,abd, rusya, fransa gibi bir elin parmaklarini gecmeyecek 5 ulke yaparken bunu yapip baskalarina satma hayallerine sevinmeye basladilar, bu ulkeyede insaninada diyecek birsey yok tek diyecegim ben icmiyorum ama icen arkadaslara tavsiyem 3-5 raki bira alip paranizi carcur etmeyin, bir adet soyle en millisinden bir adet akpli veya su haberi yapan editor kafasi bulup kullanin 200 promil kafa garanti.
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BlackGhost12 1 yıl
Kardeşim herkes konuşuyor bu proje hakkında dünyada. Bir bizim umrumuzda değil. Üretim sürecide dahil, bolca para verdik bizde bu uçağa. Şimdi elin yunanı hiç arge harcamadan f35 alacak. Onuda hibe yaparlar. Hatta bizim 100 lük siparişin 60 İsrail -40 Yunanistan olarak bölüşürler. Bu umursamazlıkla onunda parasını halk öder.
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koyunsavar 1 yıl
Bu uçak kesin çöp iyi olsa Amerika her önüne gelene satmazdı.mesela f16 Amerika herkese sattı ama f15, f18 sadece kankalarina satti.
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transverse 1 yıl koyunsavar
tstctstc
Bu uçak kesin çöp iyi olsa Amerika her önüne gelene satmazdı.mesela f16 Amerika herkese sattı ama f15, f18 sadece kankalarina satti.

30 yılda envanterine 2407 adet F-16 alan ABD bu uçakları çöp olduğu için kullandı.
Yine 3000 civarı toplam F-35 üretiminin 2453 adeti sadece ABD için olacakken F-35'e çöp demek neyin kafası acaba
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hlksnrr 1 yıl
Bu uçak bizim için tam anlamıyla alacağımız en pahalı "çöp" tür.
Dış müdahaleye açık bir uçak, kokpit kocaman bir dokunmatik panelden ibaret. F-16' lar ile istediğiniz yeri bombalayabilirsiniz ancak bu JSF projesinde ABD uçaklara çok rahat müdahale edebilir. Hava Kuvvetleri acaba gerçekten almak istedi mi yoksa hükümet ABD ile ilişkileri iyi tutmak için mi almaya karar verdi ?
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