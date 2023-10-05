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    ASELSAN EJDERHA, elektronik harp alanında Türkiye’nin elini güçlendirecek

    ASELSAN, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen IDEF 2023 fuarında elektronik harp sistemi EJDERHA’yı sergilemişti. Firma şimdi ise EJDERHA hakkında yeni bilgiler paylaştı.
    Karşınızda ASELSAN’ın elektronik harp sistemi: EJDERHA! Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin önemli üreticilerinden birisi olan ASELSAN, yeni elektronik harp sistemi EJDERHA ile alanında en güçlü ürünlerden birisi olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.

    ASELSAN EJDERHA, elektronik harpte fark yaratacak

    ASELSAN tarafından üretilen EJDERHA, özel olarak tasarlanmış yönlü anten/reflektör seti kullanılarak tek darbe veya bir dizi darbe aracılığı ile, kısıtlı bir süre boyunca, yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapabiliyor. Yüksek Güçlü Mikrodalga kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik enerji, hedef alınan elektronik cihazların çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacıyla kullanılıyor. Özellikle el yapımı patlayıcıları etkisiz kılmakta başarı göstermiş olan EJDERHA, istihbarat amacıyla kullanılan elektronik cihazları da engellemek için tasarlanmış durumda.

    Karşınızda ASELSAN’ın elektronik harp sistemi: EJDERHA! Tam Boyutta Gör
    EJDERHA, taktik sahada ve tesis giriş-çıkış alanlarında tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor. Bu, terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vuracaktır.

    Bunların yanında EJDERHA, yeni nesil teknolojiler ile konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark yaratan bir çözüm oluşturuyor. Taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistem, insanlı ve insansız (uzak komuta ile) kontrol edilebiliyor. Bu sayede saha koşullarında zengin bir kullanım senaryosu sunulmuş oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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