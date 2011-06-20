Mitsubishi'den 120 Hz IPS panel kullanan 23-inç Full HD LCD monitör: RDT233WX-Z

Japon LCD monitör üreticisi Mitsubishi, Diamondcrysta serisi dahilinde 120 Hz IPS panele sahip RDT233WX-Z kod adlı led aydınlatmalı Full HD LCD monitörünü Japonya'da ay sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor.

23-inç boyutundaki RDT233WX-Z, Mitsubishi'nin Giga Clear Engine II LSI teknolojiyle geliyor. Bu teknoloji hızlı görüntülerde daha başarılı performans vaadinde bulunmakta. D-Sub, DVI ve 2 tane HDMI portuyla gelen LCD monitörde üçer wattlık iki tane hoparlöre yer verilmiş.





Dikey ve yatay olmak üzere 178 derece görüş açısı, 900:1 kontrast oranı (dinamik: 5000:1), 5 ms tepki süresi (griden griye) ve 350 cd/m2 parlaklık sunan LCD monitörün 54.800 Yen (~682$) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.



