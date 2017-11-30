Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mini markası tamamen elektrikli araç üreticisine dönüşebilir

Elektrikli araç atağının ilk hamlesini elektrikli Mini modeli ile yapmaya hazırlanan BMW, şehir içine yönelik araçlar üreten Mini'yi tamamen elektrikli araç üreten bir markaya çevirebilir.
1 yıl
2,1b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Önümüzdeki birkaç yıllık süreçte bir dizi elektrikli araç piyasaya sürecek olan BMW Grubu bu hareketin ilk adımını elektrikli bir Mini modeli ile yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yönetim kurulundan bir yetkili bu hamlenin sonucunda Daimler'in Kuzey Amerika'da Smart için yaptığı hamle gibi Mini'nin de tamamen elektrikli araç üreten bir markaya dönüşebileceğini öne sürüyor.
Smart modellerinde olduğu gibi verimli şehir içi kullanımı hedefleyen araçlara sahip olan Mini, bu nedenle elektrikliye geçiş için oldukça uygun bir yapıya sahip. Tamamen elektrikliye geçiş hamlesi için biraz erken davranan ve benzinli modelleriyle henüz yarışamayacak düzeyde elektrikli modeller sunan Smart, bu nedenle ABD'deki bayiliklerinin 3'te 2'sini kaybetti.
Aynı hamleyi yapmayı değerlendiren BMW'nin yönetim kurulu üyelerinden olan Peter Schwarzenbauer, Reuters'a verdiği demeçte marka olarak Mini'nin elektrikli serisini genişletmek için dünya genelindeki diğer üreticilerle görüşmeler içinde olduklarını belirterek, markanın bütün model serisinin yalnızca elektrikli olabileceğini söylemiş.
Bu yılın ortalarında elektrikli bir Mini konsepti tanıtan BMW Grubu, bu modelin seri üretim versiyonunu 2019 yılında piyasaya çıkarmayı hedefliyor. Bu araç BMW'nin önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olan elektrikli araç atağının ilk hamlesini oluştururken, elektrikli Mini sonrasında 2021 yılında Tesla Model S rakibi otonom sürüşe sahip tamamen elektrikli bir sedan olan iNEXT modelini göreceğiz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yimmasabi 1 yıl en beğenilen
Yahu şu elektrikli günlük kullanımlık araçlara neden komik komik tasarımlar yapıyorlar. Kullanışlı modern bir tasarım göremedik.
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 1 yıl
mini iyi olur ama bence yetmez.hatta mini'nin en çok satan modeli S serisi tamamen spor bir model.bunu elektrikli yaparsa satmaz.
bmw'nin en çok satan lokomotif modeli 3 serisi.oradan başlamalılar bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 1 yıl en beğenilen
Yahu şu elektrikli günlük kullanımlık araçlara neden komik komik tasarımlar yapıyorlar. Kullanışlı modern bir tasarım göremedik.
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl yimmasabi
Ben Tesla'nın tasarımlarını iyi buluyorum bu konuda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl yimmasabi
yimmasabi
Yahu şu elektrikli günlük kullanımlık araçlara neden komik komik tasarımlar yapıyorlar. Kullanışlı modern bir tasarım göremedik.

Egzoz ve ızgara da eklesinler mi?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
2030'larda diğer BMW ler zaten komple elektrikli olur. Mini şimdiden geçmiş olur elektrikliye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ABD'nin yeni paranoyası drone'lar ile casusluk 1 yıl Braun'un yeni 7 serisi tıraş makinesinde akıllı özellikler ve dikkat çekici tasarım 1 yıl Zorlu Grubu 30 dolarlık nikeli işleyip 11 bin dolara satacak 1 yıl Apple otonom araç testleri için Arizona'da bir yer kiralamış olabilir 1 yıl ABD Ordusu 35 yıllık tabancalardan vazgeçiyor 1 yıl Uber'de yeni skandal: Rakip şirketleri takip etmek için CIA ajanları tuttu 1 yıl Qualcomm ABD’de iPhone X satışlarını yasaklatmaya çalışıyor 1 yıl Google Datally ile veri tüketiminde yüzde 30 tasarruf edin 1 yıl Google artık enerjisini %100 olarak güneşten ve rüzgardan sağlıyor 1 yıl Türk Telekom girişimcileri yatırımcılar ile buluşturmaya devam ediyor 1 yıl Apple için özel OLED fabrikası teklifi 1 yıl Karşınızda Google'a göre 2017'nin en iyileri! 1 yıl Turkcell 10 Gbps hızındaki fiberi evlere getiriyor 1 yıl Facebook yapay zeka desteğiyle terörü destekleyen içerikleri kaldırıyor 1 yıl Tarayıcınız kapansa bile madencilik yapabiliyor 1 yıl Nokia, Juniper Networks'ü satın alma iddialarını reddetti 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Muharrem Taç 1 yıl N11’in ortağından Avrupa’ya dev pil fabrikası 1 yıl Yenilenen Mazda6 artık daha güçlü! 1 yıl Samsung ve BTK siber zorbalığa karşı harekete geçti 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mini markası tamamen elektrikli araç üreticisine dönüşebilir Sonraki Uzay yürüyüşündeki astronot Dünya'yı işte böyle görüntüledi 1 yıl Apple kodlama etkinlikleri bu yıl beşinci kez düzenleniyor 1 yıl Pokemon GO kazaları 7.3 milyar dolara varan hasara neden oldu 1 yıl YouTube kendi hikayeler özelliğini deniyor 1 yıl İnce çerçeveli Xiaomi Redmi 5 serisi 7 Aralık tarihinde tanıtılacak 1 yıl Bitcoin'de büyük düşüş: Yüzde 20 değer kaybı 1 yıl HTC'nin yeni orta sınıf akıllı telefonu Geekbench'te göründü 1 yıl MIT kurumundan 3D yazıcılarda hız devrimi 1 yıl Tesla Model 3'ün menzili EPA tarafından resmen onaylandı 1 yıl Elon Musk'ın kazı şirketinden ilk hamle geliyor 1 yıl Windows 10 yüklü cihaz sayısı 600 milyonu geçti 1 yıl Türkiye’de doğalgaz ve elektrik Avrupa’dan daha ucuz 1 yıl Rusya küresel internet problemlerine karşı ''bağımsız internet'' oluşturacak 1 yıl Samsung, 10nm sürecinde ikinci nesle geçiyor 1 yıl Instagram’a hareketli çıkartma ve repost özelliği geliyor 1 yıl Yandex Navi incelemesi "Yandex Navi başarılı mı?" 1 yıl Jeep, 2020 yılında Wrangler'ın hibrit versiyonunu piyasaya sürecek 1 yıl Samsung'un ekrana gömülü parmak izi sensörü patenti onaylandı 1 yıl Tesla Model S ile bedava elektrik üzerinden Bitcoin madenciliği 1 yıl Trump'ın Twitter hesabını silen kişi Türk çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim