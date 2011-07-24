Mimoco'dan Star Wars hayranlarına özel Mimobot serisi USB bellekler

Teknoloji dünyasının önemli bir parçasını oluşturan USB bellekler, farklı kapasitelerle, farklı performanslarla ve farklı tasarımlarla karşımıza çıkmakta.





Bilgisayarların USB bağlantısını kullanan birbirinden ilginç ürünlere imza atan EverythingUSB, Star Wars hayranlarına özel Mimoco'nun MIMOBOT serisi USB belleklerini satışa sundu.





İhtiyacınıza göre 2 GB ile 64 GB arası kapasite sunan modeller arasında Han Solo, Boba Fett, Prenses Leia, Lando Carrissian ve Bossk tasarımları dikkat çekiyor.





2 GB için 23$, 64 GB için ise 120$ fiyat belirlenmiş.





http://www.mimoco.com/press-room/news-details.aspx?newsid=5