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Monopoly ve The Game Of Life, Samsung Smart TV modellerine geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Global olarak büyük başarı elde ettiği Smart TV konseptini sürekli geliştirmeye devam eden Samsung, EA tarafından geliştirilen iki oyunu Smart TV kullanıcılarına sunacağını açıkladı.

Samsung Smart TV ürünlerindeki ilk EA oyunları olacak iki yapım Monopoly ve The Game Of Life. Oyunlar ilk etapta ABD ve Güney Kore'de indirmeye sunulacak.

Ünlü zar oyunlarından olan Monopoly, artık büyük ekranlarda ve ailece oynanabilen bir oyun haline gelecek. Animasyonlar dikkat çekici iken pek çok interaktif öğe de oyunda yerini alıyor. The Game of Life ise birden fazla zar oyununu bir araya getiriyor.

Her iki yapım 9.99$ fiyat etiketine sahipken, kontrol uygulamaları da Samsung Apps üzerinden akıllı telefonlar için indirilebilir durumda.

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