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YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı

YouTube'un mobil uygulamasına eklenen yeni özellik, kanalların takipçilerinin hangi videoları izlediğini gösteriyor. Fakat Google'ın yanlış çevirisinden dolayı ortalık karıştı.
7 ay
14,8b
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8
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde masaüstünde mini oynatıcı özelliğini kullanıma sunan YouTube bu defa mobil uygulamaya yeni bir özellik ekledi. Yeni özellik ile takip ettiğimiz kanalın takipçi kitlesinin, izlediği başka videolar ve kanallar öneriliyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere Kurcala kanalının seyircilerinin, 140 journos kanalının bu videosunu izlediğini gösteriyor. Bu öneriler, mobil uygulamanın anasayfasında listeleniyor. 

Kimin ne izlediğini göstermiyor 

YouTube’un kullanıma sunduğu bu özellikte çeviri hatası var. Metinde “(kanal adı) izleyici bunu izliyor” yazıyor. Aslında “(kanal adı) izleyicileri bunu izliyor” yazması gerekiyor.


Yanlış çeviriden dolayı bazı kullanıcılar, hangi kanal sahibinin hangi videoyu izlediğini gösterdiğini düşünmüş. “YouTube, insanların neleri izlediğini gösteriyor” gibi yanlış bir algı ortaya çıktı. Endişelenecek bir şey yok. YouTube kimin ne izlediğini değil, kanalın takipçilerin hangi videoyu izlediğini gösteriyor.

YouTube'un yeni özelliği bugün Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Dalga şeklinde sunulan güncelleme, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
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Infinitum 7 ay
Bu yerelleştirme sorunu birçok Google ürününde var. Android One cihazımda şarj dolunca "Ödeme alındı" yazıyor örneğin.
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Amd64x2 7 ay
Geçtiğimiz günlerde masaüstünde mini oynatıcı özelliğini kullanıma sunan YouTube ... demişsinizya hani şu sayfayı küçültünce mini oyanıtıcının da gizlendiği özellik mi? Hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim, sırf bu özellik yüzünden yıllardır Opera kullanıyorum, oyantıcının boyutunuda ayarlayabiliyoruz üstelik ve sayfayı küçültünce yada başka sayfaya veya uygulamaya geçince oynatıcı kaybolmuyor.
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Curb 7 ay
Kanal ismi sakat hocam.
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The Ace of Spades 7 ay
Dıdının dıdısının takip ettiği şeyi izliyoruz kısaca .
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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
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fthkn 7 ay
Bir an korktum. Tam geçmişi silmeye gidiyordum sonra anladım olayı.
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ThePscho 7 ay
Doğru düzgün bir çeviri ekipleri yok demek ki. Hoş isteseler bunu gönüllü olarak yapacak bir sürü kişi bile bulabilirler. Ben talibim mesela.
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Infinitum 7 ay
Bu yerelleştirme sorunu birçok Google ürününde var. Android One cihazımda şarj dolunca "Ödeme alındı" yazıyor örneğin.
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