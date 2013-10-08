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Mitsubishi'nin 2014 model araçları Nokia HERE servisinden yararlanabilecek

5 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mitsubishi'nin 2014 model araçları Nokia HERE servisinden yararlanabilecek
Nokia'nın geçtiğimiz ay içerisinde tanıtımı yaptığı HERE servisi, hatırlayacağız üzere kişilere akaryakıt fiyat bilgisi, navigasyon, park bilgileri ve seyahat planlama gibi işlevleri otomobilleri içerisinde sunabiliyor. Nokia tarafından yapılan son duyuruya göre ise Mitsubishi'nin Kuzey Amerika merkezli olarak satılan Lancer, Lancer Evolution, Lancer Sportback, Outlander ve Outlander Sport isimli 2014 model araçları da bu sistemi direkt olarak kullanabilecekler.
Gerçek zamanlı olarak trafik sıkışıklığı, akaryakıt fiyatları ve hava durumu gibi bilgileri HD Radio isimli teknoloji ile internet bağlantısı olmadan 30 saniyede bir yapılan bağlantı ile güncel tutacağı belirtilen HERE, Mitsubishi araçların dahili bilgi sistemi ile bağlantılı olarak çalışma gösterebilecek. Servisin Amerika merkezli olarak 100,000 yakıt istasyonu ve 330,000 mil yerel yol hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi verebildiği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2013/10/07/mitsubishi-cars-get-here-traffic/?ncid=txtlnkusaolp00000601 Yorum Yaz
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Utku 5 yıl
Drive uygulamasi cok basarili.
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KANUNI61 5 yıl
sacma işler nokia neden battı bellioldu 250 tl lik bir navigasyon cihazı zaten yapıyor bunları
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Master_Evil 5 yıl
mitsubishi için nokia yanlış tercih
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Myxo 5 yıl KANUNI61
KANUNI61
sacma işler nokia neden battı bellioldu 250 tl lik bir navigasyon cihazı zaten yapıyor bunları

Pardon batan kim?
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filteke 5 yıl
nokia maps navigasyon konusunda gayet başarılı, en azından kendinizi çölde bulmazsınız
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onur01651 5 yıl
Microsoft here i almamıştı dimi ? :D
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