YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde masaüstünde mini oynatıcı özelliğini kullanıma sunan YouTube bu defa mobil uygulamaya yeni bir özellik ekledi. Yeni özellik ile takip ettiğimiz kanalın takipçi kitlesinin, izlediği başka videolar ve kanallar öneriliyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere Kurcala kanalının seyircilerinin, 140 journos kanalının bu videosunu izlediğini gösteriyor. Bu öneriler, mobil uygulamanın anasayfasında listeleniyor.

Kimin ne izlediğini göstermiyor

YouTube’un kullanıma sunduğu bu özellikte çeviri hatası var. Metinde “(kanal adı) izleyici bunu izliyor” yazıyor. Aslında “(kanal adı) izleyicileri bunu izliyor” yazması gerekiyor.





Yanlış çeviriden dolayı bazı kullanıcılar, hangi kanal sahibinin hangi videoyu izlediğini gösterdiğini düşünmüş. “YouTube, insanların neleri izlediğini gösteriyor” gibi yanlış bir algı ortaya çıktı. Endişelenecek bir şey yok. YouTube kimin ne izlediğini değil, kanalın takipçilerin hangi videoyu izlediğini gösteriyor.

YouTube'un yeni özelliği bugün Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Dalga şeklinde sunulan güncelleme, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.