Mitsubishi'nin 2014 model araçları Nokia HERE servisinden yararlanabilecek

Nokia'nın geçtiğimiz ay içerisinde tanıtımı yaptığı HERE servisi, hatırlayacağız üzere kişilere akaryakıt fiyat bilgisi, navigasyon, park bilgileri ve seyahat planlama gibi işlevleri otomobilleri içerisinde sunabiliyor. Nokia tarafından yapılan son duyuruya göre ise Mitsubishi'nin Kuzey Amerika merkezli olarak satılan Lancer, Lancer Evolution, Lancer Sportback, Outlander ve Outlander Sport isimli 2014 model araçları da bu sistemi direkt olarak kullanabilecekler.

Gerçek zamanlı olarak trafik sıkışıklığı, akaryakıt fiyatları ve hava durumu gibi bilgileri HD Radio isimli teknoloji ile internet bağlantısı olmadan 30 saniyede bir yapılan bağlantı ile güncel tutacağı belirtilen HERE, Mitsubishi araçların dahili bilgi sistemi ile bağlantılı olarak çalışma gösterebilecek. Servisin Amerika merkezli olarak 100,000 yakıt istasyonu ve 330,000 mil yerel yol hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi verebildiği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2013/10/07/mitsubishi-cars-get-here-traffic/?ncid=txtlnkusaolp00000601