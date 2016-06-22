Milli yüksek irtifa hava savunma sistemi ve uzun menzilli füzeler için çalışmalar başladı

Bu sürecin ardından da Milli Uzun Menzilli Füze programı daha yüksek sesle dile gelmişti. İran’ın elinde 3000 km menzile sahip füzelerinin olması, Rusya ile yaşanan gerginlik derken içinde bulunulan durumda uzun menzilli füzelerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye’nin bu şartlar altında uzun menzilli füzeler anlamında elindeki tek güç ise NATO’dan gönderilecek Patriot’lar.
Türk Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (T-LORAMIDS) için Roketsan ve ASELSAN taşın altına elini koyacak öncelikli isimler konumunda. Hali hazırda Roketsan’ın alçak ve orta irtifa füzeleri Hisar A ve Hisar O modelleri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Hisar A’nın sistem önleme menzili 15km iken Hisar O için bu rakam 25km.
Radar Sistemi ASELSAN’dan
ABD’nin 1992 yılına kadar radar üssü olarak kullandığı ve şimdilerde Roketsan’ın kullanımına sunulan Sinop Sülük Gölü yakınlarındaki bölgede Roketsan çalışmalarını yürütecek. Yeni füzeler ile öncelikli hedef 1000km çapındaki bir alanın üzerinde koruma sağlayabilmek. Tamamen milli imkanlarla üretilecek olan yüksek irtifa ve uzun menzilli füze caydırıcılık bakımından da önemli bir güç olacak.
Füzelerin üretim sürecinde Roketsan öncülüğünde yerli sanayiye büyük iş düşecek. ASELSAN ise en az füze kadar önem taşıyan radar sistemi için çalışacak. ASELSAN’ın Tübitak ile birlikte çalışarak TF-2000 Hava Savunma Fırkateyni için geliştirdiği ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Güdümlü Radar) sistemi, geliştirilecek füze sistemine de uyarlanacak. Bu sistemin gelişmiş bir versiyonu olarak projede konumlanacak olan radar, havadan gelen tehdidi algılama ve füzeleri tetikleme sistemi için görev yapacak. Çalışmaların tamamlanıp test edilmesi ve yeterli sayıda üretilerek stratejik noktalarda sistemin konumlandırılması için 5 – 10 yıl gibi bir süreye ihtiyaç duyulabileceği ifade ediliyor.
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90 yıldır ideoloji bataklığına saplandık durduk ve bunun bedeli de ağır okuyor. Sabah akşam kedi köpek kavgaları gibi ideoloji kavgaları yapıyoruz. 100 yıldır tek başarılı olduğumuz nokta bu! 100 yıldır gece gündüz ideolojilerimizi sorgulayarak birbirimize saldırdık. 100 yıldır, neden hava savunma sistemimiz yok demedik, bugün mü aklımıza geldi? 50 yıldır bunu sorgulamadık, neden acaba?
TCnin Hava Savunma Sistemi'nin parçaları:
Vatan millet sakarya
Ne mutlu türküm diyene
Türkiye türklerindir
Bir türk (yani türkiye türkü) dünyaya, pardon cihana bedeldir
TC vatandaşı olan herkes türktür
Türkiye laiktir, laik kalacak
Türküm, çalışkanım, zekiyim...
Al bayrak, kuran, ezan.
Türklük, müslümanlık, laiklik, ulusalcılık...
Al sana hava savunma sistemi!