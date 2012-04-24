Mitsubishi'den 23-inç IPS panelli iki yeni monitör: RDT234WX ve RDT234WX-S

Japonya merkezli LCD monitör üreticisi Mitsubishi, DiamondCysta ailesine iki yeni üye kazandırdı: RDT234WX ve RDT234WX-S. Görsellerden de anlaşılacağı üzere RDT234WX mat ekranlı, RDT234WX-S ise parlak ekranlı olacak şekilde geliştirilmiş.





LED arka aydınlatmalı, 23-inç IPS panel ile donatılan yeni monitörler, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe, 250 cd/m2 parlaklık seviyesine, overdrive teknolojisi aktifken 3.5 ms tepki süresine, 1000:1 kontrast oranına ve 8000:1 dinamik kontrast oranına sahipler. 1 x DVI, 1 x D-Sub ve 2 x HDMI bağlantı seçeneklerine ev sahipliği yapan monitörlerde opsiyonel olarak TV alıcısı desteği sunulmuş.



Mitsubishi, RDT234WX'i 16 Mayıs'ta; RDT234WX-S'i 15 Haziran'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fiyata dair açıklama yapılmamış.

http://www.gdm.or.jp/pressrelease/201204/24_06.html