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Milli yüksek irtifa hava savunma sistemi ve uzun menzilli füzeler için çalışmalar başladı

Roketsan ile Aselsan, milli uzun menzilli füzeler için çalışmalara başladı. Milli uzun menzilli füzeler için öncelikli hedef 1000km menzilin üzerine çıkabilmek. İşte detaylar:
2 yıl
23,9b
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli yüksek irtifa hava savunma sistemi ve uzun menzilli füzeler için çalışmalar başladı
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Çin firması CPMIEC’in Türkiye’nin Uzun Menzilli Füze ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 4 Milyar Dolar bedel öngörülen ihalede, 3.4 Milyar teklif götürerek en uygun teklifi sunması ve %30 yerli üretim şartını da kabul etmesi, bu alanda ibreyi Çin’e çevirmişti. O dönem ambargo uygulanan İran’a Çin’li şirketin füze satması, NATO’nun ve ABD’nin uyarıları sonrasında ihale iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Bu sürecin ardından da Milli Uzun Menzilli Füze programı daha yüksek sesle dile gelmişti. İran’ın elinde 3000 km menzile sahip füzelerinin olması, Rusya ile yaşanan gerginlik derken içinde bulunulan durumda uzun menzilli füzelerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye’nin bu şartlar altında uzun menzilli füzeler anlamında elindeki tek güç ise NATO’dan gönderilecek Patriot’lar.

Türk Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (T-LORAMIDS) için Roketsan ve ASELSAN taşın altına elini koyacak öncelikli isimler konumunda. Hali hazırda Roketsan’ın alçak ve orta irtifa füzeleri Hisar A ve Hisar O modelleri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Hisar A’nın sistem önleme menzili 15km iken Hisar O için bu rakam 25km.

Milli yüksek irtifa hava savunma sistemi ve uzun menzilli füzeler için çalışmalar başladı
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Radar Sistemi ASELSAN’dan

ABD’nin 1992 yılına kadar radar üssü olarak kullandığı ve şimdilerde Roketsan’ın kullanımına sunulan Sinop Sülük Gölü yakınlarındaki bölgede Roketsan çalışmalarını yürütecek. Yeni füzeler ile öncelikli hedef 1000km çapındaki bir alanın üzerinde koruma sağlayabilmek. Tamamen milli imkanlarla üretilecek olan yüksek irtifa ve uzun menzilli füze caydırıcılık bakımından da önemli bir güç olacak.

Füzelerin üretim sürecinde Roketsan öncülüğünde yerli sanayiye büyük iş düşecek. ASELSAN ise en az füze kadar önem taşıyan radar sistemi için çalışacak. ASELSAN’ın Tübitak ile birlikte çalışarak TF-2000 Hava Savunma Fırkateyni için geliştirdiği ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Güdümlü Radar) sistemi, geliştirilecek füze sistemine de uyarlanacak. Bu sistemin gelişmiş bir versiyonu olarak projede konumlanacak olan radar, havadan gelen tehdidi algılama ve füzeleri tetikleme sistemi için görev yapacak. Çalışmaların tamamlanıp test edilmesi ve yeterli sayıda üretilerek stratejik noktalarda sistemin konumlandırılması için 5 – 10 yıl gibi bir süreye ihtiyaç duyulabileceği ifade ediliyor.


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FatihAsl 2 yıl en beğenilen
Hayırlı olsun. Düşmanlar çatlasın
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asau 2 yıl s_mail
s_mail

Ne kadar da geç kalmışız bir hava savunma sistemimiz bile yok. ki bu kadar balistik füzelerin menzili içindeyken!

90 yıldır ideoloji bataklığına saplandık durduk ve bunun bedeli de ağır okuyor. Sabah akşam kedi köpek kavgaları gibi ideoloji kavgaları yapıyoruz. 100 yıldır tek başarılı olduğumuz nokta bu! 100 yıldır gece gündüz ideolojilerimizi sorgulayarak birbirimize saldırdık. 100 yıldır, neden hava savunma sistemimiz yok demedik, bugün mü aklımıza geldi? 50 yıldır bunu sorgulamadık, neden acaba?

TCnin Hava Savunma Sistemi'nin parçaları:

Vatan millet sakarya
Ne mutlu türküm diyene
Türkiye türklerindir
Bir türk (yani türkiye türkü) dünyaya, pardon cihana bedeldir
TC vatandaşı olan herkes türktür
Türkiye laiktir, laik kalacak
Türküm, çalışkanım, zekiyim...
Al bayrak, kuran, ezan.
Türklük, müslümanlık, laiklik, ulusalcılık...

Al sana hava savunma sistemi!
s_mailNe kadar da geç kalmışız bir hava savunma sistemimiz bile yok. ki bu kadar balistik füzelerin menzili içindeyken!
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1 Yanıt Yanıtla +49
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Eddriick 2 yıl
Onlar konuşur biz yapmaya devam ederiz.
2 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 2 yıl
Bizde ne var?
Hisar A alçak irtifa, Hisar O orta irtifa sistemleri.
Hisar A’nın sistem önleme menzili 15km iken Hisar O için bu rakam 25km.
Bunların her ikisi de prototiptir. TSK envanterine girmemiştir.
Başka?
Kaideye Monteli ya da omuzdan atılabilen Stinger Sistemleri.
Bunlar alçak irtifa içindir, yerli ürün olmadığını elbette herkes bilir.
Kullanımı Amerika'nın ve NATO'nun sınırlamalarına bağlıdır.
Envanterde mevcuttur.
Bora Hava Savunma Füze Fırlatma Sistemi var.
Adı üstünde bunun füzesi henüz yok.
Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Top Sistemi var.
Ancak, bu da henüz prototiptir, yeterli teslimat yapılmamıştır.
Yüksek irtifa hava savunması için tam bir boşluk bulunmaktadır.
Türk Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (T-LORAMIDS) henüz konsept tasarım aşamasındadır.
Ya da doğrudan alım yolları araştırılmaktadır.
Rusların S-300,400 ve sonraki nesil 500'leri işte bu klasmandadır.
Çinli'ler ile de görüşülmektedir.
Ve maalesef bu kategoride tasarım masasında bir ürün dahi yoktur.
Ve şimdi İsrail'in dört basamaklı olarak gerçekleşmiş ve İsrail ordusuna teslim edilmiş sistemlerine bakarsak eğer, çok fazla geride olduğumuzu kabul etmek gerekir.
O halde yapılacak şey bir an önce fütuhat söylemlerini bir kenara atıp, dötümüze uyar çöplerle uğraşmaya bakmaktır.
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DH Misafiri 2 yıl
bakıyorumda çoğunun kafası eskide kalmış. eskiden hiçbir halt yapamadığımız için yapılan yeni adımları ve yeni işleri vucutları kaldırmıyor. normaldir. bırakın onları kendi hallerine. fuzeyi bırak bana kurşun kalem yapsın ben onla gurur duyarım. osu olmamış busu olmamış diyeceğine bukadar bilgiliysen gitte yardım et. ama vazgeçtim siz sabote edersiniz onları en iyisi oturduğunuz yerden saçmalamaya devam edin...
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Lotusx 2 yıl
Oh güzel güzel konuyu hortlatmışsınız madem 1-2 bilgi ekleyeyim.

Acil ihtiyacın giderilmesine yönelik Eurosam ile SAMP/T - Aster 30 için görüşülüyormuş. Uzun vade de teknoloji transferi ve ortak üretim de düşünülüyor(tarafımızca).
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Ferrari 2 yıl Lotusx
Umarım artık bir sonuca varılır çünkü bu iş çok uzadı. Eurosam ile uzun süredir görüşüyoruz ve ülkenin acil ihtiyacı ortada. MIM-23'ler den kısa sürede kurtulmamız lazım.
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veleciraptor 2 yıl
o değil de dünyada daha 1000 km menzilli hava savunma füzesi yok. En fazla menzili olan Rusya'nın elindeki S-500 hava savunma sistemi. Bence editör arkadaş konuyu tamamen yanlış yazmış. 1000 km karadan karaya olabilir ama karadan havaya böyle bir füze yok.
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Erikirazeytin 2 yıl
Milli ibaresi sadece kitleleri kandırmaktan öteye gidemez.. Ya batı yada doğu kompleksinde olacak. Büyük ihtimal batı olaraktır... Yine birilerine gidip proje dahilen de teknik destek istenecek. Batı kopyası olacaktır. Sonucu ile bir sürü patent sorunu olup. Ha çıktı ha çıktı çıkacak deyip her seçim propaganda malzemesi olarak sunulacak... Büyük ihtimal sonu altay tankı gibi olacaktır.


Ayrıca 5-10 yıl gibi çıkamaz o sistem en az 20 yıl...

Gerçekçi olmak hayat kurtarır.
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amacsızpanda 2 yıl
Yav he he

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DH Misafiri 2 yıl
Bizim ortalama 20-30 yıl beklememiz lazım bu sistemin envantere girmesi için.
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Daima İleri 2 yıl
2014'te 2500 km menzilli füzeler yapılmıştı!!!

haberturk.com/...
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A.F.Y.D 2 yıl
Devletin başarılarının devamını dilerim
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StaatSanWalt 2 yıl
Hayırlı olsun yapılması gereken çalışma, ancak bu işlerde öncelik neye göre ayarlanıyor bilmiyorumda, bir an önce şu zırhlı diye ortalarda gezinen koç yapımı "sözde zırhlılar" askeriyeden çıkarılmalı, el bombasıyla paramparça olan, düz yolda giderken askerleri öldüren araçlardan bir şekilde kurtulmalıyız.
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DH Misafiri 2 yıl
Yazıda adı geçen Türk firmaları 1975-1988 aralığında kurulmuş.. Yani sanki hükümet gelip yep yeni şirketler kurup iki günde büyük projeler ortaya atmış gibi mesaj yazan arkadaşların bilmesi gereken bölüm bu işlerin bilgi birikimi, para ve eleman yetiştirme gerektirdiğidir. Bugün en ufak parçalarını üretmeye başlarsın yıllar geçtikçe tüm parçaları.. Bugün bir firma çıkıp hepsini 2 yılda ben üreteyim diyemez. Türkiye bunları 5-10 yılda üretecek tamam ama içindeki en ufak çipleri, işlemcileri bile Türkiye üretmiyor, çip, işlemci gibi teknolojileri üretmek başka bir iş.. o çipi bulamazsan o roketin geri kalan yüzde 99'unu da üretsen de o roketi havalandıramazsın. Bu alanda çip üreteceğimiz gün belki 25-30 yıl sonra olacak bilemiyorum. Ama bunları bir hükümet gelip bir günde yapıyor gibi düşünen ve yazan arkadaşlara geçmiş hükümetlerin hakkını da bu kadar yememek gerektiğini hatırlatmak isterim. O hükümetler zamanında(1975-1988 aralığında) bu şirketler kurulmamış olsaydı bugün bunları konuşamıyor olacaktık. Hükümet yarın bir çip üretimi için şirket kurup çalışmalara başlıyoruz derse işte o zaman bu hükümetin kendi yaptığı büyük bir atılım olabilir ar-ge alanında. Sözlerimden yapılanları eleştirdiğim çıkmasın. Türkiye kendi savunma sistemlerini tabiki üretmeli. Sadece halka her şeyi biz yapıyoruz diye lanse edilenler yanlış ve dar bir bakış açısı. Umarım hükümet ar-ge için gerçekten bütçe verir, yeni alanlarda yeni şirketler kurar ve çipini de, işlemcisini de kendi üretir işte o zaman bu hükümeti ben de taktir ederim. Kendin üretemeyip yurtdışına bağımlı olduğun tek bir parça dahi olsa ne o roketi uçurursun, ne yerli otomobili hareket ettirebilirsin, ne yerli telefon ile alo dersin.. Yeni ar-ge şirketlerine yatırım yapılsın çipler, işlemciler ve tüm elektronik devre elemanları yerli üretilebilsin biz de taktir edelim.
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amacsızpanda 2 yıl DH Misafiri
Google A yaz bakalım ilk çip fabrikası nerde ne zaman kurulmuş. Çok bilmiş kardeş. 2014 aralıkta temeli atıldı ve şu an faal şekilde çalışıyor. Yani o konuda da gerekli adımlar atılıyor.

Bu ülke savunma sanayinde büyük atılımları bu hükümet zamanında yaptı. Çünkü bu hükümet resmen savunma sanayine para akıttı ve halen akıtmaya devam ediyor. Bunca sıkıntı felan varken bile uçak gemisinden tutun savaş uçağına denizaltısına savaş gemisine tankına topuna tüfeğine füzesine roketine haberleşme ve radar sistemlerine ve haberleşme ve gözetleme uydularına vr daha nicesine para akıyor halen. Bunlara bütçeden pay ayırmak kolay ismi zannediyorsun. Ama sizin derdiniz karalayacak bir şeyler bulmak. Ona kulp buna kulp.

Allah sizi ıslah etsin
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DH Misafiri 2 yıl
Aman yeni TUBITAK'i bulastirmasinlar sakin. Bunlar olsa olsa okunmus roket yaparlar. O da elimizde patlar.
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