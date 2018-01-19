Milli elektronik harp sistemi Koral, harekat öncesinde sınırda görüntülendi

2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinden sonra olası bir tehdite karşı sınıra yakın bölgelerde konumlandırıldığını bildiğimiz Koral, ilişkilerdeki düzelme sonrasında tekrar önemli bir gündem maddesi olmamıştı. Şimdiyse yeniden Afrin Harekatı kapsamında Suriye sınırına konumlandırılmış durumda.
Koral Nedir?
Yerli imkanlarla üretilen gelişmiş bir elektronik harp sistemi olan Koral, düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmak için kullanılıyor. Koral ED adı verilen Elektronik Destek Sistemi, düşman radarlarından yayılan dalgaları takip ediyor ve frekans tespiti yapıyor. Sonrasında toplanan veriye göre Koral ET devreye giriyor, düşman radar sinyallerinin bozulması yönünde karşı yayın yapıyor.
25 ton ağırlığında ve 14 metre uzunluğunda 8x8 bir taktik araç üzerine entegre edilen Koral’ın kesin olmamakla birlikte bugüne kadar 5 adet üretildiği tahmin ediliyor. 4 kişilik mürettabat ile görev yapan Koral’ın S400’lerin radar sistemini de kör etmekte yetkin olabileceği iddia edilmiş olsa da Rus yetkililerden gelen açıklamalarda Koral’ın S-400 radarları üzerinde %30 yanıltma oranı ile etkili olabileceği söylenmişti.
Türk uçaklarına karşı olası bir tehditte sınır ötesinde etkin rol oynayabilecek olan Koral, düşman saflarından gelebilecek elektronik harp tehditlerinde radarları kör edebilecek saldırıları da bertaraf etmekte kullanılabiliyor.
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Tam tersine buralara az para veriliyor;
İnşaat/Diyanet-İHL'ye yatırılan para BilimTekniğe/Sanayiye
yatırılmış olsaydı CariAçık diye kanayan yaramız olmazdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir.
aselsan.com.tr/...
Sizinkiler anca satmasını bilirler. 80 yılın birikimini 15 yılda satıp parayı inşaata gömüp kendilerini ve yandaşlarını zengin ettiler.
Yandaş şirketlere devlet garantisi verip, yol-köprü yapıp devleti zarara sokmasını bilirsiniz.
Eğitime önem vermek yerine, her köşeye camii ve imam hatip açarak din siyaseti yapmasını bilirsiniz.
Bu projeleri imam hatıplıler yapmıyorlar, ımam hatıplıler anca organik hoşaf, ledli ekmek kutusu, papaz eriğini imam eriğine çeviren projelerle meşguller.
çocuk mu kandırıyorsun önemli olan kurum açmak değil Türkiye de onlarca kurum var önemli olan bunların işlevsel bir hale gelmesi
savunma sanayinin son 10 yılda %20 den %60'lara gelmesi de gökten zembille geldi dersiniz o zaman