Moore Yasası tarihe karışabilir





Uzun yıllardır işlemci sektöründe geçerli olan bir öngörü bulunuyor. Moore Yasası olarak adlandırılan ve aslında kanun olmak ile uzaktan yakından alakası olmayan bu öngörüye göre, her iki yılda bir transistör sayısı ikiye katlanacak ve üretim maliyetleri aynı kalacak. Intel'in kurucusu Gordon Moore tarafından ortaya atılan bu öngörü, günümüze kadar gelmeyi başardı.





Tasarımcılar, sürekli yatırımlar yaparak Moore Yasası'na uygun davranmaya çalıştı. Artık belirli bir süre sonra zar alanı yetmediği için bu kez, üretim geometrileri geliştirildi ve transistör sayıları artırıldı. Yıllarca, Moore Yasası'nın fiziksel yetersizlikler nedeniyle sona ereceği düşünülüyordu ve hatta Gordon Moore da bu görüşteydi ancak artık ekonomik sebepler söz konusu.





Intel eski şef mühendisi Bob Colwell, Moore Yasası'nın 2020 veya 2022 yılında tarihe karışacağını ifade ediyor. Bu tarihe kadar 10nm, 7nm, 5nm şeklinde üretim geometrilerinin fiziksel olarak ilerleyeceği düşünülüyor ancak ekonomik olarak ilerlemek pek mümkün olmayacak. Zira artık tasarımcılar, bu büyük ilerlemenin maliyetlerini karşılamakta zorlanmaya başlayacaklar. Ayrıca üretim geometrilerinin bir verimliliğe oturtulması da büyük bir külfet getirecek.









Yonga devi Intel, bunun sıkıntısını an itibariyle yaşamaya başladı. 14nm üretim sürecine geçişten sonra istenen verimliliği bir türlü yakalayamayan firma, tick-tock iş yapısını sürdürmekte zorlanıyor. Firma, 14nm sürecinde üçüncü nesil işlemcileri yıl sonunda piyasaya sürecek. Böylece tick-tock-tock şeklinde bir yapı ortaya çıkacak.





10 nm sürecine geçiş ise biraz daha sıkıntılı olacak zira firma, normalde bu yılın sonlarında geçmeyi planlıyordu. Yeni yol haritasında süreç 2017 yılına kaydı. Firma yine 10nm sürecinde 3 nesil işlemci piyasaya sürmeyi planlıyor. Yani tick-tock yapısı yine uzayacak. 7nm sürecine geçiş ise 2020 yılına ertelenmiş durumda.

http://wccftech.com/moores-law-will-be-dead-2020-claim-experts-fab-process-cpug-pus-7-nm-5-nm/