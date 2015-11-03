Mobil oyun dünyasında dev satın alma





Bünyesinden yıldızlar çıkaran ve masaüstü taraftaki devlerle boy ölçüşen mobil oyun sektörü dev satın almalarla da gündemden düşmüyor. Geçen yıl popüler Clash of Clans geliştirici firmasının yüzde 80 hissesinin 2 milyar dolar karşılığında satın alınmasından sonra sektörün en büyük satın alma olayı gerçekleşti.





Candy Crush fenomeni ile tanıdığımız King Digital, 5.9 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard tarafından satın alındı. WoW, Hearth Stone ve Call of Duty gibi oyunları ile tanıdığımız Activision Blizzard, bu satın alma ile mobil oyun sektörüne ne kadar önem verdiğini de göstermiş oldu.





Konsol ve masaüstü tarafında iyi işler yapan Activision gelirinin yüzde 95'ini buradan karşılıyor. Kalan yüzde 5'lik kısım ise mobil oyun sektöründen elde ediliyor. King Digital'in oyunları 340 milyondan fazla kullanıcı toplamış durumda ve sadece Candy Crush toplam gelirin yüzde 30'una denk geliyor. Bununla birlikte firmanın gelirleri son çeyrekte yüzde 13 gerilemişti.





Activision ödemenin tamamını nakit olarak yapacak. Bu aşamadan sonra Activision'un uygulayacağı stratejiler önem taşıyor zira King oyunlarının popülaritesi buna bağlı. Geçtiğimiz yıllarda Facebook, Draw Something adındaki oyunu satın almış ancak oyun 16 ay sonra kepenk kapatmıştı.

http://9to5mac.com/2015/11/02/candy-crush-acquisition/?pushup=1