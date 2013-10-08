Mitsubishi'nin 2014 model araçları Nokia HERE servisinden yararlanabilecek

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Gerçek zamanlı olarak trafik sıkışıklığı, akaryakıt fiyatları ve hava durumu gibi bilgileri HD Radio isimli teknoloji ile internet bağlantısı olmadan 30 saniyede bir yapılan bağlantı ile güncel tutacağı belirtilen HERE, Mitsubishi araçların dahili bilgi sistemi ile bağlantılı olarak çalışma gösterebilecek. Servisin Amerika merkezli olarak 100,000 yakıt istasyonu ve 330,000 mil yerel yol hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi verebildiği belirtiliyor.
http://www.engadget.com/2013/10/07/mitsubishi-cars-get-here-traffic/?ncid=txtlnkusaolp00000601 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pardon batan kim?