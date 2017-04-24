Milli enerji politikasında dev hamle: Akdeniz’de sismik aramalar hızlanıyor





Enerji Bakanlığı, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, Türkiye’nin hızla artan enerji ihtiyacının maksimum verimlilikle milli olanaklarla karşılanması için birtakım hamleler yapma kararı almıştı. Bu noktada önemli yatırımlar yapılmış, ekipman ve teçhizatlar ile ülkenin bu alandaki kabiliyetleri yükseltilmişti.

Bu noktada Türkiye’nin uzun yıllardır konuşulan ancak çeşitli etkenlerle bir türlü atılamayan bir adım resmen atıldı. Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik arama gemileri ile hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de hiç durmadan üç boyutlu ve sismik arama yapacak olan Türkiye, bu gemilerden gelecek sonuçlar ölçeğinde de her yıl petrol ve doğalgaz hedefi ile Akdeniz’de 2, Karadeniz’de 2 olmak üzere en az 4 kuyu açacak.

31 Aralık 2012’de 130 milyon dolara satın alınan arama gemilerinden Barbaros Hayrettin Paşa, daha önce aralıklı olarak devam ettiği arama görevine 21 Nisan itibariyle etkin olarak başladı ve aralıksız olarak 3 boyutlu sismik arama yapacak. Denizin 8 kilometre altında jeolojik arama yapabilen gemi, alanındaki en modern ve en çevreci gemi konumunda. Oruç Reis de bu yıl içinde Kardeniz’de sismik arama faaliyetlerine etkin olarak başlayacak.

Tabi iş sadece arama ile sınırlı kalmayacak. Bu yıl içinde Türkiye, tarihinde ilk defa sondaj gemisini de envanterine katacak ve sondaj gemisi sayesinde de çıkarılan haritalar kapsamında sondajlar vurulmaya başlanacak.