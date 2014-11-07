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Mobil cihazlar için yeni bir Need for Speed oyunu daha geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil cihazlar için yeni bir Need for Speed oyunu daha geliyor
Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Need for Speed No Limits adlı oyunu doğruladı.

Hakkında pek fazla detay bulunmayan bu yeni Need for Speed oyunu mobil cihazlarda boy göstermek için geliyor. Need for Speed Most Wanted'ın mobil cihazlarda göstermiş olduğu başarı ise, Need for Speed No Limits için bizleri umutlandırıyor.

Hatırlayacağınız üzere, No Limits'in gündeme gelmesine Ken Block adlı ralli pilotunun bir albüm paylaşması neden olmuştu. Facebook üzerinden paylaşılan bu albümde 1965 model modifiyeli bir Ford Mustang yer alıyordu. Mustang'in üzerindeki çıkartmalar ise, No Limits'e işaret ediyordu.
Merakla beklediğimiz mobil oyunlar arasında yer alan Need for Speed No Limits hakkındaki detayları sizler için takip edeceğiz.

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destinati0n 4 yıl
İyi olur.
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TEKİN 1881 4 yıl
Gelsin gelmesine de ona yer açmak lazım hafıza dolmak üzere.
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DH Misafiri 4 yıl
no limit sonsuz koşu tadında sanırım asphalt overdrive gibi olmaz inşallah
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ø 5 yıl
inşallah paralı olur ve sonradan uygulama içi satın alma gerektirmeden oynanır.

Asphalt 8 bedava ama uygulama içi satın almada dürtmeye çalışıyor.
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hseyin19 5 yıl
Most wanted'i devirirse çok iyi olur o çok iyiydi daha iyisini düşünemiyorum
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sMug 5 yıl
Need For Speed Hot Pursuit
ve
Nfs Underground
Benim için en iyileriydi, 2'sinden biri gelse zevkle oynardım mobilden farklı bir deneyim olurdu.
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ynsemre1 5 yıl
Bence yeni oyun çıkaracağına gta vice city ve san andreas gibi nfs underground 2 ve nfs most wanted (1) çıkarsınlar hem nostarjide olur ayrıca most wanteda carbon daki kanyon yarışları ve driftleride eklerseler çok güzel olur.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Sarj canvarı olur buyuk ihtimal ama degecek mi? Merakla bekliyoruz
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-BraveHeart- 5 yıl
Umarim arabalari modifiye falan edebiliriz.
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Guest-31C579044 5 yıl
onu birak da o araba nedir arkadas ya, asik oldum resmen
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Lightr 5 yıl Guest-31C579044
Çok iyi hocam
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