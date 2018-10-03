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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil PUBG ve Fornite'a dev rakip: Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile oyunun görselleri sızdırıldı! Yayınlanan görseller arasında, Call of Duty hayranlarının çok sevdiği haritalardan görüntüler de yer aldı. Mobil oyun pazarına güçlü bir rakip geliyor
7 ay
16,6b
2
45
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mobil oyun pazarına olumlu anlamda ivme kazandıran PUBG Mobile ve Fortnite oyunlarına güçlü bir rakip geliyor. PUBG Mobile’ın geliştiricisi Timi, bu defa Call of Duty Mobile oyunu üzerinde çalışıyor. Oyunun ekran görüntüleri sızdırıldı.

Sızdırılan görsellere göre Call of Duty Mobile’ın grafikleri etkileyici görünüyor. Görsellerdeki haritalar, Black Ops ve Modern Warfare oyunlarından aşina olduğumuz Highrise, Hijacked ve Standoff haritaları.

Ayrıca Bkz. "YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı"

Oyunda Team Deathmatch gibi modlara ek olarak Battle Royale modu da bulunabilir. Önümüzdeki günlerde konsollara ve PC’ye çıkış yapacak Black Ops 4’ün Battle Royale modu bulunuyor.


Oyunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi de bulunmuyor. Serinin yeni oyunu 12 Ekim’de çıkacak. 12 Ekim tarihinde Call of Duty Mobile ile ilgili resmi bir açıklama yapılabilir.



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windrosymbian 7 ay en beğenilen
Bir de Forza Horizon Mobile çıksa güzel olur
1 Yanıt Yanıtla +29
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fthkn 7 ay mu5tafa
Mobil oyunların geleceği elbette var ama gelecek mobil oyunlarda demek sanki en tepede o olacakmış gibi bir anlam yaratıyor. Bu doğru değil. PC oyunculuğunu hiçbir şey geçemez. Bu RC oyuncak hobisinin Formula 1'in üstüne çıkmasını iddia etmek gibi bir şey.
Mobil oyunların geleceği elbette var ama gelecek mobil oyunlarda demek sanki en tepede o olacakmış gibi bir anlam yaratıyor. Bu doğru değil. PC oyunculuğunu hi...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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mu5tafa 7 ay
Gelecek mobil oyunlarda. Bunu daha yeni yeni görüyorlar..
3 Yanıt Yanıtla +19
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Kuhleep 2 ay
ön kayıtı bu gün gördüm bakalım inş güzel bir oyun olur
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Paetzold 5 ay
Telefonda oyun nedense hiç sarmiyor beni.
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IcyTea Lemon 5 ay
Cin de betasi var diye biliyorum
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Cnsezer 5 ay
Gelsin sahane olur
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AirSupport 6 ay
Çıktı mı?
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EuronGreyjoy 6 ay
Oyunun videoları baya iyi duruyor. PUBG gibi kısa sürede global olarak çıkar umarım.
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musty578 7 ay
teknoloji nereye gidiyor belli oldu yakında telefona ekran kartı rem alıp takarsak yada takılırsa şaşırmayın 10 sene sonra tekrar güncellerim mesjımı
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Swonz 7 ay
Bu tarz oyunların telefonda oynadığımızı hayal ederdim hep
( bu tarz dediğim de cs 1.5'i telefonda oynamayı hayal ederdim )
Bence mobilde basit ama eğlenceli oyunlar oynamak daha mantıklı. Bu tarz oyunların keyfi bilgisayarda çıkar
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OsbourneReynolds 7 ay
CSGO mobile, DOTA 2 mobile falan derken oyun endüstrisinin yeni trendi, var olan oyunları mobile taşımak olsa...
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Noobs Gona Wild 7 ay OsbourneReynolds
herkesin oyun oynayabiliceği bir bilgisayarı yok, ama herkesin oyun oynayacağa biliceği potansiyel olarak telefon var.
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SlimmShadyyTR 7 ay
Gelsin gönlümün sultanı 🤗
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