iPhone 8'de Home butonu yerine kapasitif tuşlara yer verilebilir

Apple'ın, ilk iPhone'dan bu yana 10. yıldönümünü kutlayacak olan iPhone 8'de önemli tasarım değişiklikleri yapması bekleniyor. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir rapor, Apple'ın Home butonunu ortadan kaldıracak kadar ileri gidebileceğini ortaya koyuyor.

Analist, 2017 model iPhone'un, 5.15 inç kullanılabilir ekran alanı olan 5.8 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağını söylüyor. Rapora göre ekranın bir bölümü sanal kapasitif tuşara ayrılmış olacak. Bu da Apple'ın Home butonunu tamamen kaldırmayı ve böylece yeni telefonun çerçeve boyutunu azaltmayı planladığı anlamına geliyor.

Bununla birlikte Home butonuna gömülü Touch ID parmak izi tanıma teknolojisinden de vazgeçilmiş olacak. Apple'ın parmak izi sensörünü ekrana gömen yeni bir teknoloji kullanacağına dair birçok söylenti var.

iPhone 8, 5.5 inçlik iPhone'la benzer ekran boyutuna sahip olacak

Analist ayrıca OLED ekranlı iPhone 8'in ebatlarının 4.7 inçlik iPhone'la benzer olacağını söylüyor. Rapora göre bu, ön panelde yer alan Home butonunu ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilir. iPhone 8'in ekranı 5.5 inç iPhone'la benzer boyutta olacak, ancak cihaz 4.7 inçlik bir gövdeye sahip olacak. Analist, Apple'ın standart 4,7 inç ve 5,5 inçlik LED ekranlı iPhone modellerini de çıkaracağından emin ancak bunların ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor.

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Önceki raporda, iPhone 8'in cam gövde ve kablosuz şarj teknolojisiyle birlikte gelebileceği belirtilirken, bu yıl piyasaya sürülecek diğer iki iPhone'un önemli gelişmeler sunmayacağı bildirilmişti. iPhone 8, yeni parmak izi tarama teknolojisinin yanı sıra, iris tarayıcı ve yüz tanıma özelliğine sahip olabilir.

Apple'ın ayrıca iPhone 8'de, daha uzun pil ömrü sunacak ve 5.5 inç iPhone 7 Plus ile kıyaslanabilir büyüklükte bir pile yer açacak bir tasarım benimsediği söyleniyor. Radikal tasarım değişiklikleri, pil geliştirmeleri ve yeni biyometrik özelliklere sahip iPhone 8'in 1.000 doları aşabilecek bir fiyat etiketine sahip olabileceğini de ekleyelim.

https://www.macrumors.com/2017/02/15/2017-iphone-edge-to-edge-display-virtual-buttons/