Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni şirket: ASFAT A.Ş.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu.

ASFAT A.Ş. askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkân ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek veya bunların ihtiyaçları için teklif verebilecek.

Bu kapsamda imalat, tasarım, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunacak. Askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak.

Başlangıç sermayesi 50 milyon lira

Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Buna ek olarak Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan platform, mühimmat, donanım, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerden Bakan onayı ile bedelsiz yararlanabilecek.

SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Yayınlanan KHK ile birlikte daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bundan sonra Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşar'a devredebilecek.