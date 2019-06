Mobil dünyaya ayak uyduran yazıcı modeli Mini Mobile Robotic Printer, Kickstarter'da destek arıyor

Son yıllarda akıllı telefonlar, tabletler ve güçleri ciddi oranda dizüstü bilgisayarlar sayesinde ofisler daha mobil hale geliyor, bu sayede de kişiler basit bir otobüs yolduğunda dahi işlerini yapmaya devam edebiliyor. Bu mobiliteye standart yazıcıların ayak uydurmadığını düşünen ZUtA Labs, geliştirdikleri kompakt yazıcı modeliyle Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan "The Mini Mobile Robotic Printer", yukarıda yer alan resimde de görüldüğü üzere her zaman taşınabilecek ufak bir gövde yapısına sahip. Gövdesi polikarbonat parlak materyalden üretilen ve 2 farklı renk seçeneği bulunan yazıcı, bu ufak gövdesinde bir adet siyah kartuş taşıyor ve şimdilik 96 x 192 dpi çözünürlüğünde baskılar (1.2ppm yazma hızı) oluşturabiliyor. Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonu (iOS, Android) ya da bilgisayarlara (Windows, Linux, OSX) bağlanabilen ve şarj edilebilir bataryasıyla 1 saat kullanım ömrü sunabilen ürün, geliştiriciye göre 1000 sayfa siyah beyaz baskı yapabiliyor ve dahili kartuşu rahatlıkla değiştirilebiliyor. Standart kağıtlar üzerinde dahili tekerlekleriyle rahatlıkla hareket edebilen The Mini Mobile Robotic Printer, birden fazla sayfada ise uyarı vererek sayfanın değiştirilmesini söyleyebiliyor.

Kickstarter üzerinde 400,000$ gibi ciddi bir hedef koyan The Mini Mobile Robotic Printer, şimdilik yaklaşık 8,000$ toplamış durumda. Bitimine 29 gün kala yapılacak en az 180$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile elde edilebilen yazıcı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1686304142/the-mini-mobile-robotic-printer