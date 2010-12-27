Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi de her modeline hybrid seçeneği ekleyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Her geçen gün iddialı bir elektrikli veya hybrid otomobille ilgili yeni haberlerin geldiği günümüzde, bütün markalar modellerine yeni veya güncel modellerine hybrid seçeneği eklemeye başladılar.Daha önceki haberimizde sizlere Porsche'nin her modeline hybrid motor seçeneği ekleyeceğini paylaşmıştık. Mitsubishi de Porsche'yi bu konuda takip edecek gibi gözüküyor.

Tamamen elektrikli i-MiEV modeliyle önemli satış başarısına ulaşması beklenen Mitsubishi, önümüzdeki yıllarda her modeline hybrid motor seçeneği ekleyeceğini açıkladı. Elektrik motoruyla çalışabilecek bir de 1.6 litrelik benzinli motor üzerinde çalışan marka, bu motoru ilk olarak PX-MiEV ve Montero modellerine entegre edebilir. Mitsubishi'nin en çok sevilen modellerinden biri olan Lancer Evolution'ın da gelecek yıllarda hybrid versiyona sahip olabileceği belirtiliyor. Arka tekerlekleri benzinli motor tarafından tahrik edilecek otomobilin ön tekerlekleri ise 1 veya 2 adet elektrikli motor tarafından tahrik edilecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yilsev 8 yıl
Elektrikli otomobillerdeki en büyük darboğaz batarya kapasitesi. Bu darboğaz aşılmadan dolayısıyla menzili arttırılmadan yaygınlaşması çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nacer 8 yıl
Mitsubishi nin tamamen elektrikli olan modelini dün CNN de gördüm. Honkong da test ediyorlardı. Küçük bir şehir arabası ancak menzili az. 5 metrelik şarj kablosu sorun. Yorumcu pek beğenmedi. Bana sorarsanız tamamen elektrikli araçların çok fazla handikapı var.
1. Bazı üreticiler (Renault en güncel örnek) binek otomobili alıp elektrikle çalıştırmaya çalışıyor. Bence bu tamamen saçmalık. enerji depolama kapasitesi sınırlı bir araçta o kadar kasayı taşıtmanın ne anlamı var? Ailecek atlayıp Bodrum'a mı gideceğiz?
2. Sıkışık trafik ve dur-kalk larda bu araçların performansı ne olacak? Akşam saatinde köprü trafiğindesiniz. Aracın aydınlatmaları çalışıyor. Dur kalk. Sonunda çektirirsiniz arabayı.
3. Bu arabaları nerede şarj edeceğiz. Evinizin önüne çektiniz. Camdan kablo mu uzatılacak? ISPARK power point ler yapacakmış sokaklara da. 2 saat park 5 TL. 8 saatte felan doldukları düşünülürse ve bir de buna elektrik eklerseniz benzinden pahalıya geldi :)
Ayrıca trafik çevirmelerinde polise aracın neden egzost pulu yok diye derdinizi anlatmaya çalışmanızı saymıyorum bile :)
Şaka bir yana bunca elektrikli araçlar daha verimli bir sistem bulunmadığı sürece hayal. Hybrit araçlar bu nedenle bence daha günümüz için daha mantıklı görünüyor. Ancak sanırım teknolojisi biraz daha pahalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrcn[KAL] 8 yıl

nacer

Mitsubishi nin tamamen elektrikli olan modelini dün CNN de gördüm. Honkong da test ediyorlardı. Küçük bir şehir arabası ancak menzili az. 5 metrelik şarj kablosu sorun. Yorumcu pek beğenmedi. Bana sorarsanız tamamen elektrikli araçların çok fazla handikapı var.

1. Bazı üreticiler (Renault en güncel örnek) binek otomobili alıp elektrikle çalıştırmaya çalışıyor. Bence bu tamamen saçmalık. enerji depolama kapasitesi sınırlı bir araçta o kadar kasayı taşıtmanın ne anlamı var? Ailecek atlayıp Bodrum'a mı gideceğiz?

2. Sıkışık trafik ve dur-kalk larda bu araçların performansı ne olacak? Akşam saatinde köprü trafiğindesiniz. Aracın aydınlatmaları çalışıyor. Dur kalk. Sonunda çektirirsiniz arabayı.

3. Bu arabaları nerede şarj edeceğiz. Evinizin önüne çektiniz. Camdan kablo mu uzatılacak? ISPARK power point ler yapacakmış sokaklara da. 2 saat park 5 TL. 8 saatte felan doldukları düşünülürse ve bir de buna elektrik eklerseniz benzinden pahalıya geldi :)

Ayrıca trafik çevirmelerinde polise aracın neden egzost pulu yok diye derdinizi anlatmaya çalışmanızı saymıyorum bile :)

Şaka bir yana bunca elektrikli araçlar daha verimli bir sistem bulunmadığı sürece hayal. Hybrit araçlar bu nedenle bence daha günümüz için daha mantıklı görünüyor. Ancak sanırım teknolojisi biraz daha pahalı.




Bu dedikleriniz elektrikli araçların genel değil ülkemize özgü problemleri ya da sizin deyiminizle handikapları olmuş. Yurtdışında banliyölerde ve diğer yerleşim merkezlerinde çoğu kişinin kişisel garajı olduğunu düşünürsek şarj problemi ortadan kalkar. Çünkü orada araçlar genelde banliyöden şehire ve akşamları da şehirden banliyöye şeklinde kullanılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 8 yıl
Peki fiyat? İki motor seçeneğinin fiyata nasıl yansıyor merak ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 8 yıl
Çok güzel bir haber. Mitsubishi'nin yapmaması ayıp olurdu zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
caneycaney +12 Wi Fi +11 javaprof +8 khytr89 +8 ecs_elite_group +7 deoks +7 KaleyDeskop +6 AqRaMa +5 stalker(1979) +5 WB +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9003 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, hybrid ve
2 etiket daha ev mitsubishi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme 8 yıl MSI'ın Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -8- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim