Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil oyun dünyasında dev satın alma

Mobil oyun dünyasında kendisini gösteren firmaların birer birer satıldığını görüyoruz. Candy Crush geliştiricisi King Digital de buna son örnek oldu.
3 yıl
2,2b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil oyun dünyasında dev satın alma


Bünyesinden yıldızlar çıkaran ve masaüstü taraftaki devlerle boy ölçüşen mobil oyun sektörü dev satın almalarla da gündemden düşmüyor. Geçen yıl popüler Clash of Clans geliştirici firmasının yüzde 80 hissesinin 2 milyar dolar karşılığında satın alınmasından sonra sektörün en büyük satın alma olayı gerçekleşti.

Candy Crush fenomeni ile tanıdığımız King Digital, 5.9 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard tarafından satın alındı. WoW, Hearth Stone ve Call of Duty gibi oyunları ile tanıdığımız Activision Blizzard, bu satın alma ile mobil oyun sektörüne ne kadar önem verdiğini de göstermiş oldu.

Konsol ve masaüstü tarafında iyi işler yapan Activision gelirinin yüzde 95'ini buradan karşılıyor. Kalan yüzde 5'lik kısım ise mobil oyun sektöründen elde ediliyor. King Digital'in oyunları 340 milyondan fazla kullanıcı toplamış durumda ve sadece Candy Crush toplam gelirin yüzde 30'una denk geliyor. Bununla birlikte firmanın gelirleri son çeyrekte yüzde 13 gerilemişti. 

Activision ödemenin tamamını nakit olarak yapacak. Bu aşamadan sonra Activision'un uygulayacağı stratejiler önem taşıyor zira King oyunlarının popülaritesi buna bağlı. Geçtiğimiz yıllarda Facebook, Draw Something adındaki oyunu satın almış ancak oyun 16 ay sonra kepenk kapatmıştı.  

http://9to5mac.com/2015/11/02/candy-crush-acquisition/?pushup=1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen
Üç tane şekeri denk getireceğiz diye adamları zengin ettik. Vay arkadaş.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
Candy WARCRAFT CIKAR ARTIK :)
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
bu kadar bir basit bir oyun cok para etmis
ilk oyun yapildiginda tek kisi yapmistir kesin
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
the show must go on 3 yıl
gelecek mobil oyunda artik bunu anlıyor yavaş yavaş firmalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Nihayet, King'in sonu gelmeye başlamıştı zaten. Para uğruna oyunu harcadılar resmen....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 3 yıl
Bejeweled'in hakkını yiye yiye milyar dolarları kaldırmışlar biz olsak üstüne ceza yerdik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Adamlar cok vermişler bu ara oynayanda yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 3 yıl
dönen paraya bak vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
call of candy,hearth of sugar gibi yapimlar cikar diyecektim de isimleri okuyunca yetişkin filmi ismini andiriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
28ky28 3 yıl
Ulan adam gibi
call of duty 1-2-3 çıkarsan ne olur activision ? Bırak şekeri mekeri şimdi.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
O değil de Real Racing 4 ne zaman geliyor bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
millet hevesini almıştır artık şu oyundan diye düşünüyordum öyle değilmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
Candy WARCRAFT CIKAR ARTIK :)
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-73A8A7D1E 3 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
Candy WARCRAFT CIKAR ARTIK :)

hahhahahahhaa😂😂😂😂😂😂 iyiydi👍
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 3 yıl
La ben yapamadım bir uygulama. Şimdiki aklım olsa yazılım okurdum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 3 yıl
Şu oyunu oynayan ne kadar insan var. Bence bağımlılık yapıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2193 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, king digital sold ve
5 etiket daha king digital sold to activision candy crush satıldı Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yerli Elektrikli Otomobil "EVT S1" hakkında her şey "Yerli gurur, %100 Türk mühendisliği" 3 yıl Apple iMac 27-inç 5K kutusundan çıkıyor 3 yıl Microsoft Lumia 950XL'yi kullandık "İşte tüm detaylar ve izlenimlerimiz" 3 yıl Playstation VR inceleme ilk izlenim "Playstation 4'ün Sanal Gerçeklik atağı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim