Mobil oyun gelirleri, 2016 yılında 16 milyara ulaşacak

Akıllı cihaz ekosisteminde kullanıcıların en çok rağbet ettiği uygulama türü olan oyunlar, görünen o ki, önümüzdeki yıllarda gelir anlamında geliştiricilerine büyük katkı yapacak.

Dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından ABI Research'ün Mobil Hizmetler Araştırmaları Bölümü’nün bir parçası olan “Mobil Oyunlar” çalışmasına göre, mobil oyun pazarın önümüzdeki 5 yıl boyunca yüksek bir ivmeyle büyüyerek, 2011 yılında 5 milyar doların altında olan mobil oyun gelirleri 2016 yılında 16 milyar doları aşmış olacak. Ayrıca çalışmaya göre, 2011 yılındaki mobil oyun gelirlerinin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan uygulama içi ödemelerin payının 2016 yılının sonunda neredeyse toplam gelirin yarısına yükseleceği tahmin ediliyor.

Oyunlar içindeki satış ve hizmetlerden (in app purchase) bugüne kadar görülmemiş bir mobil oyun gelir payı gelmeye başladığını belirten ABI Research Kıdemli Analisti Aapo Markkanen, iyi içerik sunmanın, şanslı olmaktan daha önemli olduğunu anlatırken; Rovio’nun “Angry Birds” oyununun pazarda en başarılı isimlerin hayatta kalacağını gösteren erken bir örnek olduğunu ifade ediyor.