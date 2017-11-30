Jeep, 2020 yılında Wrangler'ın hibrit versiyonunu piyasaya sürecek

Otomobil dünyasında hibrit ve off-road kelimelerini pek fazla yan yana duymayız. Los Angeles Otomobil Fuarında yeni Wrangler modelini tanıtan Jeep, 2020 yılında bu modelin prizli hibrit bir versiyonunu piyasa sürecek.

Bu yeni hibrit ünite geçtiğimiz gün resmiyete kavuşan yeni Wrangler'da 2019 yılında sunulmaya başlayacak olan 3.0 litrelik EcoDiesel, Ocak ayında yeni Wrangler ile piyasaya sürülecek olan yeni 2.0 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motor ve kendini kanıtlamış 3.6 litrelik Pentastar V6 benzinli motora eşlik edecek.

Hibrit ünite hakkında henüz bir teknik bilgi paylaşılmamış olsa da Chrysler Pacifica'da yer alan ünitenin Wrangler'a uyarlanmış olma ihtimali oldukça yüksek. Sahip olduğu 16 kWh kapasiteli batarya ile 53 kilometrelik tamamen elektrikli bir menzil sunan üniteye 3.6 litrelik V6 benzinli motor eşlik ediyor. Hibrit ünitenin off-road severlerin hoşuna gitmeyeceği bir gerçek olsa da, günümüz dünya emisyon koşullarında Wrangler modelinin devamlılığı için bu adımın atılması gerekiyordu.