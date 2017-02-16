Modern Nokia 3310 nasıl görünecek?

Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi, üst düzey özelliklerle donatılmış birçok amiral gemisi akıllı telefon lansmanına ev sahipliği yapacak. Ayrıca orta sınıf akıllı telefonlar da seleflerine kıyasla bir takım donanım iyileştirmeleriyle sunulacaklar.

Çift lensli kamera ve iris tarayıcısı gibi son teknolojilerle donatılmış akıllı telefonların yanında herkesi heyecanlandıran bir başka telefon daha var. En yeni özelliklere sahip olmayabilir ancak kesinlikle bir iz bırakabilecek bir cihaz.

Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) ikonik Nokia 3310 modelinin halefi sergilenebilir. HMD Global'e yakın kaynaklar şirketin efsane modeli yenileyerek piyasaya sürebileceğini söylüyorlar. Concept creator isimli YouTube kanalı telefonun nasıl görüneceğini ayrıntılı olarak gösteren konsept videolar yayınladı.

Selefinin tasarımını koruyor

Video, selefi ile hemen hemen aynı tasarıma sahip modern Nokia 3310'u gösteriyor. Cihazın aynı koyu mavi rengi koruduğunu görüyoruz, ancak ikinci video telefonun kırmızı, altın ve açık mavi renk seçeneklerine sahip olduğunu da gösteriyor.

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Yayınlanan görüntüler arka kamera, küçük 1.5 inç ekran, dahili radyo, microUSB ve 1,650mAh bataryalı modern Nokia 3310'un nasıl görünebileceğini yansıtıyor. Telefonun 8GB dahili belleğe sahip olacağını ve 113 x 48 x 14 mm ebatlarıyla daha büyük bir gövdeyle gelebileceğini görüyoruz. Ancak halefi orijinal 22 mm'lik Nokia 3310'dan daha ince bir yapısı var.

Fiyat etiketi sızdırıldı

Linex kaplamalı polikarbonattan imal edilecek. Açıkçası, telefonun özellikleri resmi olarak 26 Şubat tarihinde açıklanacağı için o tarihe kadar tasarım ve teknik özellikleri üzerinde sadece tahmin yürütebileceğiz. Ancak telefon fiyatı konusunda bazı güvenilir bilgiler var. Sızıntılarıyla ünlü @evleaks modern Nokia 3310'un 63 dolar (59€) fiyat etiketine sahip olabileceğini söylüyor. Cihazın gövdesi çizilmelere karşı koruma sağlaması içinpolikarbonattan imal edilecek. Açıkçası, telefonun özellikleri resmi olaraktarihinde açıklanacağı için o tarihe kadar tasarım ve teknik özellikleri üzerinde sadece tahmin yürütebileceğiz. Ancak telefon fiyatı konusunda bazıvar. Sızıntılarıyla ünlümodern Nokia 3310'un(59€) fiyat etiketine sahip olabileceğini söylüyor.

Tasarım ve özellikleri ne olursa olsun hepimiz ilk Nokia 3310 tanıtıldıktan yaklaşık 17 yıl sonra gelecek (umarız) yeni telefon için şimdiden heyecanlanmaya başlamış durumdayız. Nokia 3310'un orjinali dünya çapında 128 milyon adet satmıştı. Modern versiyonun kaç adet sattığını görmek ilginç olacak.

https://www.youtube.com/watch?v=AT97z9r98uI