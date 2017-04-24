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Milli enerji politikasında dev hamle: Akdeniz’de sismik aramalar hızlanıyor

Enerji Bakanlığı’nın açıkladığı milli enerji politikası kapsamında aramacılık ve sondaj çalışmaları kapsamında agresif sürecin ilk büyük adımı resmen atıldı. İşte detaylar:
2 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Enerji Bakanlığı, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, Türkiye’nin hızla artan enerji ihtiyacının maksimum verimlilikle milli olanaklarla karşılanması için birtakım hamleler yapma kararı almıştı. Bu noktada önemli yatırımlar yapılmış, ekipman ve teçhizatlar ile ülkenin bu alandaki kabiliyetleri yükseltilmişti.

Bu noktada Türkiye’nin uzun yıllardır konuşulan ancak çeşitli etkenlerle bir türlü atılamayan bir adım resmen atıldı. Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik arama gemileri ile hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de hiç durmadan üç boyutlu ve sismik arama yapacak olan Türkiye, bu gemilerden gelecek sonuçlar ölçeğinde de her yıl petrol ve doğalgaz hedefi ile Akdeniz’de 2, Karadeniz’de 2 olmak üzere en az 4 kuyu açacak.

31 Aralık 2012’de 130 milyon dolara satın alınan arama gemilerinden Barbaros Hayrettin Paşa, daha önce aralıklı olarak devam ettiği arama görevine 21 Nisan itibariyle etkin olarak başladı ve aralıksız olarak 3 boyutlu sismik arama yapacak. Denizin 8 kilometre altında jeolojik arama yapabilen gemi, alanındaki en modern ve en çevreci gemi konumunda. Oruç Reis de bu yıl içinde Kardeniz’de sismik arama faaliyetlerine etkin olarak başlayacak.

Tabi iş sadece arama ile sınırlı kalmayacak. Bu yıl içinde Türkiye, tarihinde ilk defa sondaj gemisini de envanterine katacak ve sondaj gemisi sayesinde de çıkarılan haritalar kapsamında sondajlar vurulmaya başlanacak. 


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CaBr2 2 yıl en beğenilen
Burada önemli olan bir şey bulup bulmamak değil. Asıl amaç elimizde tam olarak ne olup olmadığını bilmek. Enerji politikamızı ona göre ayarlamak.
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WaylandIZMIR 2 yıl
Burada konu petrol ama ben elektrik'e değineceğim;
Nükleer santrali çakacaksın olup bitecek. Sağlam yaptıktan sonra tüm ülkenin enerji ihtiyacını rahat rahat karşılar.
Burada konu petrol ama ben elektrik'e değineceğim;Nükleer santrali çakacaksın olup bitecek. Sağlam yaptıktan sonra tüm ülkenin enerji ihtiyacını rahat rahat...
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4 Yanıt Yanıtla +19
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CaBr2 2 yıl WaylandIZMIR
WaylandIZMIR
Burada konu petrol ama ben elektrik'e değineceğim;
Nükleer santrali çakacaksın olup bitecek. Sağlam yaptıktan sonra tüm ülkenin enerji ihtiyacını rahat rahat karşılar.

Bu forumda onu anlatman imkansız, anlamıyorlar. nice yiğitler can verdi bu uğurda.
WaylandIZMIRBurada konu petrol ama ben elektrik'e değineceğim;Nükleer santrali çakacaksın olup bitecek. Sağlam yaptıktan sonra tüm ülkeni...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 2 yıl
2019 için seçim yatırımı bunlar hep boş verin ne petrolü Allah aşkına göz boyama hem denizden petrol mü çıkarmış (!)
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tufanumur12 1 yıl DH Misafiri
petrolü nerenden çıkarıyorlar çok merak ettim ? doğrusu bu kadar bilgiliysen anlatırmısın ?
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bluraydisk 2 yıl
DEV adım bi tekne al içine makineleri doldur denizde gezdir dolaştır . Sonra manyaq iş yaptık..
Güneş konya ovasında sırt yakmaya başladı 2 adam yollayıp akşama 3 panel daha dikelim
Nükleer santral yapacağduk onu da unutmayalım..
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gangsta5959 2 yıl
yani mantıklı yenilenebilir enerjiyle uğraşıcana 130m dolara gemi al ara belki bulursun
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0z0z 2 yıl
Çok ilginç
Aynı gün israille doğalgaz anlaşması imzalanıyor.
İsrailin doğalgazını satın alacağız!
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wolwes 2 yıl
şimdi inşallah buluruz diyeceğim ama petrol arama ve çıkarma konusunda en profesyonel firmalardan bp nin ve daha nice firmaların bile kazalar yaşadığını çıkarma yaptığı alanı petrole bulayıp mahvettiği aklıma geldikçe başka alanlara yönelmek geliyor elektrikli araçları yaygınlaştırıp nükleer santrallere yönelinebilir. ermenistan gibi bizde ermenistan sınırına bir nükleer santral kuralım zararın %50 sine ermeniler maruz kalsın 40 küsür yıllık sovyet döneminden kalma kendine hayrı kalmamış defalarca kazalar olmuş metmazor nükleer santralini işletip sinegin yagını çıkarıyorlar etrafa zarar,tehlike saçıyor bizim yaptığımız onların yanında devede kulak kalır.
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Bluflame 2 yıl
yap-işlet-devret modeli böyle stratejik bir yapı için kullanılmaz, verirsin parasını yaptırırsın toptan sahibi olursun.
yap-işlet-devret=yap - kaymağını ye - enkazı devret kaç
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hadjimurat 2 yıl
Türkiye petrolleri ve maden tetkik arama karada sismik araştırmayı daha önce trakyada doğalgaz için yaptı sondaj vuruldu ancak sonuç alınamadı ve kapandı
Buda ona benzemesinde gerçi maliyeti çok yüksek bu sondaj sistemlerinin çok bişey umut etmeden bekleyelim
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axaxa 2 yıl
Elimizde neler var da ...
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daldan_dala 2 yıl
konu ile pek alakalı değil ama bağlantılı olarak ,geminin ismi çok güzel düşünülmüş. bu hükümeti ister sevelim ister sevmeyelim gerek bu tür işlerde isim verme konusunda gerekse paranın bir yüzüne konanlar olsun çok başarılılar. savunma sanayinde de öyle çok güzel düşünülmüş isimler konuyor nokta atışı.
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Bluflame 2 yıl daldan_dala
daldan_dala
konu ile pek alakalı değil ama bağlantılı olarak ,geminin ismi çok güzel düşünülmüş. bu hükümeti ister sevelim ister sevmeyelim gerek bu tür işlerde isim verme konusunda gerekse paranın bir yüzüne konanlar olsun çok başarılılar. savunma sanayinde de öyle çok güzel düşünülmüş isimler konuyor nokta atışı.

bizim işimiz gücümüz o zaten: ismi verme-değiştirmek, köy-ilçe ismi değiştirmek, il sınırlarını değiştirmek, havaalanı, sokak isimlerini değiştirmek.
tabela mühendisliği veya göz boyama denir teknik terimde
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2jz1993 2 yıl
TPAO nun milyon paralarla aldığı gemi ortaya çıkmış(Bilerek zarar ettirilip satılmaya çalışılan kurum).Karadeniz'de 3 ay dolanır yine çekilir birşey beklemeyin.
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