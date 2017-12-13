Mini, 2021 yılı için yeni bir SUV hazırlıyor

Yeni gelen raporlara göre Mini, Countryman modelinin altında yer alacak tamamen elektrikli yeni bir SUV model üzerinde çalışıyor. Bilgiyi Mini'ye yakın bir kaynaktan öğrendiğini belirten AutoExpress, yeni modelin 2021 yılı civarında tanıtılacağını ve markanın yeni nesil araç platformunu temel alacağını söylüyor.

Raporda aracın boyutları ile ilgili de bilgiler verilirken Countryman altında yer alacak crossover modelin Mini'nin 5-kapılı hatchback'i ile aynı ebatlarda olacağı belirtiliyor. Yani yeni model 4 metrenin biraz üzerinde bir uzunlukta olacak.

Bu ebatlarda bir modelin gelmekte olan Volkswagen T-Cross, Nissan Juke ve Mazda CX-3 gibi diğer ufak SUV'larla rekabet etmesi bekleniyor. Mini'nin 2019 yılında piyasaya çıkaracağı tamamen elektrikli hatchback sonrası piyasaya sunulması beklenen aracın yeni nesil platformunun BMW'nin de gelecek nesil 1-Serisi, 2-Serisi, X1 ve X2 modellerine de ön ayak olması bekleniyor.