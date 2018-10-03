Mobil PUBG ve Fornite'a dev rakip: Call of Duty Mobile

Mobil oyun pazarına olumlu anlamda ivme kazandıran PUBG Mobile ve Fortnite oyunlarına güçlü bir rakip geliyor. PUBG Mobile’ın geliştiricisi Timi, bu defa Call of Duty Mobile oyunu üzerinde çalışıyor. Oyunun ekran görüntüleri sızdırıldı.

Sızdırılan görsellere göre Call of Duty Mobile’ın grafikleri etkileyici görünüyor. Görsellerdeki haritalar, Black Ops ve Modern Warfare oyunlarından aşina olduğumuz Highrise, Hijacked ve Standoff haritaları.

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Oyunda Team Deathmatch gibi modlara ek olarak Battle Royale modu da bulunabilir. Önümüzdeki günlerde konsollara ve PC’ye çıkış yapacak Black Ops 4’ün Battle Royale modu bulunuyor.





Oyunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi de bulunmuyor. Serinin yeni oyunu 12 Ekim’de çıkacak. 12 Ekim tarihinde Call of Duty Mobile ile ilgili resmi bir açıklama yapılabilir.