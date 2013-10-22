Mobil cihazlar için yeni bir Battlefield oyunu geliyor

Konsol ve PC oyunculuğunun yanı sıra, mobil oyunculuğa verdiği önemle de sık sık gündeme gelen EA, şu sıralar mobil cihazlar için yeni bir Battlefield oyunu hazırlığı içerisinde.





Firmanın mobil departmanının başındaki isim Frank Gibeau'nun yaptığı açıklamaya göre, iOS ve Android platformları için yeni bir Battlefield oyunu yolda. Battlefield serisinin yeni mobil oyunuyla ilgili henüz detaylı bir bilgi bulunmasa da, oyunun üst düzey donanıma sahip cihazlar için hazırlandığı belirtiliyor.





Hatırlayacağınız üzere, Battlefield serisi ilk kez 2010 yılında yayınlanan "Battlefield: Bad Company 2" ile birlikte mobil oyuncuların beğenisine sunulmuştu. 2011 yılında da "Battlefield 3: Aftershock" adlı yeni bir yapımla mobil oyuncuların karşısına çıkan Battlefield serisi, Bad Company 2'deki başarısını sürdürememiş ve Aftershock kısa bir süre içinde uygulama mağazalarından kaldırılmıştı.

http://bits.blogs.nytimes.com/2013/10/21/one-on-one-gaming-the-future-with-frank-gibeau