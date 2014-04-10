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Mobil dünyaya ayak uyduran yazıcı modeli Mini Mobile Robotic Printer, Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
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8
Yazıcı
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mobil dünyaya ayak uyduran yazıcı modeli Mini Mobile Robotic Printer, Kickstarter'da destek arıyor
Son yıllarda akıllı telefonlar, tabletler ve güçleri ciddi oranda dizüstü bilgisayarlar sayesinde ofisler daha mobil hale geliyor, bu sayede de kişiler basit bir otobüs yolduğunda dahi işlerini yapmaya devam edebiliyor. Bu mobiliteye standart yazıcıların ayak uydurmadığını düşünen ZUtA Labs, geliştirdikleri kompakt yazıcı modeliyle Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan "The Mini Mobile Robotic Printer", yukarıda yer alan resimde de görüldüğü üzere her zaman taşınabilecek ufak bir gövde yapısına sahip. Gövdesi polikarbonat parlak materyalden üretilen ve 2 farklı renk seçeneği bulunan yazıcı, bu ufak gövdesinde bir adet siyah kartuş taşıyor ve şimdilik 96 x 192 dpi çözünürlüğünde baskılar (1.2ppm yazma hızı) oluşturabiliyor. Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonu (iOS, Android) ya da bilgisayarlara (Windows, Linux, OSX) bağlanabilen ve şarj edilebilir bataryasıyla 1 saat kullanım ömrü sunabilen ürün, geliştiriciye göre 1000 sayfa siyah beyaz baskı yapabiliyor ve dahili kartuşu rahatlıkla değiştirilebiliyor. Standart kağıtlar üzerinde dahili tekerlekleriyle rahatlıkla hareket edebilen The Mini Mobile Robotic Printer, birden fazla sayfada ise uyarı vererek sayfanın değiştirilmesini söyleyebiliyor.
Kickstarter üzerinde 400,000$ gibi ciddi bir hedef koyan The Mini Mobile Robotic Printer, şimdilik yaklaşık 8,000$ toplamış durumda. Bitimine 29 gün kala yapılacak en az 180$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile elde edilebilen yazıcı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1686304142/the-mini-mobile-robotic-printer Yorum Yaz
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El_domingo 5 yıl en beğenilen
dusunce baya guzel ama en azından tanıtım videosunda tam sayfaya nasıl baskı yaptabildiğini gostermeleri lazımdı...
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aspirin_00 5 yıl
yazarken bulunduğu ortam titrememesi gerek yada aniden sarsılmaması.
yazma hızı arttırlırsa gayet iyi olacak lazerlisi olsa güzel olur :D
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xxxone 5 yıl
Yürek yemişler galiba ... 400.000 $ ?
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Şuandaki haliyle 400.000 dolar fazla istemiş
Videodaki gibi gelicekse hiç bir işe yaramaz
Zaten hareket halinde kullanilicak bir şeye benzemiyor.
Sabit yerde de o yazana kadar 10 tane kırtasiye internet kafe bulunur.

-şu hali için konuşuyorum gelişebilir tabikide
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Umutcan 5 yıl
Video'da ilk çıkan eleman Türk bu arada
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matmuhendisi 5 yıl
Guzel valla ustunede hoparlor eklenip aksesuar olarak bile gezdirilebilir :)
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carman 5 yıl
işe yaramaz demeyin yavaş yazıyor diye bu fikir ilk printer çıktığında oda birşeye benzemiyordu bu çıkar çinliler çakmasını yapar başka firma geliştirir falan böyle böyle oluşur işler
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CRoSSBoNeSS 5 yıl
Adamlar 400.000 Dolar talep etmişler de tanıtım videosundaki cihazın durumu pek iyi sayılmaz, nihai sürüm de o hızda yazdıracaksa hiç bir işe yaramayacağını düşünüyorum.
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El_domingo 5 yıl en beğenilen
dusunce baya guzel ama en azından tanıtım videosunda tam sayfaya nasıl baskı yaptabildiğini gostermeleri lazımdı...
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