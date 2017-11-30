Mini markası tamamen elektrikli araç üreticisine dönüşebilir

Önümüzdeki birkaç yıllık süreçte bir dizi elektrikli araç piyasaya sürecek olan BMW Grubu bu hareketin ilk adımını elektrikli bir Mini modeli ile yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yönetim kurulundan bir yetkili bu hamlenin sonucunda Daimler'in Kuzey Amerika'da Smart için yaptığı hamle gibi Mini'nin de tamamen elektrikli araç üreten bir markaya dönüşebileceğini öne sürüyor.

Smart modellerinde olduğu gibi verimli şehir içi kullanımı hedefleyen araçlara sahip olan Mini, bu nedenle elektrikliye geçiş için oldukça uygun bir yapıya sahip. Tamamen elektrikliye geçiş hamlesi için biraz erken davranan ve benzinli modelleriyle henüz yarışamayacak düzeyde elektrikli modeller sunan Smart, bu nedenle ABD'deki bayiliklerinin 3'te 2'sini kaybetti.

Aynı hamleyi yapmayı değerlendiren BMW'nin yönetim kurulu üyelerinden olan Peter Schwarzenbauer, Reuters'a verdiği demeçte marka olarak Mini'nin elektrikli serisini genişletmek için dünya genelindeki diğer üreticilerle görüşmeler içinde olduklarını belirterek, markanın bütün model serisinin yalnızca elektrikli olabileceğini söylemiş.

Bu yılın ortalarında elektrikli bir Mini konsepti tanıtan BMW Grubu, bu modelin seri üretim versiyonunu 2019 yılında piyasaya çıkarmayı hedefliyor. Bu araç BMW'nin önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olan elektrikli araç atağının ilk hamlesini oluştururken, elektrikli Mini sonrasında 2021 yılında Tesla Model S rakibi otonom sürüşe sahip tamamen elektrikli bir sedan olan iNEXT modelini göreceğiz.