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Model S çarpışma testlerinde düşük puan alınca Tesla üretimde değişikliğe gitti

Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü tarafından bir dizi çarpışma testinden geçirilen Tesla Model S birkaç kilit alanda en yüksek güvenlik derecelendirmesinin altına düştü. Test videolarını izleyin...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) dört adet tam elektrikli ve hibrid elektrikli aracı güvenlik testinden geçirdi. BMW i3 ve Tesla Model S'in 2017 Toyota Prius Prime ve 2017 Chevy Volt'A kıyasla IIHS tarafından verilen "Top Pick +" ödülünü alabilecek kadar güvenli olmadığı ortaya çıktı. Ekim 2016'dan sonra üretilen Model S'lerin yer aldığı test sonuçlarına göre, Model S birkaç kilit alanda en yüksek güvenlik derecelendirmesinin altına düşmüş durumda.
İlk olarak, sürücü tarafındaki emniyet kemerinin ön çarpışmada yolcuyu yeterince kavrayamadığı, bu da mankenin kafasını direksiyona çarpmasına neden olduğu belirtiliyor. Tesla, geçen hafta emniyet kemerini düzeltmek için bir üretim değişikliği uyguladığını açıkladı. Şirket şimdi aracın en yüksek dereceyi almasını bekliyor. IIHS tarafı ise güncellenmiş aracı mümkün olduğunca kısa sürede test edip derecelendirmeyi güncelleyeceğini belirtti.
İkinci olarak da test edilen Model S P100D'nin tavanının devrilme sırasında güvenliği sağlayacak kadar güçlü olmadığı ortaya çıkmış durumda. Model S, bu iki kategoride "kabul edilebilir" bir derece kazandı. Son olarak ise organizasyon 2017 Model S'e farları için zayıf puan verdi.
Ayrıca Bkz. "Lityum iyondan 2 kat daha fazla kapasiteli, patlama riski olmayan pil geliştirildi"
Tesla sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin sorunları düzeltmek için şimdiden çalıştığını ve "dünyanın en güvenli otomobillerini yapmaya kararlı olduğunu" söyledi. Öte yandan Tesla Model S'in Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nden 5 yıldızlı bir güvenlik derecesi aldığını, bunun yanında Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan ise en yüksek güvenlik derecesi almayı başardığını da belirtmek gerekir.
Öte yandan BMW i3'ün de ön örtüşme çarpışma testinde bir sorun çıktığı ifade ediliyor. Araç arka koltuktaki yolcuları tamamen koruyamamış. Chevy Volt ve Prius Prime'ın her ikisinin de IIHS'nin testlerinde daha yüksek puan almayı başardıklarını görüyoruz.
Model S çarpışma testlerinde düşük puan alınca Tesla üretimde değişikliğe gitti
 

https://electrek.co/2017/02/01/tesla-model-s-fails-achieve-top-iihs-crash-rating/ Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Bizde olsa "Kaza yapmayı sizden öğrenecek değiliz." derlerdi...
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V4LKyR 2 yıl dr20mouse
dr20mouse

Iyi yapmislar Allah korusun batarya patlarsa küçük çaplı nukleer etkisi gösterir.

Nükleer etkisinin ne olduğunu merak ediyorsanız şuradan buyrun:

tr.wikipedia.org/...
dr20mouseIyi yapmislar Allah korusun batarya patlarsa küçük çaplı nukleer etkisi gösterir.Nükleer etkisinin ne olduğunu...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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babapars 2 yıl
Ne cok haberi cikiyo bu teslanin
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mavizaman 2 yıl
vallahi ikisi de dağılmış.
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Experimentation 2 yıl
farlarda ne sorun varmış ki bu kadar
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Bizde olsa "Kaza yapmayı sizden öğrenecek değiliz." derlerdi...
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Sanki Bana Pele 2 yıl
Helal olsun derim. Üstüne yatmamislar. Sürekli iyileştirmeyi hedeflemisler
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aycibin 2 yıl
çok da tınnnn...
zenginin malı züğürdün çenesi hesabı
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MB-CLS 2 yıl
Aküler aşagıda agırlık bir noktada çok fazla toplanıyor haliyle ön bölge bu kadar agırlıgı sönümlemekte sorun yaşıyor.
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UzayMekiğineKafaAtanKedi 2 yıl
Tesla ya bak sen
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dr20mouse 2 yıl
Iyi yapmislar Allah korusun batarya patlarsa küçük çaplı nukleer etkisi gösterir.
2 Yanıt Yanıtla +3
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V4LKyR 2 yıl dr20mouse
dr20mouse

Iyi yapmislar Allah korusun batarya patlarsa küçük çaplı nukleer etkisi gösterir.

Nükleer etkisinin ne olduğunu merak ediyorsanız şuradan buyrun:

tr.wikipedia.org/...
2 Yanıt Yanıtla +8
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Sadece Sürücü 2 yıl dr20mouse
dr20mouse
Iyi yapmislar Allah korusun batarya patlarsa küçük çaplı nukleer etkisi gösterir.

İşyerinin çay mola yerinde diğer çalışanların muhabbetine kulak misafiri oldum...
Tesla elektrikli araba yapmış, 6saatte mi ne şarj oluyormuş bi de 300-400km menzili varmış. Kim ne yapsın onu tatile çıksan yolda kalırsın, dizel öyle mi depoyu dolduruyorsun ne zaman yakıt aldığını unutuyorsun, hem gaza dokundun mu yapıştırıyor şeklinde bakış açısı var çoğunluğun. Araştırmaktan bilgi edinmekten bi haber anca kendince fikir üretir.
Pillerin zarar görüp göremeyeceği ile ilgili ve zarar görse neler olacağını keşke biraz araştırsanız.
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