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Modern Nokia 3310 nasıl görünecek?

HMD Global'in efsane Nokia 3310 modelini yeniden piyasaya sürebileceği konuşuluyor. Modern Nokia 3310'u gösteren konsept videoları izleyerek cihazı tüm açılarıyla görebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi, üst düzey özelliklerle donatılmış birçok amiral gemisi akıllı telefon lansmanına ev sahipliği yapacak. Ayrıca orta sınıf akıllı telefonlar da seleflerine kıyasla bir takım donanım iyileştirmeleriyle sunulacaklar.
Çift lensli kamera ve iris tarayıcısı gibi son teknolojilerle donatılmış akıllı telefonların yanında herkesi heyecanlandıran bir başka telefon daha var. En yeni özelliklere sahip olmayabilir ancak kesinlikle bir iz bırakabilecek bir cihaz.
Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) ikonik Nokia 3310 modelinin halefi sergilenebilir. HMD Global'e yakın kaynaklar şirketin efsane modeli yenileyerek piyasaya sürebileceğini söylüyorlar. Concept creator isimli YouTube kanalı telefonun nasıl görüneceğini ayrıntılı olarak gösteren konsept videolar yayınladı.

Selefinin tasarımını koruyor

Video, selefi ile hemen hemen aynı tasarıma sahip modern Nokia 3310'u gösteriyor. Cihazın aynı koyu mavi rengi koruduğunu görüyoruz, ancak ikinci video telefonun kırmızı, altın ve açık mavi renk seçeneklerine sahip olduğunu da gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 8'de Home butonu yerine kapasitif tuşlara yer verilebilir"
Yayınlanan görüntüler arka kamera, küçük 1.5 inç ekran, dahili radyo, microUSB ve 1,650mAh bataryalı modern Nokia 3310'un nasıl görünebileceğini yansıtıyor. Telefonun 8GB dahili belleğe sahip olacağını ve 113 x 48 x 14 mm ebatlarıyla daha büyük bir gövdeyle gelebileceğini görüyoruz. Ancak halefi orijinal 22 mm'lik Nokia 3310'dan daha ince bir yapısı var.

Fiyat etiketi sızdırıldı

Cihazın gövdesi çizilmelere karşı koruma sağlaması için Linex kaplamalı polikarbonattan imal edilecek. Açıkçası, telefonun özellikleri resmi olarak 26 Şubat tarihinde açıklanacağı için o tarihe kadar tasarım ve teknik özellikleri üzerinde sadece tahmin yürütebileceğiz. Ancak telefon fiyatı konusunda bazı güvenilir bilgiler var. Sızıntılarıyla ünlü @evleaks modern Nokia 3310'un 63 dolar (59€) fiyat etiketine sahip olabileceğini söylüyor.
Tasarım ve özellikleri ne olursa olsun hepimiz ilk Nokia 3310 tanıtıldıktan yaklaşık 17 yıl sonra gelecek (umarız) yeni telefon için şimdiden heyecanlanmaya başlamış durumdayız. Nokia 3310'un orjinali dünya çapında 128 milyon adet satmıştı. Modern versiyonun kaç adet sattığını görmek ilginç olacak.

https://www.youtube.com/watch?v=AT97z9r98uI Yorum Yaz
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qaso 2 yıl en beğenilen
Her defasında elimden düşürdüğümde, içim rahat bir şekilde, telefonumun üç parçaya( Arka kapak, Batarya ve Ön gövde) ayrılmış halini alıp birleştirdiğimde, çalışacağından %100 emin olduğum telefon. Ne yalan söyliyeyim "NOKIA 3310" haberleri beni heyecanlandırıyor.
Her defasında elimden düşürdüğümde, içim rahat bir şekilde, telefonumun üç parçaya( Arka kapak, Batarya ve Ön gövde) ayrılmış halini alıp birleştirdiğimde, çalı...
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Konsept ile eskisi aynı D: Favorimiz;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SHADOW 2 yıl Patren
patren
Ne iğrenc telefon olmuş, 3310 ismini guvenip cikartmasinlar samsungda daha iyi altenatifleri var

Biriniz de iyi yorum yazmak icin gelin be kardesim
Ne derdiniz var su nokia yla
Sanki hic 3310 kullanmadiniz
Ha kullanmadiysaniz da bi kullanin sonra gelip yorum yapin.
patrenNe iğrenc telefon olmuş, 3310 ismini guvenip cikartmasinlar samsungda daha iyi altenatifleri varBiriniz de iyi yorum yazm...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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wolf41 2 yıl
ben sabırsızlıkla bekliyom yeni 3310 u yaşasın tuşlu telefonlar...
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volkanbravo 2 yıl
Cep telefonu ilk çıktığında çok pahalıydı.Herkestede yoktu.Millet 5110 larla A1018 lerle camlara çıkar sesli sesli konuşur kendince millete hava atar magandalık yaparlardı.Pantolonlarının yanına kılıf takardı.
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takeru 2 yıl
Performansı iyi olursa ıphone 4s ten sonra geçeceğim telefon olacak.
Cebinde tablet taşımak istemeyen bir kesim var
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MetalWave 2 yıl
1600 lük batarya ile rahat 1 hafta gider bu cihaz. aslında android in bu minik telefonlar için kırpılmış versiyonu olsa. whatsapp falan kullanılabilse tam şirket telefonu olur.
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huhuq 2 yıl
ilginç olacak.
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Bloother 2 yıl
Bu haber yine biraz daha mantıklı.
Daha beteri var..
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Silent Guardian 2 yıl
Adını hatırlayamadığım dışı ekstra bir plastik kılıfla kaplı telefonları vardı. Daha küçüktü. Şahsen onu severek kullandım. Keşke onu da yapsalar outdoor telefon diye.
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kayhanpulurbey 2 yıl
İlk kullandığım Cep telefonu Nokia 3310du.
Ah ulan ne günlerdi be.
Bayada para vermiştim alırken.
Vay canına yeniden geliyorsun ha.
Gel bakalım gel şansın bol olsun 3310 şansı bol olsun.
Duygulandım lan.
Alacam seni 3310 alacam seni.
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surfcasting 2 yıl
Vay be çekmecemde 3310 hala daha çalışır vaziyette beklekte. Hatta ilk telefonum 5110, o bile sağlam. o da çekmecede bekliyor ama yüzüne bakan yok garibimin.
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ufuk172 2 yıl surfcasting
surfcasting
Vay be çekmecemde 3310 hala daha çalışır vaziyette beklekte. Hatta ilk telefonum 5110, o bile sağlam. o da çekmecede bekliyor ama yüzüne bakan yok garibimin.

Benimde ilk telefonum 5110du. 2000yilinda lise 2ye giderken almıştım. Sonra 3210 gelmişti, ilk antensiz tel olarak hatırlıyorum. Ondan az sonra da 3310 çıktı. Sınıfta Mesut almıştı, telefonda space oynamak için sıraya giriyorduk.
Telefonlarin salak liselilerin akıllı olduğu donemlerdi...
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KinopioTaichou 2 yıl
4.5 g destekli olsun lütfen en azından o ekranda dhye girebileyim.
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