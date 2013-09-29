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Mobil benchmark sistemini geliştirmek için MobileBench konsorsiyumu kuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil benchmark sistemini geliştirmek için MobileBench konsorsiyumu kuruldu

Mobil benchmark yazılımları veya bilinen adıyla sentetik testler, mobil cihazların performansını kağıt üzerinde göstermek adına tüketicilerden büyük ilgi görmeye başladı. Genel geçer bir ölçü olarak görülmesi de önemini artırdı. 

Bugün pek çok farklı benchmark yazılımı mevcut. Ancak bu yazılımların gerçek performansı göstermediğinden şikayet eden firmalar, yeni arayışlara giriyor. MobileBench adlı konsorsiyum da bunlardan birisi. 

Samsung'un kurucu üyelerden birisi olduğu konsorsiyum; Broadcom, Huawei, Oppo ve Speadtrum gibi firmalardan oluşuyor. Ancak NVIDIA ve Qualcomm gibi tasarım devleri yer almıyor. 

Konsorsiyum ilk toplantısını Çin'de gerçekleştirdi. Toplantıda mobil platform tasarımcılarına daha kullanışlı araçlar sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha güvenilir indekslere dayandırmak konuları ele alındı.

Konsorsiyum bu amaçla rehberler hazırlayarak yeni benchmark aracında bu rehberleri temel almayı planlıyor. İlk benchmark araçları MobileBench ve MobileBench-UX adını alacak ve sistem seviyesinde uygulamaları test edecek. 

Benchmark aracı donanım performansı, video ve resim görüntüleme gibi yüksek seviye işlemler, kamera kullanımı gibi gerçek hayat kullanımı durumlarını test edecek. Böylece tekrar eden testler arasında tutarlılık elde edilecek. Konsorsiyum ayrıca son kullanıcıya yönelik de çözümler geliştirmeyi planlıyor.  

http://mobilebenchconsortium.org/wp-content/uploads/2013/08/201307_MobileBench_General_Promotion_Web.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakesan 6 yıl
Ne kadar çok çekirdek o kadar çok benchmark skoru bir sistem oluştururlar Tadım çekirdek bile şaşırır: "Hacı, biz 10KG'lik pakete o kadar çekirdek koyamıyoruz"
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Jens Lehmann 6 yıl
Lan SAMSUNG

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Guest Account 6 yıl
sonunda anlar inşallah insanlar şu sentetik testlerin ne kadar önemsiz olduğunu. hayır bi telefon almış 20000 puan diğeri alıyor 22000 adam yüksek olanı tercih ediyor. ama telefon rehberi 4 saniyede açıyor. sanki 20000 puan alanın açamadığı oyun-uygulama var. takmayın la böyle şeyleri artık. hava atmak için alıyonuz zaten çoğunuz. bi kıza "BENCHMARKTA BU IPHONE 5 DEN DAHA IYI" deyince hiçbir kız anlamaz.
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goenitz117 6 yıl
Reklam konsorsiyumu
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sis651 6 yıl
Konsorsiyum bir uygulama çıkarır, onda da Samsung işlemcisinin bütün IP çekirdeklerine hız aşırtma yaptırır; kurtulur bu performans dertlerinden. :D
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kımyasal 6 yıl
Son kullanıcıda Bench kasarak idrar yarışına girer.
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waltran 6 yıl
konsorsiyumu kuranlar bu testlerde hile yapanlar. ne anladım ben bu işten ?
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casperfriendly 6 yıl
Sonra niye samsung cihazlar daha yuksek skor verir iste bu yüzden anlaşıyorlar önceden firmayla göz boyuyorlar yuksek skorlarla kullanıcıları kandırıyorlar....
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black_67 6 yıl casperfriendly
bencmarklarla olacak iş değil

bu gün firma antutu daki testlere optimizasyon yapsa puanları uçurur

sen 30000 puan al sonra menüde takıl lag yap başlarım öyle skora
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