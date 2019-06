Mobil cihazlar için yeni bir Need for Speed oyunu daha geliyor

Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Need for Speed No Limits adlı oyunu doğruladı.





Hakkında pek fazla detay bulunmayan bu yeni Need for Speed oyunu mobil cihazlarda boy göstermek için geliyor. Need for Speed Most Wanted'ın mobil cihazlarda göstermiş olduğu başarı ise, Need for Speed No Limits için bizleri umutlandırıyor.





Hatırlayacağınız üzere, No Limits'in gündeme gelmesine Ken Block adlı ralli pilotunun bir albüm paylaşması neden olmuştu. Facebook üzerinden paylaşılan bu albümde 1965 model modifiyeli bir Ford Mustang yer alıyordu. Mustang'in üzerindeki çıkartmalar ise, No Limits'e işaret ediyordu.

Merakla beklediğimiz mobil oyunlar arasında yer alan Need for Speed No Limits hakkındaki detayları sizler için takip edeceğiz.