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Mio Active Connect ile günlük sportif performansınızı ölçün

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Shady
Haber Editörü
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Daha sağlıklı bir hayat için spora başlamak kolay, ancak aktiviteleri sürdürmek zordur. Fakat son dönemde başta Nike+ olmak üzere saat ve türevi motivasyon sağlayan teknolojik ürünlerle birlikte aktiviteleri alışkanlık haline getirmek mümkün. Bu alandaki çözümleriyle "sürekli spor, sağlıklı hayat" prensibini benimseyen Mio, yeni "Active Connect" isimli saatini duyurdu.

Active Connect, sadece yapılan spor egzersizlerinde değil tüm günlük yaşantınızdaki hareketliliğinizin bilgisini tutuyor. Kalp atış sayısı ve adım, hız ile uzaklık bilgilerini geriye dönük olarak 7 gün boyunca depolayan Active Connect, bu sayede yaktığınız günlük enerji konusunda sizi bilgilendiriyor. Ayrıca Active Connect'i bilgisayarınaza bağlayarak verileri arşivleyebilir ya da sosyal ağlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

130 dolarlık etiketiyle satışa sunulan Active Connect'in tam teknik özellikleri şöyle;

  • Okunabilen Maksimum Kalp Atışı: 240 BPM
  • Okunabilen Minimum Kalp Atışı: 43 BPM
  • Günlük Maksimum Adım Sayısı: 999999
  • Yakılabilen maksimum kalori: 9999 cal
  • Maksimum mesafe: 400 km
  • Maksimum hız: 36 km/s
  • 6 Farklı Egzersiz modu
  • 50 metreye kadar su geçirmezlik
  • 0–45°C arasında çalışabilme, -20 ile 60°C arasında bekleyebilme
  • 1 yıl pil ömrü

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thinkwithbrain 7 yıl
BrtLVcL
o kadar özelliği var mal gibi tipi var. insan biraz daha spor ve sade yapar (bileklik gibi).
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130 dolar nire 74 TL nire :)

store.donanimhaber.com/...
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thinkwithbrain 7 yıl
o kadar özelliği var mal gibi tipi var. insan biraz daha spor ve sade yapar (bileklik gibi).
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

130 dolar nire 74 TL nire :)
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Exhell 7 yıl
Fiyat normal ancak yarışmacı değilseniz bu tür active aletleri gereksizdir.. 130 dolara 2 tane koşu ayakkabısı alırsınız.
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enrique 7 yıl
fiyat çok fazla.
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lyridder 7 yıl
Bu tip spor saatlerde daha güzel tasımlar bekliyor insan.
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Lord Melkor 7 yıl
RovcaniN
fiyatı?

130 dolarlık etiketiyle satışa sunulan Active Connect'in tam teknik özellikleri şöyle;
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RovcaniN 7 yıl
fiyatı?
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