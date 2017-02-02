Model S çarpışma testlerinde düşük puan alınca Tesla üretimde değişikliğe gitti

Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) dört adet tam elektrikli ve hibrid elektrikli aracı güvenlik testinden geçirdi. BMW i3 ve Tesla Model S'in 2017 Toyota Prius Prime ve 2017 Chevy Volt'A kıyasla IIHS tarafından verilen "Top Pick +" ödülünü alabilecek kadar güvenli olmadığı ortaya çıktı. Ekim 2016'dan sonra üretilen Model S'lerin yer aldığı test sonuçlarına göre, Model S birkaç kilit alanda en yüksek güvenlik derecelendirmesinin altına düşmüş durumda.

İlk olarak, sürücü tarafındaki emniyet kemerinin ön çarpışmada yolcuyu yeterince kavrayamadığı, bu da mankenin kafasını direksiyona çarpmasına neden olduğu belirtiliyor. Tesla, geçen hafta emniyet kemerini düzeltmek için bir üretim değişikliği uyguladığını açıkladı. Şirket şimdi aracın en yüksek dereceyi almasını bekliyor. IIHS tarafı ise güncellenmiş aracı mümkün olduğunca kısa sürede test edip derecelendirmeyi güncelleyeceğini belirtti.

İkinci olarak da test edilen Model S P100D'nin tavanının devrilme sırasında güvenliği sağlayacak kadar güçlü olmadığı ortaya çıkmış durumda. Model S, bu iki kategoride "kabul edilebilir" bir derece kazandı. Son olarak ise organizasyon 2017 Model S'e farları için zayıf puan verdi.

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Tesla sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin sorunları düzeltmek için şimdiden çalıştığını ve "dünyanın en güvenli otomobillerini yapmaya kararlı olduğunu" söyledi. Öte yandan Tesla Model S'in Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nden 5 yıldızlı bir güvenlik derecesi aldığını, bunun yanında Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan ise en yüksek güvenlik derecesi almayı başardığını da belirtmek gerekir.

Öte yandan BMW i3'ün de ön örtüşme çarpışma testinde bir sorun çıktığı ifade ediliyor. Araç arka koltuktaki yolcuları tamamen koruyamamış. Chevy Volt ve Prius Prime'ın her ikisinin de IIHS'nin testlerinde daha yüksek puan almayı başardıklarını görüyoruz.

https://electrek.co/2017/02/01/tesla-model-s-fails-achieve-top-iihs-crash-rating/