Mitsubishi'den interpolasyon desteği ile 120 Hz'lık görüntü sunan Full HD monitör

Mitsubishi Electric, Diamondcrysta serisi altında üreteceği 23 inç'lik yeni Full HD LCD monitörünü duyurdu. RDT232WM-Z kod adıyla üretilecek olan LCD monitör, sahip olduğu 2 kat interpolasayon desteği ile bu özelliğe sahip olan ilk LCD monitör olarak lanse edildi. Mitsubishi'nin yeni LCD monitörü sahip olduğu iki kat hızlı interpolasyon özelliği ile 60 Hz'lık görüntüyü ekrana 120 Hz olarak yansıtıyor. Bu sayede daha akıcı görüntülerin sağlandığı belirtiliyor. Mitsubishi, Giga Clear Engine adını verdiği teknoloji ile kristal kalitesinde görüntülerin oluşturulacağını belirtti. 23 inç'lik RDT232WM-Z kullanıcılara 3 ms (GTG) tepkime süresi ve 5000:1 kontrast oranı sunuyor. 300 cd/m2 parlaklık oranına sahip olan LCD monitörde 2 adet HDMI girişi, D-sub ve DVI girişleri yer alıyor. Mitsubishi, sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken Full HD monitöründe 3 W'lık hoparlörlere de yer vermiş.

Mitsubishi'nin Diamondcrysta serisi altında üreteceği 23 inç'lik full HD monitörünün Haziran ayı içinde piyasaya sunulacağı belirtilirken fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı