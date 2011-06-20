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Mitsubishi'den 120 Hz IPS panel kullanan 23-inç Full HD LCD monitör: RDT233WX-Z

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
1
16
Monitör
knight
Haber Editörü
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Japon LCD monitör üreticisi Mitsubishi, Diamondcrysta serisi dahilinde 120 Hz IPS panele sahip RDT233WX-Z kod adlı led aydınlatmalı Full HD LCD monitörünü Japonya'da ay sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor.
23-inç boyutundaki RDT233WX-Z, Mitsubishi'nin Giga Clear Engine II LSI teknolojiyle geliyor. Bu teknoloji hızlı görüntülerde daha başarılı performans vaadinde bulunmakta. D-Sub, DVI ve 2 tane HDMI portuyla gelen LCD monitörde üçer wattlık iki tane hoparlöre yer verilmiş.

Dikey ve yatay olmak üzere 178 derece görüş açısı, 900:1 kontrast oranı (dinamik: 5000:1), 5 ms tepki süresi (griden griye) ve 350 cd/m2 parlaklık sunan LCD monitörün 54.800 Yen (~682$) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.


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muratsen87 8 yıl en beğenilen

Devil01

5ms Grey2Grey ile hızlı görüntülerde daha başarılı performans?
Kimi kandırıyor bunlar?
Bi de 682$'a 23" monitör satabileceklerini mi sanıyorlar?
LG W2486L-PF (24" / LED / 2ms Grey2Grey / 2ms standard tepkime süresi/ 600TL civarı fiyatı) bu monitörü hem fiyat hem de performans alanında ezer geçer.
Bir tek 120Hz olması fark eder gerisi hep eksi, IPS şimdilik beklesin LEd yeter de artar...


lg'nin tn panelli renk kalibrasyon problemli monitörünü, ıps panel monitörden iyi belledin ya helal
performansta ezer geçer he
Devil015ms Grey2Grey ile hızlı görüntülerde daha başarılı performans?Kimi kandırıyor bunlar?Bi de 682$'a 23" monitör sa...
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mczaga 7 yıl
Müthis bir monitör bunun alt çıtası hariç kasa çıtaları da fena durmuyor .
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killnOd 7 yıl
Sunlarin 20" FHD ve 240Hz olanlarini yapmiyorlarki.Gerci yapsalarda cok pahali oluyor ve TR ye gelmiyorlar.
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Yilsev 8 yıl
Arkadaşlar dikkatinizi çekerim bu monitörün hedef kitlesi grafikerler. IPS panel olduğundan renkler en gerçekçi seviyede oluyor ve grafikerler de tepki süresi gibi daha çok oyuncuları ilgilendiren detayları pek de umursamıyorlar.
Oyun ve film konusunda bu monitörün etiket fiyatının yarısına daha başarılı monitörler bulmak mümkün ancak dediğim gibi konu renk doğallığı olduğunda IPS panel zirvede.
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burakdc 8 yıl
[ Devil01
5ms Grey2Grey ile hızlı görüntülerde daha başarılı performans?Kimi kandırıyor bunlar?Bi de 682$a 23 monitör satabileceklerini mi sanıyorlar?LG W2486L-PF (24 / LED / 2ms Grey2Grey / 2ms standard tepkime süresi/ 600TL civarı fiyatı) bu monitörü hem fiyat hem de performans alanında ezer geçer.Bir tek 120Hz olması fark eder gerisi hep eksi, IPS şimdilik beklesin LEd yeter de artar...
/quote]
Unutmadan IPS panel tewknolojısıdır gunumuz ıtıbarı ıle ve ornek verdıgın monıtordekı LED ıse arka aydınlatma teknolojısıdır
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sedoman34 8 yıl
bazı firmalar halen ısrarla güzel ve kaliteli monitör yapmaktan vazgeçmiyor. öyleleride ülkemizde tutulmayacagı için girmiyor piyasaya. hiç olmassa yurtdışına gidip gelenler kolayca yanlarında getirebilselerde bizde gerçek incelemeler görsek mis gibi. bıktık monitör diye tn panel koca koca içi boş ürünler görmekten.

cidden mitsu da monitör işine girmiş !! halbuki piyasayı muhteşem koreliler yönetiyor izin almış larmıki acaba bu işe girişirken?
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mav1li 8 yıl
Devil01
5ms Grey2Grey ile hızlı görüntülerde daha başarılı performans?Kimi kandırıyor bunlar?Bi de 682$a 23 monitör satabileceklerini mi sanıyorlar?LG W2486L-PF (24 / LED / 2ms Grey2Grey / 2ms standard tepkime süresi/ 600TL civarı fiyatı) bu monitörü hem fiyat hem de performans alanında ezer geçer.Bir tek 120Hz olması fark eder gerisi hep eksi, IPS şimdilik beklesin LEd yeter de artar...

LG nin bu modeli yurtdışı incelemelerinde rezil puanlar aldı. Kasası şık ama görüntü kalitesi şık olmayan bir ekran.
Ips yi bırak kaliteli tn ler ile bile karşılaştırılmaz.
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Brumack 8 yıl
tasarım olarak da beğendim. ciddi, ağırlığı olan bi görünümü var. sanki 10 sene 7/24 kullansanız bozulmaz gibi duruyor. :)
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SupermanPrime 8 yıl
Devil01
5ms Grey2Grey ile hızlı görüntülerde daha başarılı performans?Kimi kandırıyor bunlar?Bi de 682$a 23 monitör satabileceklerini mi sanıyorlar?LG W2486L-PF (24 / LED / 2ms Grey2Grey / 2ms standard tepkime süresi/ 600TL civarı fiyatı) bu monitörü hem fiyat hem de performans alanında ezer geçer.Bir tek 120Hz olması fark eder gerisi hep eksi, IPS şimdilik beklesin LEd yeter de artar...

yok artık!!!
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Rock_Rage 8 yıl
Devil01
5ms Grey2Grey ile hızlı görüntülerde daha başarılı performans?Kimi kandırıyor bunlar?Bi de 682$a 23 monitör satabileceklerini mi sanıyorlar?LG W2486L-PF (24 / LED / 2ms Grey2Grey / 2ms standard tepkime süresi/ 600TL civarı fiyatı) bu monitörü hem fiyat hem de performans alanında ezer geçer.Bir tek 120Hz olması fark eder gerisi hep eksi, IPS şimdilik beklesin LEd yeter de artar...

Boyle sacma yorummu olur arkadasım soyledigin monitor bi kere TN panel ,gorus acıları 170 / 160 parlaklık 250cd/m2 60hz yukarıdaki monitorle nasıl karsılastırdın anlamadım.Hadi onu gectim nasıl kotu diyorsun onu hiç anlamadım.Sırf boyutu aynı fiyatıda ucuz diye diyorsan bence bu tarz yorumlar yapma.
SAYGILARLA
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: electro58
Mitsubishi ne zamandan itibaren lcd üretiyor ki?

Ben 2000 yılında Yazıcıoğlu'nda çalışırken Mitsubishi monitörler Türkiye'de de vardı ve Distribütör Firman Ölçsan idi. Ama ondan çok öncesi de var Mitsubishi'nin...
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Devil01 8 yıl
5ms Grey2Grey ile hızlı görüntülerde daha başarılı performans?
Kimi kandırıyor bunlar?
Bi de 682$'a 23" monitör satabileceklerini mi sanıyorlar?
LG W2486L-PF (24" / LED / 2ms Grey2Grey / 2ms standard tepkime süresi/ 600TL civarı fiyatı) bu monitörü hem fiyat hem de performans alanında ezer geçer.
Bir tek 120Hz olması fark eder gerisi hep eksi, IPS şimdilik beklesin LEd yeter de artar...
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muratsen87 8 yıl

Devil01

5ms Grey2Grey ile hızlı görüntülerde daha başarılı performans?
Kimi kandırıyor bunlar?
Bi de 682$'a 23" monitör satabileceklerini mi sanıyorlar?
LG W2486L-PF (24" / LED / 2ms Grey2Grey / 2ms standard tepkime süresi/ 600TL civarı fiyatı) bu monitörü hem fiyat hem de performans alanında ezer geçer.
Bir tek 120Hz olması fark eder gerisi hep eksi, IPS şimdilik beklesin LEd yeter de artar...


lg'nin tn panelli renk kalibrasyon problemli monitörünü, ıps panel monitörden iyi belledin ya helal
performansta ezer geçer he
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electro58 8 yıl
Mitsubishi ne zamandan itibaren lcd üretiyor ki?
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