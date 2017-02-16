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iPhone 8'de Home butonu yerine kapasitif tuşlara yer verilebilir

Başarılı tahminleriyle öne çıkan ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 8'de Home butonunu ortadan kaldırarak ekranın bir bölümünü sanal kapasitif tuşlara ayırabileceğini söylüyor.
2 yıl
6,5b
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23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın, ilk iPhone'dan bu yana 10. yıldönümünü kutlayacak olan iPhone 8'de önemli tasarım değişiklikleri yapması bekleniyor. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir rapor, Apple'ın Home butonunu ortadan kaldıracak kadar ileri gidebileceğini ortaya koyuyor.
Analist, 2017 model iPhone'un, 5.15 inç kullanılabilir ekran alanı olan 5.8 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağını söylüyor. Rapora göre ekranın bir bölümü sanal kapasitif tuşara ayrılmış olacak. Bu da Apple'ın Home butonunu tamamen kaldırmayı ve böylece yeni telefonun çerçeve boyutunu azaltmayı planladığı anlamına geliyor.
Bununla birlikte Home butonuna gömülü Touch ID parmak izi tanıma teknolojisinden de vazgeçilmiş olacak. Apple'ın parmak izi sensörünü ekrana gömen yeni bir teknoloji kullanacağına dair birçok söylenti var.

iPhone 8, 5.5 inçlik iPhone'la benzer ekran boyutuna sahip olacak

Analist ayrıca OLED ekranlı iPhone 8'in ebatlarının 4.7 inçlik iPhone'la benzer olacağını söylüyor. Rapora göre bu, ön panelde yer alan Home butonunu ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilir. iPhone 8'in ekranı 5.5 inç iPhone'la benzer boyutta olacak, ancak cihaz 4.7 inçlik bir gövdeye sahip olacak. Analist, Apple'ın standart 4,7 inç ve 5,5 inçlik LED ekranlı iPhone modellerini de çıkaracağından emin ancak bunların ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi MIX 2, %93 ekran-gövde oranıyla gelebilir"
Önceki raporda, iPhone 8'in cam gövde ve kablosuz şarj teknolojisiyle birlikte gelebileceği belirtilirken, bu yıl piyasaya sürülecek diğer iki iPhone'un önemli gelişmeler sunmayacağı bildirilmişti. iPhone 8, yeni parmak izi tarama teknolojisinin yanı sıra, iris tarayıcı ve yüz tanıma özelliğine sahip olabilir.
Apple'ın ayrıca iPhone 8'de, daha uzun pil ömrü sunacak ve 5.5 inç iPhone 7 Plus ile kıyaslanabilir büyüklükte bir pile yer açacak bir tasarım benimsediği söyleniyor. Radikal tasarım değişiklikleri, pil geliştirmeleri ve yeni biyometrik özelliklere sahip iPhone 8'in 1.000 doları aşabilecek bir fiyat etiketine sahip olabileceğini de ekleyelim.

https://www.macrumors.com/2017/02/15/2017-iphone-edge-to-edge-display-virtual-buttons/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen zero fear
zero fear
Önce batarya sorununu çözsün.

Batarya sorunu yok ;)
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TIMERIDER 2 yıl
Kim ne derse desin apple diyenler ve çöp diyenler teşrif etmemiş
fikrimi söyleyim, 3.500 liradan 16 gb, 5.300 liradan 64 gb gelir aypon sevenlerde evdeki halıları satar, kredi çeker bunu alır, sonra forumdaki telefon tavsiyeleri bölümünde 24 saat nöbet tutarak her tavsiye isteyene çok sotobil yoooo diyerek bunu över. Ahahahhaha
Kim ne derse desin apple diyenler ve çöp diyenler teşrif etmemişfikrimi söyleyim, 3.500 liradan 16 gb, 5.300 liradan 64 gb gelir aypon sevenlerde...
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zero fear 2 yıl
Önce batarya sorununu çözsün.
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Un4Given35 2 yıl
3500 tl yi gecer mi
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3arbar 2 yıl
tam tersi olacak. home butonunun işlevi zamanla artacak.belkide enlemesine uzayacak.macbooklardaki touchpad olayı olabilir.
nokia dan beri bütün telefonlarda bu fiziksel tuşlar kolaylık sağladı.bir nevi mause un yerine aldılar.
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~Lion King~ 2 yıl
İphonenun kanayan yarası çerçeveleri ve fiziksel tuş çerçevelere vesile oluyor. Parmak izi okuyucusunu ekrana gömebilirlerse super olur.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Her zaman bir üst model çıkacakken böyle resim atıp böyle olacak diyorlar ama nedense hep aynı oluyor.
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ø 2 yıl
çok sevimsiz görünüyor
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aycibin 2 yıl
kulaklık girişi de olmasın şarj girişi de olmasın
dedikodular başlasın bakalım

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Guest-F8946C419 2 yıl
s8'i taklit ederler diyor.. aksine s8'de 3ds galaxy note 8 active + touch özelliği gelirse şaşırmamak gerekir. ;)
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FIRAT_G_ 2 yıl
Sirf s8 i taklit etti demesinler diye bile bu konseptte bir tasarim yapmazlar
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xmen121 2 yıl
Samsung tarzı olsa mükemmel olurdu
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Angel of the Lord 2 yıl
Bu yıl da butonlar kalkıyor herhalde. S8'de de aynı dedikodu var.
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akıllı telefon, iphone 8 ve
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