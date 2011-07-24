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Mimoco'dan Star Wars hayranlarına özel Mimobot serisi USB bellekler

7 yıl
8,4b
1
4
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Mimoco'dan Star Wars hayranlarına özel Mimobot serisi USB bellekler
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Teknoloji dünyasının önemli bir parçasını oluşturan USB bellekler, farklı kapasitelerle, farklı performanslarla ve farklı tasarımlarla karşımıza çıkmakta.

Bilgisayarların USB bağlantısını kullanan birbirinden ilginç ürünlere imza atan EverythingUSB, Star Wars hayranlarına özel Mimoco'nun MIMOBOT serisi USB belleklerini satışa sundu.

İhtiyacınıza göre 2 GB ile 64 GB arası kapasite sunan modeller arasında Han Solo, Boba Fett, Prenses Leia, Lando Carrissian ve Bossk tasarımları dikkat çekiyor.

2 GB için 23$, 64 GB için ise 120$ fiyat belirlenmiş.

Mimoco'dan Star Wars hayranlarına özel Mimobot serisi USB bellekler
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http://www.mimoco.com/press-room/news-details.aspx?newsid=5 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bl00dyHell 7 yıl
2-3 tane almak istedi canım
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djdeeles 7 yıl
Çok eski birşey bunlardanistiyorum.comda biz 2 sene önce getirmiştik bu ürünleri
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Einstein 7 yıl
Eski bir şey değil mi bu ya?
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..Knight.. 7 yıl
mimoco.com/...

Resmi duyuru 20 Temmuz'da yapılmış. Mimoco'nun yeni serisiymiş.
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