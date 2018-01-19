Milli elektronik harp sistemi Koral, harekat öncesinde sınırda görüntülendi

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Olası Afrin Harekatı öncesinde Suriye sınırında ciddi bir hareketlilik söz konusu. Sınıra sevk edilen teknik ekipmanlar arasında kameralara yakalanan ürünlerden biri de Aselsan ana yükleniciliğinde 50’den fazla firmanın iştiraki ile geliştirilen Koral elektronik harp sistemi oldu.





2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinden sonra olası bir tehdite karşı sınıra yakın bölgelerde konumlandırıldığını bildiğimiz Koral, ilişkilerdeki düzelme sonrasında tekrar önemli bir gündem maddesi olmamıştı. Şimdiyse yeniden Afrin Harekatı kapsamında Suriye sınırına konumlandırılmış durumda.





Koral Nedir?

Yerli imkanlarla üretilen gelişmiş bir elektronik harp sistemi olan Koral, düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmak için kullanılıyor. Koral ED adı verilen Elektronik Destek Sistemi, düşman radarlarından yayılan dalgaları takip ediyor ve frekans tespiti yapıyor. Sonrasında toplanan veriye göre Koral ET devreye giriyor, düşman radar sinyallerinin bozulması yönünde karşı yayın yapıyor.





25 ton ağırlığında ve 14 metre uzunluğunda 8x8 bir taktik araç üzerine entegre edilen Koral’ın kesin olmamakla birlikte bugüne kadar 5 adet üretildiği tahmin ediliyor. 4 kişilik mürettabat ile görev yapan Koral’ın S400’lerin radar sistemini de kör etmekte yetkin olabileceği iddia edilmiş olsa da Rus yetkililerden gelen açıklamalarda Koral’ın S-400 radarları üzerinde %30 yanıltma oranı ile etkili olabileceği söylenmişti.





Türk uçaklarına karşı olası bir tehditte sınır ötesinde etkin rol oynayabilecek olan Koral, düşman saflarından gelebilecek elektronik harp tehditlerinde radarları kör edebilecek saldırıları da bertaraf etmekte kullanılabiliyor.