Mitsubishi de her modeline hybrid seçeneği ekleyecek

Her geçen gün iddialı bir elektrikli veya hybrid otomobille ilgili yeni haberlerin geldiği günümüzde, bütün markalar modellerine yeni veya güncel modellerine hybrid seçeneği eklemeye başladılar.Daha önceki haberimizde sizlere Porsche'nin her modeline hybrid motor seçeneği ekleyeceğini paylaşmıştık. Mitsubishi de Porsche'yi bu konuda takip edecek gibi gözüküyor.
Tamamen elektrikli i-MiEV modeliyle önemli satış başarısına ulaşması beklenen Mitsubishi, önümüzdeki yıllarda her modeline hybrid motor seçeneği ekleyeceğini açıkladı. Elektrik motoruyla çalışabilecek bir de 1.6 litrelik benzinli motor üzerinde çalışan marka, bu motoru ilk olarak PX-MiEV ve Montero modellerine entegre edebilir. Mitsubishi'nin en çok sevilen modellerinden biri olan Lancer Evolution'ın da gelecek yıllarda hybrid versiyona sahip olabileceği belirtiliyor. Arka tekerlekleri benzinli motor tarafından tahrik edilecek otomobilin ön tekerlekleri ise 1 veya 2 adet elektrikli motor tarafından tahrik edilecek.
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1. Bazı üreticiler (Renault en güncel örnek) binek otomobili alıp elektrikle çalıştırmaya çalışıyor. Bence bu tamamen saçmalık. enerji depolama kapasitesi sınırlı bir araçta o kadar kasayı taşıtmanın ne anlamı var? Ailecek atlayıp Bodrum'a mı gideceğiz?
2. Sıkışık trafik ve dur-kalk larda bu araçların performansı ne olacak? Akşam saatinde köprü trafiğindesiniz. Aracın aydınlatmaları çalışıyor. Dur kalk. Sonunda çektirirsiniz arabayı.
3. Bu arabaları nerede şarj edeceğiz. Evinizin önüne çektiniz. Camdan kablo mu uzatılacak? ISPARK power point ler yapacakmış sokaklara da. 2 saat park 5 TL. 8 saatte felan doldukları düşünülürse ve bir de buna elektrik eklerseniz benzinden pahalıya geldi :)
Ayrıca trafik çevirmelerinde polise aracın neden egzost pulu yok diye derdinizi anlatmaya çalışmanızı saymıyorum bile :)
Şaka bir yana bunca elektrikli araçlar daha verimli bir sistem bulunmadığı sürece hayal. Hybrit araçlar bu nedenle bence daha günümüz için daha mantıklı görünüyor. Ancak sanırım teknolojisi biraz daha pahalı.
Bu dedikleriniz elektrikli araçların genel değil ülkemize özgü problemleri ya da sizin deyiminizle handikapları olmuş. Yurtdışında banliyölerde ve diğer yerleşim merkezlerinde çoğu kişinin kişisel garajı olduğunu düşünürsek şarj problemi ortadan kalkar. Çünkü orada araçlar genelde banliyöden şehire ve akşamları da şehirden banliyöye şeklinde kullanılır.