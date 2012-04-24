Mitsubishi'den 23-inç IPS panelli iki yeni monitör: RDT234WX ve RDT234WX-S

Haber Editörü
Japonya merkezli LCD monitör üreticisi Mitsubishi, DiamondCysta ailesine iki yeni üye kazandırdı: RDT234WX ve RDT234WX-S. Görsellerden de anlaşılacağı üzere RDT234WX mat ekranlı, RDT234WX-S ise parlak ekranlı olacak şekilde geliştirilmiş.
LED arka aydınlatmalı, 23-inç IPS panel ile donatılan yeni monitörler, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe, 250 cd/m2 parlaklık seviyesine, overdrive teknolojisi aktifken 3.5 ms tepki süresine, 1000:1 kontrast oranına ve 8000:1 dinamik kontrast oranına sahipler. 1 x DVI, 1 x D-Sub ve 2 x HDMI bağlantı seçeneklerine ev sahipliği yapan monitörlerde opsiyonel olarak TV alıcısı desteği sunulmuş.
Mitsubishi, RDT234WX'i 16 Mayıs'ta; RDT234WX-S'i 15 Haziran'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fiyata dair açıklama yapılmamış.
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/201204/24_06.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok eskidir. Türkiye pazarında pek göremezsin.
Dünyanın en iyi monitör markaların iiyama, Hitachi ve Mitsubishi'dir.
Bunlardan iiyama ve Hitachi sürekli birbirlerine Yok sen en iyisisin, Haaayır en iyisi sizsiniz diye âtıfta bulunurlar.
Mitsubishi de onlar gibidir.
Çok eskiden ben 2000 yılında Yazıcıoğlu'nda Makro Bilgisayar'da çalışırken Ölçsan (ÖlsanCad) 3DFX Distribütörü iken bu üç markayı da satardı.
Tabi sonra battı. Ondan sonra da her halde bu markalara pek giren olmadı...
Zaten bizim Türkiye insanına göre bütçe açısından çok fazla gelecek olan ürünleri genelde pek getirmiyorlar.
Bi' EiZO Monitör, ne bileyim bi' LaCie falan pek satan görmedim...
Adı üzerinde donanımhaber sitesi tabiki teknolojik gelişmeleri bildirecekler haber yapacaklar.
a)ışık sızdırması (BLB)olayı ve
b)insanı canından bıktıran sallantı olayı
bakalım bunlarda nasıl ortaya çıkacak?Bekleyelim görelim.Haa hiç olmazlarsa eyvallah.
(bildiğiniz gibi BLB olayı LED li Monitörlerde kaçınılmaz oluyor.Azlığı, çokluğu meselesi ise şansınıza kalıyor.)
Gereksiz bir yorum olmuş arkadaşım. Zaten pek çok şey Türkiye'ye gelmiyor.
O zaman:
EVGA anakart ve ekran kartlarının haberlerini de yapmasınlar,
KFA2 adlı yeni marka şahane ekran kartlarını da....
Böyle bir sürü bulur yazarım dostum...
çok tutulursa vatan bilgisayardan veya mediamarkt'tan bulabilirsin güzel kardeşim
Eksilemek için giriş yaptım.
Ürünü boşverde senin kurduğun cümleyi tek seferde okuyup anlıyan varmı. Azda olsa özenin yazdıklarınıza.