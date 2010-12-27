Mitsubishi de her modeline hybrid seçeneği ekleyecek

Her geçen gün iddialı bir elektrikli veya hybrid otomobille ilgili yeni haberlerin geldiği günümüzde, bütün markalar modellerine yeni veya güncel modellerine hybrid seçeneği eklemeye başladılar.Daha önceki haberimizde sizlere Porsche'nin her modeline hybrid motor seçeneği ekleyeceğini paylaşmıştık. Mitsubishi de Porsche'yi bu konuda takip edecek gibi gözüküyor.

Tamamen elektrikli i-MiEV modeliyle önemli satış başarısına ulaşması beklenen Mitsubishi, önümüzdeki yıllarda her modeline hybrid motor seçeneği ekleyeceğini açıkladı. Elektrik motoruyla çalışabilecek bir de 1.6 litrelik benzinli motor üzerinde çalışan marka, bu motoru ilk olarak PX-MiEV ve Montero modellerine entegre edebilir. Mitsubishi'nin en çok sevilen modellerinden biri olan Lancer Evolution'ın da gelecek yıllarda hybrid versiyona sahip olabileceği belirtiliyor. Arka tekerlekleri benzinli motor tarafından tahrik edilecek otomobilin ön tekerlekleri ise 1 veya 2 adet elektrikli motor tarafından tahrik edilecek.