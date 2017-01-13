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Model S P100D artık Ludicrous+ modu ile 0'dan 100km/s hıza 2.4 saniyede ulaşıyor [Video]

Elon Musk, dünyanın en çabuk hızlanan aracı Model S P100D'nin bir sürpriz yumurtayla daha da hızlı hale geleceğini söylemişti. DragTimes, Ludicrous+ moduyla 2.4 saniyede 0'dan 100km/s hıza ulaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,6b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, Kasım ayında dünyanın en çabuk hızlanan aracı Model S P100D'nin yaklaşmakta olan OTA yazılım güncellemesiyle gelecek bir sürpriz yumurtayla daha da hızlı bir hale geleceğini söylemişti. O zamandan bu yana P100D ve hatta Model X sahipleri, hızlanma süresini saniyenin 10'da biri kadar düşürecek güncellemeyi bekliyorlar.
Electrek (DragTimes aracılığıyla) sürpriz yumurtanın P100D, P90D ve P85D'lerde bulunan mevcut Ludicrous modunun bir uzantısı olan "Ludicrous+" isimli yeni hızlanma moduyla bazı P100D'lere gönderildiğini bildiriyor. Sadece yazılım aracılığıyla açılan güncelleme, sedan otomobil için 35 ekstra beygir gücü artışı sağlıyor ve toplam güç çıkışı 573kW (780 beygir) seviyesine ulaşıyor. Böylece otomobilin 0'dan 100km/s hıza ulaşma süresi 2.5 saniyeden 2.4 saniyeye düşüyor.
Ayrıca Bkz. "İdeal akıllı telefon LG G6'nın ilk resmi teaser videosu yayınlandı"
Daha önce de bildirildiği gibi Model S şimdi efsanevi süper otomobil Ferrari La Ferrari ve Porsche 918 Spyder'dan daha hızlı şekilde sadece 2,4 saniyede 0'dan 100km/s hıza ulaşabiliyor. DragTimes'dan Brooks, Tesla hackerı olarak bilinen Jason Hughes yardımıyla, sürpriz yumurta üzerinden bu özelliğin kilidini açmayı başardı. Bunu yapmak için ayarlar bölümündeki "Ludicrous" butonuna beş saniye basılı tutmak gerekiyor. Daha sonra ise "Sınırları zorlamak ister misiniz? Bu motorun, vites kutusunun ve bataryanın hızla aşınmasına neden olacaktır." şeklinde bir uyarı görüntüleniyor.
Araç sahiplerinin "Hayır, annemi istiyorum" ve "Evet onu getir" olmak üzere iki seçenekten birini seçmeleri gerekiyor. İkinci seçenekle devam edildiğinde, pil paketi hakkında daha ayrıntılı bilgi içeren yeni bir ekran görüntüleniyor. DragTimes, Model S P100D'le bir test sürüşü yaparak 2.465 saniyede 0'dan 100km/s hıza ulaşmayı başarmış durumda. Aşağıdaki test videosunu izleyerek siz de bu ana tanık olabilirsiniz.

https://electrek.co/2017/01/11/tesla-new-ludicrous-model-s-p100d/ Yorum Yaz
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onkuba 2 yıl en beğenilen GreyParrot
GreyParrot
Dünya rekoru AMZ takımı tarafından formula 1 benzeri elektrikli bir araçla 1.513 sn olarak kırıldı olay teknolojiyse bunlardan neden bahsedilmiyor sürekli tesla da tesla.

Çünkü biri dediğin gibi f1 tipinde bir araç, diğeri ise 4 kapılı bir aile arabası :)
GreyParrotDünya rekoru AMZ takımı tarafından formula 1 benzeri elektrikli bir araçla 1.513 sn olarak kırıldı olay teknolojiyse bunlardan nede...
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1 Yanıt Yanıtla +87
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alperdgal 2 yıl
Biz hala lpgde 20 kr yakmak icin kasalom kendimizi
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infom@n 2 yıl
2300kg 5 (+2 opsiyon) kişilik lüks aile arabasından bahsedildiğini idrak edemeyen TEKNOLOJİ UZMANI GENÇLERİMİZİN OLMASI GURUR VERDİ !?
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SayınOzi 2 yıl
Zamaninda petrol lobisi pastadan pay vermemek için elektrikli arabaların üretimini türlü oyunlarla engellemişti. Yaklasik 10 yillik otomobil tecrübesi olan bir firma, elektrik teknolojisi ile 800hp lik otomobil yapiyor. Eğer bu arabalar 10-15 yıl önce değilde 150 yıl önce popüler olmaya başlasaydi bugün 1.6 motordan 200 tork çıktığı için şaşırmazdık.
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LampdaLamp 2 yıl
600lük bir ss makine zaten o civarlarda ulaşıyor 100 km hıza
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tuago 2 yıl
3:14-3:20
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infom@n 2 yıl
2300kg 5 (+2 opsiyon) kişilik lüks aile arabasından bahsedildiğini idrak edemeyen TEKNOLOJİ UZMANI GENÇLERİMİZİN OLMASI GURUR VERDİ !?
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thormentor 2 yıl
aydınlandım... 0-100 hızlanmasının 2.5 saniye olması hayati bir önem taşımakta, zaten 3 sn den fazla sürede hızlanan bir araca asla binmem.
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MrKemal17 2 yıl
Haberi yazan arkadaş hatalı başlık kullanmış 2,465 saniye 2,4'e yuvarlanmaz; 2,5'a yuvarlanır. Araç 2,5 saniyede veya bir basamak daha hassas söylemek gerekirse 2,47 saniyede 0-60mph hızlanmasını tamamlıyor. Bunun yanında 0-60mph ile 0-100kmh hızlanma aynı değildir. Aracın 0-100kmh hızlanması daha yüksek bir süre olacaktır. Porsche 918 Spyder'ın da 0-60mph hızlanması 2,3 saniye olarak daha iyidir. Biraz dikkatli haber yapalım.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl MrKemal17
Orijinalden alıntı: MrKemal17
Şanzıman aşınabilir demişler ama arabada şanzıman yok.
Haberi yazan arkadaş hatalı başlık kullanmış 2,465 saniye 2,4'e yuvarlanmaz; 2,5'a yuvarlanır. Araç 2,5 saniyede veya bir basamak daha hassas söylemek gerekirse 2,47 saniyede 0-60mph hızlanmasını tamamlıyor. Bunun yanında 0-60mph ile 0-100kmh hızlanma aynı değildir. Aracın 0-100kmh hızlanması daha yüksek bir süre olacaktır. Porsche 918 Spyder'ın da 0-60mph hızlanması 2,3 saniye olarak daha iyidir. Biraz dikkatli haber yapalım.

Hocam benim bildiğim kadarıyla ufak dişli takımından oluşan bir şanzıman var hatta Formula E araçlarındada 5 ileri vitesli bir şanzıman olması lazım bence elektrik motorlarına cvt şanzıman takmalılar sonsuz orana sahip bu sayede Tesla 250 km/h i geçebilir.
İ3 de kullanılıyor : youtube.com/...
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aycibin 2 yıl
4 kapılı bir aile aracında hızlanma önemli olsaydı bmw'nin en çok satan modeli M5 veya mercedes'in en çok satanı e63amg olurdu.ama o sınıfta bir araç arayan insanlar M5 veya E63amg fiyatına motordan kısıp gidip 7 veya S kasa alıyor.yani 4 kapı lüks araçlarda 0-100 için 5-6sn'nin altında bir beklenti yok.
hız isteyen adam da zaten 320kmh'yi geçen v8/v12 araçlara bakar.
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Gktupc 2 yıl aycibin
Hocam m5de konfor 7serisine göre aşırı düşük mesela. Tesla da ise durum bu değil.
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl
bildiğin overclock bu.
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V4LKyR 2 yıl
HAYIR ANNECİĞİMİ İSTİYORUM :( :( :(
ASDKLASJDQWDQWEQW:EQ:W:EQW:EQW:EQW:EQW
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funnel 2 yıl
Arabaya overclock çekmişler.
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