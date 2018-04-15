Modern orduların yeni silahı; su altı drone sürüleri

Haber Editörü
Geliştirdiği su altı droneları ile tanınan Avustralya merkezli teknoloji şirketi Aquabotix, uzun süreli sessizliğini yeni bir proje ile bozdu. Şirket, yeni su altı drone projesi SwarmDiver'ı tanıttı. Sürü halinde hareket eden SwarmDiver'lar, tek bir birim halinde hareket ederek su yüzeyinde veya su altında gözlem yapabiliyor.
Yüzeydeki bir operatör tarafından kolaylıkla kontrol edilebilen SwarmDiver'lar, özellikle askeri operasyonlarda ve savunma sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Sürü halinde hareket eden bu su altı dronelar, hem su yüzeyinde hem de su altında faaliyet gösterebilmesiyle bu alandaki diğer projelerden ayrılıyor.
Aquabotix CEO'su Whitney Million, SwarmDiver'ların askeri operasyonlarda ordulara taktiksel üstünlük sağlayacağını belirtti ve drone sürüsünün istihbarat, gözlem ve keşif görevlerinde kullanılabileceğini ifade etti. SwarmDiver'ın asıl geliştirilme amacı askeri kullanım olsa da droneların okyanus araştırmalarında da kullanılabileceği söyleniyor.
Her biri 75 cm boyunda ve 1.7 kg ağırlığında olan SwarmDiver'lar 50 metreye kadar dalabiliyor. Dronelarda GPS sisteminin yanı sıra gelişmiş ısı ve basınç sensörleri bulunuyor.
https://www.prnewswire.com/news-releases/aquabotix-releases-revolutionary-swarmdivertm-micro-usv--uuv-300626205.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet.
insanlar arasındaki güveni boz... güvensizlik korku şüphe gibi psiko hallere soksun... taraflara da birileri silah satsın birileri silah üretsin.. sonra insanlık kanser olsun birbirini öldürsün... biri hangisi daha sabırsız ise başlatsın... güçlü olan kazansın... güçlü olan doğru olan mı? olan bu...
Neyse zamanımıza dönecek olursak... bizim deniz kuvvetleri ne yapıyor? dünyanın tüm denizlerini ele geçirme planı var mı? sinir sistemine göre... öl yada öldür olayı var.. savunma bu sistemde hangisi oluyor... öldürme veya ölme diye sinir sistemi mi var? tanımlayıcılar mı hatalı? fight or flight... demek ki savaş : iki savaş arasındaki dinlenme hazırlık durumuna barış deniyor... hazırlıklar yapılıyor ne için? Ulan insanlık... teknolojinle batacaksın... kimse cevap vermesin dönsün başa bi daha okusun...