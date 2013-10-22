Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil cihazlar için yeni bir Battlefield oyunu geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
25
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil cihazlar için yeni bir Battlefield oyunu geliyor
Konsol ve PC oyunculuğunun yanı sıra, mobil oyunculuğa verdiği önemle de sık sık gündeme gelen EA, şu sıralar mobil cihazlar için yeni bir Battlefield oyunu hazırlığı içerisinde.

Firmanın mobil departmanının başındaki isim Frank Gibeau'nun yaptığı açıklamaya göre, iOS ve Android platformları için yeni bir Battlefield oyunu yolda. Battlefield serisinin yeni mobil oyunuyla ilgili henüz detaylı bir bilgi bulunmasa da, oyunun üst düzey donanıma sahip cihazlar için hazırlandığı belirtiliyor. 

Hatırlayacağınız üzere, Battlefield serisi ilk kez 2010 yılında yayınlanan "Battlefield: Bad Company 2" ile birlikte mobil oyuncuların beğenisine sunulmuştu. 2011 yılında da "Battlefield 3: Aftershock" adlı yeni bir yapımla mobil oyuncuların karşısına çıkan Battlefield serisi, Bad Company 2'deki başarısını sürdürememiş ve Aftershock kısa bir süre içinde uygulama mağazalarından kaldırılmıştı.

http://bits.blogs.nytimes.com/2013/10/21/one-on-one-gaming-the-future-with-frank-gibeau Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
prof.exx 6 yıl en beğenilen
Aha buda yeni çıkan telefonların Real racing 3'te olduğu gibi kasıyor mu diye belirtmek için test oyunu olur



Mesut Çevik : Bazen fps atlamaları görsekte Battlefield gayet akıcı çalışıyor
Erdi Özüağ : Battlefield bile gayet akıcı bu telefon alınır.
Ender Yıldız : Battlefield için Snapdragon 1000 işlemci şart oldu
Aha buda yeni çıkan telefonların Real racing 3'te olduğu gibi kasıyor mu diye belirtmek için test oyunu olurMesut Çevi...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FrioVentus 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse
Tabiki de önce iosa gelicek tıpkı plants vs zombies 2 gibi ...apple androide geç gelsin diye para vermiş el altından da games e . Ama sıkıntı yok. Eşşek gibi o oyun androide de gelecek kacarlari yok. Hileye hurdaya gerek yok. Apple gibi serefsizlige hiç gerek yok. İos 7 de kasım kasım oynayın siz. Biz paşa gönlünüzce oynarız siz rahat olun.

Fanboyluktan öleceksin nerdeyse.
Androidde birçok farklı özelliklerde telefon olduğu için geç çıkıyor. iPhoneda ise 3-4 tane model var sadece. Hangisine daha çabuk çıkar?
Azıcık beynini kullanırsan belki bir ışık görebilirsin.

yunusfurkanayseTabiki de önce iosa gelicek tıpkı plants vs zombies 2 gibi ...apple androide geç gelsin diye para vermiş el altından da games e...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoLVoXxX99 6 yıl
Işin içinde EA varsa oyuniçi harcanan para tüm oyunu 5e katlar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Oynanabilirlik üst seviye olsun yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Z.İbrahimovic10 6 yıl
Modern Combat'a rakip çıktı desenize şuna
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 6 yıl
mp ve gamepad desteği olursa tadından yenmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teornek 6 yıl
Güzel..gelsin incelemede bekleriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
InCroyable 6 yıl
Super
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oyunbilgini57 6 yıl
Bunu diyeceğimi tahmin etmezdim ama inşallah bedava olmaz .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 6 yıl
Telefonda fps oynanmiyor. Anlayın şunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 6 yıl
Bence boşa vakit kaybı,fare yada kol olmadan fps oynanmaz net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 6 yıl
Telefonda fps oynanmiyor. Anlayın şunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 6 yıl
Android'e çıkar çıkmasınada WP yine üvey evlat
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Discount Specialist 6 yıl
İPhone 5 kaldıracak mı ve kaç GB olacak?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
battlefield bad company ne ara yayınlandı ben hiç görmedim inş güzel ve akıcı bi oyun karşımıza cıkarırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trsinapsis 6 yıl
İnşallah güzel olur. Zira bu tarz uyarlamalar genelde sadece adına güvenilip çıkarılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1097 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, ea ve
4 etiket daha uygulama haber android battlefield ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Donanım Haber Bölüm 2 Tekrarı - 720P HD #teknolojitv2de @tv2tv 6 yıl Brother ile yazıcı ve baskı teknolojilerini konuştuk 6 yıl Donanım Haber Bölüm 1 Tekrarı - 720P HD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim