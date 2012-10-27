Mio Active Connect ile günlük sportif performansınızı ölçün

Daha sağlıklı bir hayat için spora başlamak kolay, ancak aktiviteleri sürdürmek zordur. Fakat son dönemde başta Nike+ olmak üzere saat ve türevi motivasyon sağlayan teknolojik ürünlerle birlikte aktiviteleri alışkanlık haline getirmek mümkün. Bu alandaki çözümleriyle "sürekli spor, sağlıklı hayat" prensibini benimseyen Mio, yeni "Active Connect" isimli saatini duyurdu.

Active Connect, sadece yapılan spor egzersizlerinde değil tüm günlük yaşantınızdaki hareketliliğinizin bilgisini tutuyor. Kalp atış sayısı ve adım, hız ile uzaklık bilgilerini geriye dönük olarak 7 gün boyunca depolayan Active Connect, bu sayede yaktığınız günlük enerji konusunda sizi bilgilendiriyor. Ayrıca Active Connect'i bilgisayarınaza bağlayarak verileri arşivleyebilir ya da sosyal ağlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

130 dolarlık etiketiyle satışa sunulan Active Connect'in tam teknik özellikleri şöyle;

Okunabilen Maksimum Kalp Atışı: 240 BPM

Okunabilen Minimum Kalp Atışı: 43 BPM

Günlük Maksimum Adım Sayısı: 999999

Yakılabilen maksimum kalori: 9999 cal

Maksimum mesafe: 400 km

Maksimum hız: 36 km/s

6 Farklı Egzersiz modu

50 metreye kadar su geçirmezlik

0–45°C arasında çalışabilme, -20 ile 60°C arasında bekleyebilme

1 yıl pil ömrü