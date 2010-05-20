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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi'den interpolasyon desteği ile 120 Hz'lık görüntü sunan Full HD monitör

Mitsubishi Electric, interpolasyon desteği ile 120 Hz'lık görüntü sunan Full HD monitör
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
1
10
Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mitsubishi Electric, Diamondcrysta serisi altında üreteceği 23 inç'lik yeni Full HD LCD monitörünü duyurdu. RDT232WM-Z kod adıyla üretilecek olan LCD monitör, sahip olduğu 2 kat interpolasayon desteği ile bu özelliğe sahip olan ilk LCD monitör olarak lanse edildi. Mitsubishi'nin yeni LCD monitörü sahip olduğu iki kat hızlı interpolasyon özelliği ile 60 Hz'lık görüntüyü ekrana 120 Hz olarak yansıtıyor. Bu sayede daha akıcı görüntülerin sağlandığı belirtiliyor. Mitsubishi, Giga Clear Engine adını verdiği teknoloji ile kristal kalitesinde görüntülerin oluşturulacağını belirtti. 23 inç'lik RDT232WM-Z kullanıcılara 3 ms (GTG) tepkime süresi ve 5000:1 kontrast oranı sunuyor. 300 cd/m2 parlaklık oranına sahip olan LCD monitörde 2 adet HDMI girişi, D-sub ve DVI girişleri yer alıyor. Mitsubishi, sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken Full HD monitöründe 3 W'lık hoparlörlere de yer vermiş.

Mitsubishi'nin Diamondcrysta serisi altında üreteceği 23 inç'lik full HD monitörünün Haziran ayı içinde piyasaya sunulacağı belirtilirken fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı


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fenerista 9 yıl
Hala lcd'ler bazı özelliklerde CRT monitörlere ulaşamadı, ancak resim kalitesinde ulaştılar.
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RapscallioN 9 yıl
@KANUNI61

Donanımhaber zaten sadece Türkiyeden takip edilebiliyor değil mi???
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1963bursa 9 yıl
İnterpolasyon iyi bir şey değilki, cihazda interpolasyon olmasını sanki fiyatı arttırmasını gerektiren, kaliteyi yükselten yada kullanıcıya fayda veren bir şey gibi lanse etmişler. Kimse de çıkıp bir şey söylememiş, arkadaşlar, interpolasyon görüntünün olduğundan daha fazla büyütülmesi yada hızlanması esnasındaki frame kayıplarında aradaki eksik renk ve framelerin, önceki sonraki frame ve en yakınındaki renk bilgileri ile boyanmasıdır. Bir nevi efekt, görüntünün aslı değil yani, kötü bir olaydır, bilgisayarlarımızda, tv lerde gördüğümüz binlerce görüntü efektinden biridir.
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Batuist 9 yıl
monitör mü televizyon mu bu?? haberde yanlışlık olmasın?? o kumandanın ne işe yaradığınıda yazsaydınız o zaman.
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siLahsz 9 yıl
Harbiden Türkiye'de yok mu? 1000 tl bulur. Tibi bozuk bunun ne lcd mönitere benziyor nede tv ye 10 sene öncesinin mönitörleri gibi duruyor
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killnOd 9 yıl
Sanirim gercek 120Hz destegi yok , tabi denemeden bilemeyiz.LED ekran degil ve 3 ms olmasi diger - ozellikleri.Ayrica genel goruntusude cok siradan olmus.
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smacuncu 9 yıl
tam bekledıgım malzeme ama turkıyedeyız malum...
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KANUNI61 9 yıl
tr ye gelmedikden sonra boş haber bunlar bence
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apollonx 9 yıl
TV yoksa bu kumanda ne işe yarıyormuş ki? Renk ayarlarını kumandadan mı yapacakmışız?
Bakalım fiyatı ne kadar olacak, ama benim tahminim 700tl civarı olur ülkemizde.
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