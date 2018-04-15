Modern orduların yeni silahı; su altı drone sürüleri

Geliştirdiği su altı droneları ile tanınan Avustralya merkezli teknoloji şirketi Aquabotix, uzun süreli sessizliğini yeni bir proje ile bozdu. Şirket, yeni su altı drone projesi SwarmDiver'ı tanıttı. Sürü halinde hareket eden SwarmDiver'lar, tek bir birim halinde hareket ederek su yüzeyinde veya su altında gözlem yapabiliyor.

Yüzeydeki bir operatör tarafından kolaylıkla kontrol edilebilen SwarmDiver'lar, özellikle askeri operasyonlarda ve savunma sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Sürü halinde hareket eden bu su altı dronelar, hem su yüzeyinde hem de su altında faaliyet gösterebilmesiyle bu alandaki diğer projelerden ayrılıyor.

Aquabotix CEO'su Whitney Million, SwarmDiver'ların askeri operasyonlarda ordulara taktiksel üstünlük sağlayacağını belirtti ve drone sürüsünün istihbarat, gözlem ve keşif görevlerinde kullanılabileceğini ifade etti. SwarmDiver'ın asıl geliştirilme amacı askeri kullanım olsa da droneların okyanus araştırmalarında da kullanılabileceği söyleniyor.

Her biri 75 cm boyunda ve 1.7 kg ağırlığında olan SwarmDiver'lar 50 metreye kadar dalabiliyor. Dronelarda GPS sisteminin yanı sıra gelişmiş ısı ve basınç sensörleri bulunuyor.

https://www.prnewswire.com/news-releases/aquabotix-releases-revolutionary-swarmdivertm-micro-usv--uuv-300626205.html