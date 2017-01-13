Model S P100D artık Ludicrous+ modu ile 0'dan 100km/s hıza 2.4 saniyede ulaşıyor [Video]

Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, Kasım ayında dünyanın en çabuk hızlanan aracı Model S P100D'nin yaklaşmakta olan OTA yazılım güncellemesiyle gelecek bir sürpriz yumurtayla daha da hızlı bir hale geleceğini söylemişti. O zamandan bu yana P100D ve hatta Model X sahipleri, hızlanma süresini saniyenin 10'da biri kadar düşürecek güncellemeyi bekliyorlar.

Electrek (DragTimes aracılığıyla) sürpriz yumurtanın P100D, P90D ve P85D'lerde bulunan mevcut Ludicrous modunun bir uzantısı olan "Ludicrous+" isimli yeni hızlanma moduyla bazı P100D'lere gönderildiğini bildiriyor. Sadece yazılım aracılığıyla açılan güncelleme, sedan otomobil için 35 ekstra beygir gücü artışı sağlıyor ve toplam güç çıkışı 573kW (780 beygir) seviyesine ulaşıyor. Böylece otomobilin 0'dan 100km/s hıza ulaşma süresi 2.5 saniyeden 2.4 saniyeye düşüyor.

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Daha önce de bildirildiği gibi Model S şimdi efsanevi süper otomobil Ferrari La Ferrari ve Porsche 918 Spyder'dan daha hızlı şekilde sadece 2,4 saniyede 0'dan 100km/s hıza ulaşabiliyor. DragTimes'dan Brooks, Tesla hackerı olarak bilinen Jason Hughes yardımıyla, sürpriz yumurta üzerinden bu özelliğin kilidini açmayı başardı. Bunu yapmak için ayarlar bölümündeki "Ludicrous" butonuna beş saniye basılı tutmak gerekiyor. Daha sonra ise "Sınırları zorlamak ister misiniz? Bu motorun, vites kutusunun ve bataryanın hızla aşınmasına neden olacaktır." şeklinde bir uyarı görüntüleniyor.

Araç sahiplerinin "Hayır, annemi istiyorum" ve "Evet onu getir" olmak üzere iki seçenekten birini seçmeleri gerekiyor. İkinci seçenekle devam edildiğinde, pil paketi hakkında daha ayrıntılı bilgi içeren yeni bir ekran görüntüleniyor. DragTimes, Model S P100D'le bir test sürüşü yaparak 2.465 saniyede 0'dan 100km/s hıza ulaşmayı başarmış durumda. Aşağıdaki test videosunu izleyerek siz de bu ana tanık olabilirsiniz.

https://electrek.co/2017/01/11/tesla-new-ludicrous-model-s-p100d/