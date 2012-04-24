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Mitsubishi'den 23-inç IPS panelli iki yeni monitör: RDT234WX ve RDT234WX-S

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
1
14
Monitör
knight
Haber Editörü
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Japonya merkezli LCD monitör üreticisi Mitsubishi, DiamondCysta ailesine iki yeni üye kazandırdı: RDT234WX ve RDT234WX-S. Görsellerden de anlaşılacağı üzere RDT234WX mat ekranlı, RDT234WX-S ise parlak ekranlı olacak şekilde geliştirilmiş.

LED arka aydınlatmalı, 23-inç IPS panel ile donatılan yeni monitörler, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe, 250 cd/m2 parlaklık seviyesine, overdrive teknolojisi aktifken 3.5 ms tepki süresine, 1000:1 kontrast oranına ve 8000:1 dinamik kontrast oranına sahipler. 1 x DVI, 1 x D-Sub ve 2 x HDMI bağlantı seçeneklerine ev sahipliği yapan monitörlerde opsiyonel olarak TV alıcısı desteği sunulmuş.
Mitsubishi, RDT234WX'i 16 Mayıs'ta; RDT234WX-S'i 15 Haziran'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fiyata dair açıklama yapılmamış. 

http://www.gdm.or.jp/pressrelease/201204/24_06.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Mitsubishi'nin bu sektörün pazarındaki konumu nedir ciddi anlamda? :) Yani açıkcası ilk defa gördüm, yeniömi yoksa çok köklü olduğundanmı :))
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Mitsubishi'nin bu sektörün pazarındaki konumu nedir ciddi anlamda? :) Yani açıkcası ilk defa gördüm, yeniömi yoksa çok köklü olduğundanmı :))

Çok eskidir. Türkiye pazarında pek göremezsin.

Dünyanın en iyi monitör markaların iiyama, Hitachi ve Mitsubishi'dir.
Bunlardan iiyama ve Hitachi sürekli birbirlerine Yok sen en iyisisin, Haaayır en iyisi sizsiniz diye âtıfta bulunurlar.
Mitsubishi de onlar gibidir.

Çok eskiden ben 2000 yılında Yazıcıoğlu'nda Makro Bilgisayar'da çalışırken Ölçsan (ÖlsanCad) 3DFX Distribütörü iken bu üç markayı da satardı.
Tabi sonra battı. Ondan sonra da her halde bu markalara pek giren olmadı...

Zaten bizim Türkiye insanına göre bütçe açısından çok fazla gelecek olan ürünleri genelde pek getirmiyorlar.

Bi' EiZO Monitör, ne bileyim bi' LaCie falan pek satan görmedim...
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1963bursa 7 yıl
Dokunmatik ekranların haberlerinde kıtlık oldu, ilgiliye duyrulur.
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Python 7 yıl
OverClocK1ng
KANUNI61tr olmayan bir ürünü neden tanıtımı yapılır anlamam nerde kimden alaaz hadi bilenvarsaadresyazsın
Gereksiz bir yorum olmuş arkadaşım. Zaten pek çok şey Türkiyeye gelmiyor.O zaman:EVGA anakart ve ekran kartlarının haberlerini de yapmasınlar,KFA2 adlı yeni marka şahane ekran kartlarını da....Böyle bir sürü bulur yazarım dostum...

Adı üzerinde donanımhaber sitesi tabiki teknolojik gelişmeleri bildirecekler haber yapacaklar.
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dreamblue35 7 yıl
türkiye' ye gelsin parlak ekranı alanlardan biri ilk ben olucam
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fthkyn04 7 yıl
LG IPS236V de karşımıza çıkan:burdan
a)ışık sızdırması (BLB)olayı ve
b)insanı canından bıktıran sallantı olayı
bakalım bunlarda nasıl ortaya çıkacak?Bekleyelim görelim.Haa hiç olmazlarsa eyvallah.
(bildiğiniz gibi BLB olayı LED li Monitörlerde kaçınılmaz oluyor.Azlığı, çokluğu meselesi ise şansınıza kalıyor.)
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OverClocK1ng 7 yıl
KANUNI61
tr olmayan bir ürünü neden tanıtımı yapılır anlamam nerde kimden alaaz hadi bilenvarsaadresyazsın

Gereksiz bir yorum olmuş arkadaşım. Zaten pek çok şey Türkiye'ye gelmiyor.
O zaman:
EVGA anakart ve ekran kartlarının haberlerini de yapmasınlar,
KFA2 adlı yeni marka şahane ekran kartlarını da....
Böyle bir sürü bulur yazarım dostum...
Yanıtla +2
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VLCplayer 7 yıl
Sadece Türkiye'de satılan/satılacak ürünler haber yapılsa idi bu site haber içeriği açısından zayıf kalırdı...kaldı ki bu ürün zaten şu anda hiç bir ülkede yok, ülkemizde satışı olur yada olmaz bu ayrı bir konu. Hem önce lansmanı yapılır satış sonra.
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IceRulez 7 yıl
KANUNI61
tr olmayan bir ürünü neden tanıtımı yapılır anlamam nerde kimden alaaz hadi bilenvarsaadresyazsın

çok tutulursa vatan bilgisayardan veya mediamarkt'tan bulabilirsin güzel kardeşim
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Shade of Death 7 yıl
KANUNI61
tr olmayan bir ürünü neden tanıtımı yapılır anlamam nerde kimden alaaz hadi bilenvarsaadresyazsın

Eksilemek için giriş yaptım.
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1ses1 7 yıl
KANUNI61
tr olmayan bir ürünü neden tanıtımı yapılır anlamam nerde kimden alaaz hadi bilenvarsaadresyazsın

Ürünü boşverde senin kurduğun cümleyi tek seferde okuyup anlıyan varmı. Azda olsa özenin yazdıklarınıza.
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KANUNI61 7 yıl
tr olmayan bir ürünü neden tanıtımı yapılır anlamam nerde kimden alaaz hadi bilenvarsaadresyazsın
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