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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli elektronik harp sistemi Koral, harekat öncesinde sınırda görüntülendi

Afrin Harekatı, Türk savunma sanayiinin geliştirip kullanıma hazır hale getirdiği teknolojilerin de kullanılması adına önemli bir sınav olacak. Bunlardan biri de Koral.
1 yıl
6,7b
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli elektronik harp sistemi Koral, harekat öncesinde sınırda görüntülendi
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Olası Afrin Harekatı öncesinde Suriye sınırında ciddi bir hareketlilik söz konusu. Sınıra sevk edilen teknik ekipmanlar arasında kameralara yakalanan ürünlerden biri de Aselsan ana yükleniciliğinde 50’den fazla firmanın iştiraki ile geliştirilen Koral elektronik harp sistemi oldu.


2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinden sonra olası bir tehdite karşı sınıra yakın bölgelerde konumlandırıldığını bildiğimiz Koral, ilişkilerdeki düzelme sonrasında tekrar önemli bir gündem maddesi olmamıştı. Şimdiyse yeniden Afrin Harekatı kapsamında Suriye sınırına konumlandırılmış durumda.


Koral Nedir?

Yerli imkanlarla üretilen gelişmiş bir elektronik harp sistemi olan Koral, düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmak için kullanılıyor. Koral ED adı verilen Elektronik Destek Sistemi, düşman radarlarından yayılan dalgaları takip ediyor ve frekans tespiti yapıyor. Sonrasında toplanan veriye göre Koral ET devreye giriyor, düşman radar sinyallerinin bozulması yönünde karşı yayın yapıyor. 


25 ton ağırlığında ve 14 metre uzunluğunda 8x8 bir taktik araç üzerine entegre edilen Koral’ın kesin olmamakla birlikte bugüne kadar 5 adet üretildiği tahmin ediliyor. 4 kişilik mürettabat ile görev yapan Koral’ın S400’lerin radar sistemini de kör etmekte yetkin olabileceği iddia edilmiş olsa da Rus yetkililerden gelen açıklamalarda Koral’ın S-400 radarları üzerinde %30 yanıltma oranı ile etkili olabileceği söylenmişti.


Türk uçaklarına karşı olası bir tehditte sınır ötesinde etkin rol oynayabilecek olan Koral, düşman saflarından gelebilecek elektronik harp tehditlerinde radarları kör edebilecek saldırıları da bertaraf etmekte kullanılabiliyor.


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METEHAN88 1 yıl en beğenilen sosisvesalam
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muhalefetin aklı sıra yapılanları küçümsemek için atacağı yorumları ben şimdiden atayım
-avrupa bizi kıskanıyor
-bunun yerine cami yapardık
-imam hatipler kapatılsın


Tam tersine buralara az para veriliyor;
İnşaat/Diyanet-İHL'ye yatırılan para BilimTekniğe/Sanayiye
yatırılmış olsaydı CariAçık diye kanayan yaramız olmazdı.
Ad Blockmuhalefetin aklı sıra yapılanları küçümsemek için atacağı yorumları ben şimdiden atayım-avrupa bizi kıskanıyor-bun...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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12 Angry Men 1 yıl sosisvesalam
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muhalefetin aklı sıra yapılanları küçümsemek için atacağı yorumları ben şimdiden atayım
-avrupa bizi kıskanıyor
-bunun yerine cami yapardık
-imam hatipler kapatılsın


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir.
aselsan.com.tr/...

Sizinkiler anca satmasını bilirler. 80 yılın birikimini 15 yılda satıp parayı inşaata gömüp kendilerini ve yandaşlarını zengin ettiler.

Yandaş şirketlere devlet garantisi verip, yol-köprü yapıp devleti zarara sokmasını bilirsiniz.

Eğitime önem vermek yerine, her köşeye camii ve imam hatip açarak din siyaseti yapmasını bilirsiniz.

Bu projeleri imam hatıplıler yapmıyorlar, ımam hatıplıler anca organik hoşaf, ledli ekmek kutusu, papaz eriğini imam eriğine çeviren projelerle meşguller.
Ad Blockmuhalefetin aklı sıra yapılanları küçümsemek için atacağı yorumları ben şimdiden atayım-avrupa bizi kıskanıyor-bun...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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sosisvesalam 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
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muhalefetin aklı sıra yapılanları küçümsemek için atacağı yorumları ben şimdiden atayım
-avrupa bizi kıskanıyor
-bunun yerine cami yapardık
-imam hatipler kapatılsın


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir.
aselsan.com.tr/...

Sizinkiler anca satmasını bilirler. 80 yılın birikimini 15 yılda satıp parayı inşaata gömüp kendilerini ve yandaşlarını zengin ettiler.

Yandaş şirketlere devlet garantisi verip, yol-köprü yapıp devleti zarara sokmasını bilirsiniz.

Eğitime önem vermek yerine, her köşeye camii ve imam hatip açarak din siyaseti yapmasını bilirsiniz.

Bu projeleri imam hatıplıler yapmıyorlar, ımam hatıplıler anca organik hoşaf, ledli ekmek kutusu, papaz eriğini imam eriğine çeviren projelerle meşguller.



çocuk mu kandırıyorsun önemli olan kurum açmak değil Türkiye de onlarca kurum var önemli olan bunların işlevsel bir hale gelmesi
savunma sanayinin son 10 yılda %20 den %60'lara gelmesi de gökten zembille geldi dersiniz o zaman
12 Angry MenAd Blockmuhalefetin aklı sıra yapılanları küçümsemek için atacağı yorumları ben şimdiden atayım...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 1 yıl
operasyonlarda kullanılan lazer işaretleme teknolojisi
vimeo.com/...
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DH Misafiri 1 yıl
rusya % 30 demişse o en az % 65 tir.
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ßenle100les 1 yıl
Suriye vatandaslarina yardim yapilacagina bu tur savunma ve saldiri mekanigi ve elektronigi kullanabilen cihazlar araclar uretmeliydik ki bir leopard bozuldugunda yerine yenisini koyabilelim. Bunlar da bise 1975 te hic birsey uretemiyorduk amarikancilar sagolsun
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sistemli adam 1 yıl
genç pkk/ypg liler rahatsız
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hcebi11 1 yıl
Ad Block ,iyice saçlamışsın . sen nin demenle akp sayesinde gelişti ,peki sorarım akp bu kadar geliştirici bir parti ise saman dışardan niye geliyor!
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ıYı 1 yıl
Afrin operasyonu savunma ve taarruz sistemlerinin reklamını yapmak için iyi fırsat.
Koral işe yarıyor tecrübe edildi ama yinede alıcı ülkeler için büyük referans olacak.
Antitank mermileri için tanklara konacak olan sistem,sniperlerin saklandığı yeri tespit eden sistem ve bir çok sistem olası afrin harekatında tecrübe olacak. gerçek savaş şartlarında kullanıldığı ve işe yaradigi için uluslar arası savunma sanayi fuarlarında büyük ilgi görecek.
İnşaallah şehit vermeden destan yine yazarız.
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strong mind strong body 1 yıl
Yücel Gaz depoyu fulle yapacak çok iş var
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ressi1 1 yıl
Acaba Rus S-400 lerine veya Suriye ye ait S-200 sistemlerine etkisi olabilir mi? Haberde %30 olarak belirtilmiş ama Bugün F-16 lar bombaladığına göre gerek kalmayacak.
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