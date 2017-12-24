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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni şirket: ASFAT A.Ş.

Olağanüstü hal kapsamında iki yeni KHK yayınlandı. KHK ile ASFAT AŞ adında yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı da Cumhurbaşkanlığına bağlandı.
1 yıl
10,7b
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13
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni şirket: ASFAT A.Ş.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu.

ASFAT A.Ş. askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkân ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek veya bunların ihtiyaçları için teklif verebilecek.

Bu kapsamda imalat, tasarım, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunacak. Askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak.

Başlangıç sermayesi 50 milyon lira

Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Buna ek olarak Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan platform, mühimmat, donanım, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerden Bakan onayı ile bedelsiz yararlanabilecek.

SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Yayınlanan KHK ile birlikte daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bundan sonra Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşar'a devredebilecek.


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ressi1 1 yıl en beğenilen
SSM in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ne faydası var anlayamadım? Neden böyle bir adım atılmış?
6 Yanıt Yanıtla +28
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fz18 1 yıl
çok güzel gelişmeler, 5-10 yıl içerisinde ulaşılacak nokta, burada çamur atan ağlakların bile inkar edemeyeceği bir yer olacaktır.
bu tür haberleri her daim görmek istiyoruz. emeği geçenlere teşekkürler.
çok güzel gelişmeler, 5-10 yıl içerisinde ulaşılacak nokta, burada çamur atan ağlakların bile inkar edemeyeceği bir yer olacaktır.bu tür haberleri her da...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Bluflame 1 yıl ressi1
cb’ye bağlanmayan ne kaldıki zaten ? bizim mahallenin muhtarı bile direk cb’den talimat alıyor.
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DH Misafiri 10 ay
ASFAL IN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA GETİRİLEN İSİM ŞUAY ALPAY BU SÜPER BİR OLAY. ADAM BEYİN. ALLAH MEMLEKETİMİZE HAYIRLI UĞURLU ETSİN.
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erturkcan2 1 yıl
SSM'nin CB bağlanması demek bütün savunma ürünlerinin çok daha hızlı şekilde onaylanıp üretime geçebilmesi sıkıntılardan kurtulmak demektir. ASFAT A.Ş. gerçekten çok faydalı olabilecek bir proje lakin tabi verimli çalışabilirse.
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hanox 1 yıl
Cumhurbaşkanlığına bağlandı çünkü abuk sabuk sebeler ve sabotajlarla işlemez hale
getirilip kapatılmasın diye.
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rwo 1 yıl
SSM niye C.B ye devredildi diye sormuşsunuzda C.B nin damadı İHA larıda üreten bayrak şirketinin sahibi varın aradaki ilişkiyi siz kurun.
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Krone 1 yıl
Ne saçma bir isim. Asfalt gibi.
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kadirirdem 1 yıl
Asfalt diye okudum.Başka isim olabilirmiş.
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mgora 1 yıl
A.Ş ise yeni yönetim kurulu üyeleri lazım...
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fz18 1 yıl
çok güzel gelişmeler, 5-10 yıl içerisinde ulaşılacak nokta, burada çamur atan ağlakların bile inkar edemeyeceği bir yer olacaktır.
bu tür haberleri her daim görmek istiyoruz. emeği geçenlere teşekkürler.
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ressi1 1 yıl en beğenilen
SSM in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ne faydası var anlayamadım? Neden böyle bir adım atılmış?
2 Yanıt Yanıtla +28
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Bluflame 1 yıl ressi1
cb’ye bağlanmayan ne kaldıki zaten ? bizim mahallenin muhtarı bile direk cb’den talimat alıyor.
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4007 1 yıl ressi1
Bürokratik mesele..
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V4LKyR 1 yıl
ASFALT gibi.
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