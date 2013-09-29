Mobil benchmark sistemini geliştirmek için MobileBench konsorsiyumu kuruldu





Mobil benchmark yazılımları veya bilinen adıyla sentetik testler, mobil cihazların performansını kağıt üzerinde göstermek adına tüketicilerden büyük ilgi görmeye başladı. Genel geçer bir ölçü olarak görülmesi de önemini artırdı.





Bugün pek çok farklı benchmark yazılımı mevcut. Ancak bu yazılımların gerçek performansı göstermediğinden şikayet eden firmalar, yeni arayışlara giriyor. MobileBench adlı konsorsiyum da bunlardan birisi.





Samsung'un kurucu üyelerden birisi olduğu konsorsiyum; Broadcom, Huawei, Oppo ve Speadtrum gibi firmalardan oluşuyor. Ancak NVIDIA ve Qualcomm gibi tasarım devleri yer almıyor.





Konsorsiyum ilk toplantısını Çin'de gerçekleştirdi. Toplantıda mobil platform tasarımcılarına daha kullanışlı araçlar sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha güvenilir indekslere dayandırmak konuları ele alındı.





Konsorsiyum bu amaçla rehberler hazırlayarak yeni benchmark aracında bu rehberleri temel almayı planlıyor. İlk benchmark araçları MobileBench ve MobileBench-UX adını alacak ve sistem seviyesinde uygulamaları test edecek.





Benchmark aracı donanım performansı, video ve resim görüntüleme gibi yüksek seviye işlemler, kamera kullanımı gibi gerçek hayat kullanımı durumlarını test edecek. Böylece tekrar eden testler arasında tutarlılık elde edilecek. Konsorsiyum ayrıca son kullanıcıya yönelik de çözümler geliştirmeyi planlıyor.

http://mobilebenchconsortium.org/wp-content/uploads/2013/08/201307_MobileBench_General_Promotion_Web.pdf