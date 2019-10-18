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    Minecraft Earth sonunda erken erişime açıldı

    Minecraft evrenini gerçek dünyaya taşıyan artırılmış gerçeklik tabanlı Minecraft Earth oyunu sonunda erken erişime açıldı. Oyuna şu anda sadece iki ülkedeki kullanıcılar erişebiliyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,3b
    20
    3
    Mobil Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Minecraft Earth için beta test döneminin çok uzun sürmeyeceği zaten biliniyordu. Oyunun resmi Twitter hesabında yapılan duyuruda artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı Minecraft Earth'ün Yeni Zelanda ve İzlanda'da erken erişime açıldığı belirtildi.
    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 modellerinde yer alan Ultra Geniş Bant özelliği, farklı amaçlar için kullanılabilir"
    Oyun şu an için sadece iki ülkedeki iOS ve Android kullanıcılarına açılsa da yakında listeye yeni ülkeler eklenecek. Minecraft Earth, Minecraft'ı gerçek dünyaya taşıyan bir artırılmış gerçeklik oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

    AR özellikleri sunuyor

    Oyuncular bulduğu malzemeleri kullanarak yapılar inşa edip onları gerçek dünyaya yerleştirebilecekler. Ayrıca Minecraft Earth'ün "Pokemon Go" gibi diğer oyunlara benzer şekilde artırılmış gerçeklik özellikleri sunduğunu da belirtelim.
    Erken erişime açılan oyun, iOS 10 ve üzeri ile Android 7 ve üzeri sürümlere sahip cihazlarda çalıştırılabiliyor.


    https://www.imore.com/minecraft-earth-early-access-arrives-new-zealand-and-iceland-coming-other-countries-soon Yorum Yaz
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    ~mustafa~ 2 sa.
    Yapımcılar Zelandalı herhal
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    V4LKyR 2 sa.
    Yeni Zelanda ve İzlanda... Allah'tan Trinidad ve Tobago'da açmadılar.
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    Draxen 2 sa.
    Boş ama hoş
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