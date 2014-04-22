Monument Valley'e yeni bölümler geliyor

Ustwo tarafından bir süre önce iOS platformu için yayımlanan Monument Valley, ilerleyen dönemlerde yeni bölümlerle güncellenecek.





The Guardian'a konuşan Ustwo'dan Neil McFarland'ın belirttiğine göre, stüdyo Monument Valley'e yeni bölümler eklemek için çalışıyor. Oyunun Android ve PS Vita sürümlerinin de planlarını yapan stüdyo, Çin için yerelleştirme çalışmaları da yürütüyor.





Hiç şüphesiz ki Monument Valley, şimdiye kadar mobil cihazlar için yayımlanan en etkileyici bulmaca oyunlarından biri. Ancak, 8.49 TL'den satışa sunulan Monument Valley'in sadece 10 bölümden oluşması ve bu yüzden oldukça kısa bir oynanış süresine sahip olması bizde biraz hayal kırıklığı yaratmadı değil. Neyse ki Ustwo, oyuna yeni bölümler ekleyerek bu eksikliği kapatmayı planlıyor.





buradan ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulacak olan bu yeni bölümlerin hikayeye nasıl yedirileceği ise, halen merak konusu. Öyle ki, Monument Valley'in 10 bölümün sonunda tamamlanan bir hikayesi var. Monument Valley hakkındaki detaylara ve görüşlerimize

http://www.theguardian.com/technology/2014/apr/18/monument-valley-ipad-iphone-game-ustwo