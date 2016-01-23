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Moore Yasası tarihe karışabilir

İşlemci sektörüne yön veren Moore Yasası artık yolun sonuna gelmiş olabilir. Uzmanlar, ekonomik olarak öngörüyü yaşatabilmenin pek de mümkün olmadığını düşünüyor.
3 yıl
8,7b
1
28
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Moore Yasası tarihe karışabilir


Uzun yıllardır işlemci sektöründe geçerli olan bir öngörü bulunuyor. Moore Yasası olarak adlandırılan ve aslında kanun olmak ile uzaktan yakından alakası olmayan bu öngörüye göre, her iki yılda bir transistör sayısı ikiye katlanacak ve üretim maliyetleri aynı kalacak. Intel'in kurucusu Gordon Moore tarafından ortaya atılan bu öngörü, günümüze kadar gelmeyi başardı. 

Tasarımcılar, sürekli yatırımlar yaparak Moore Yasası'na uygun davranmaya çalıştı. Artık belirli bir süre sonra zar alanı yetmediği için bu kez, üretim geometrileri geliştirildi ve transistör sayıları artırıldı. Yıllarca, Moore Yasası'nın fiziksel yetersizlikler nedeniyle sona ereceği düşünülüyordu ve hatta Gordon Moore da bu görüşteydi ancak artık ekonomik sebepler söz konusu. 

Intel eski şef mühendisi Bob Colwell, Moore Yasası'nın 2020 veya 2022 yılında tarihe karışacağını ifade ediyor. Bu tarihe kadar 10nm, 7nm, 5nm şeklinde üretim geometrilerinin fiziksel olarak ilerleyeceği düşünülüyor ancak ekonomik olarak ilerlemek pek mümkün olmayacak. Zira artık tasarımcılar, bu büyük ilerlemenin maliyetlerini karşılamakta zorlanmaya başlayacaklar. Ayrıca üretim geometrilerinin bir verimliliğe oturtulması da büyük bir külfet getirecek. 


Yonga devi Intel, bunun sıkıntısını an itibariyle yaşamaya başladı. 14nm üretim sürecine geçişten sonra istenen verimliliği bir türlü yakalayamayan firma, tick-tock iş yapısını sürdürmekte zorlanıyor. Firma, 14nm sürecinde üçüncü nesil işlemcileri yıl sonunda piyasaya sürecek. Böylece tick-tock-tock şeklinde bir yapı ortaya çıkacak. 

10 nm sürecine geçiş ise biraz daha sıkıntılı olacak zira firma, normalde bu yılın sonlarında geçmeyi planlıyordu. Yeni yol haritasında süreç 2017 yılına kaydı. Firma yine 10nm sürecinde 3 nesil işlemci piyasaya sürmeyi planlıyor. Yani tick-tock yapısı yine uzayacak. 7nm sürecine geçiş ise 2020 yılına ertelenmiş durumda.  

http://wccftech.com/moores-law-will-be-dead-2020-claim-experts-fab-process-cpug-pus-7-nm-5-nm/ Yorum Yaz
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eulogy 3 yıl en beğenilen
Bence durum şundan ibaret:
Haberin gerçekliğinden şüphe yok, doğruluk payı da yüksek. Lakin intel rakipsizliğine kılıfı bu şekilde buluyor.
Karşısında ciddi bir rakip olaydı o zaman görürdüm inteli. Takır takır tick tock işletirdi.
Para kazanan firma böyle rahat ortamı bulmuşken 5 nesilde X nanometre satar.
Bence durum şundan ibaret:Haberin gerçekliğinden şüphe yok, doğruluk payı da yüksek. Lakin intel rakipsizliğine kılıfı bu şekilde buluyor.Karşısında ci...
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deoksiriboz1001 3 yıl
Sonunda bir atom boyutundan öteye geçemeyecekleri için her halukarda duvara toslayacak bir teori zaten
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emir kustirika 3 yıl
ah amd adam gibi işlemciler çıkarsaydı intel 2 değil 3 e katlardı transistör sayısını 1 yılda
yangel yat intel ne güzel bostan valla nasıl olsa rakip yok bişi yok ciddi manada
ah amd adam gibi işlemciler çıkarsaydı intel 2 değil 3 e katlardı transistör sayısını 1 yıldayangel yat intel ne güzel bostan valla nasıl olsa rakip yok bi...
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DH Misafiri 3 yıl
bize her sene yeni cikan islemcilerden hediye yollar intel. cunku hep serverlarimizda onu kullaniriz. ama bu sene hic memnun degiliz. bir turlu degistiremedik... biri yamuk cikti digeri sogutucuyu takarken yamuldu vs.
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DH Misafiri 3 yıl
Transistor sayısının 2 ye katlanması sürecini 2 yıl olarak yazmışsınız. Burda bi düzeltme yapayım. Süreç 2 yıl değil, 1,5 yıldır. Hatta hatırlayanlar vardır, 1,5 yıllık bu süreç 18 ay diye tabir edilir...
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Osakawa 3 yıl
Knisath
Osakawa
Knisath Moore yasasında ki iki yılda bir transistör sayısının iki katına çıkması elbette maliyeti arttıracak. ,işlemci transistörlerini elma gibi elle tutulup sağa sola koyulabilir gibi algılıyorsunuz asıl sorununuz bu. transistör sayısı iki katına çıkması demek , daha fazla işçilik , daha iyi tasarım , daha iyi materyal demek bunlar da maliyet demek.Gökten zembille intel şirketine işlemci inmiyor.Bunun Ar-ge sini çalışıyorlar, ona göre maliyet çıkartıyorlar. nanometrik küçülme 0 sıfıra yaklaştıkça elektronların geçişinde ki kayıplar daha da artıyor çünkü elektronların belirli bir aralıktan geçerken saçılma oranı daha da büyüyor.aralık ne kadar küçük olursa elektronun varacağını nokta +/- kayıpla çok daha büyük bir alanı kapsıyor.Bu durum da ısıya dönüşüyor ve dolayısıyla işlemcinin sıcaklığı artıyor , sıcaklık artınca eldeki malzemenin çalışması termodinamiğe göre daha da zorlaşıyor. Moore yasasını basite indirgeyip bazılarının daha iyi anlaması için birilerine verilmiş ancak keşke bu kadar basitçe açıklamayıp detaya girselerdi de bizde kurtulurduk boş yorumlardan.
sanırım kurtuluş grafen işlemciler ya da hala geliştirilmesi gereken kuantum işlemciler.
grafen cpu kuantum cpu dan daha olabilir.Kuantum işlemcileri düşünenler şu anda hayal etmekle meşgul ki kuatum dünyası başlı başına bir sınırsızlık getiriyor ve bu yüzden (sınırlama olmadığından ) hem yapımında hem kullanımda büyük sorunlar ortaya çıkıyor.Kuantum 3-5 yıl sonra çıkar diyenler sadece hayal aleminde , çıkar ama bu ortalama 50-100 yıl arasında olur.Daha yakında değil. Grafen cpu yapımındaki en büyük problem en basit şekilde muhtemelen bildiğiniz giib grafenin uygun bir şekilde cpu standartı için pişirilmesi ( daha farklı tabir bulamadım ne yazık ki ) bu pişirme işlemi normal cpu yapımındaki gibi kolay değil , daha doğrusu kolay ama cpu için yapılacak kompozit için uygun bir yöntem değil.Dolayısıyla grafeni uygun yapıya cpu üretecek şekilde ucuz bir yol bulabilmiş değiller. ancak çok büyük getirisi var grafen işlemcilerin , en başında ise teorik olarak 500 GHZ gibi uçuk saat hızlarının mümkün olduğu konuşuluyor.Teorik olarak hepimizin bildiği gibi çıkmasa da pratikte 1/6 gibi bir değerini alsak bile 80 Ghz sınırına gelecek olan işlemcilerden bahsediyoruz ve hız kişisel bilgisayarlarda görülecek bir hız. Yakın zamanda grafen pişirilmesi için uygun bir yöntem bulacaklarını düşünüyorum bu 5-10 yıl içinde olabilir ancak kuantum işlemciler için 5-10 yıllık bir süreç var diye düşünmek hayal.Kaldı ki önümüzdeki 5 yıl içinde kişisel olarak herhangi bir insanoğlu bu işlemcilere sahip olamaz. Bu öyle büyük bir durum ki 512 bit şifrelemeyi bırakın 2048 bitlik şifrelemeleri bile belki saniyesinde çözebilecek bir işlemci yapısından bahsediyoruz.Şu anda ki dünya düzeninde böyle bir işlemciyi son kullanıcı olan bizlere dağıtmazlar kar ne kadar olursa olsun.Kaldı ki sadece şifreleme vs içinde değil , mikroçiplerden tutun birçok akıllı cihaz yararlanacak ve ortaya sınırsız bir bilgi işlemcisi çıkacak. Belkide insanoğluna en büyük kötülük aynı anda sunulmuş olacak.

yazının tamamını okumadım sadece ilk paragrafı okuyarak bu cevabı yazıyorum, ardından ise yazının tamamını okuyacağım. öncelikle kuantum işlemciler/bilgisayarlar hayal değil, google da biraz inceleme yaparsan nasa da ve google da şu anda kuantum bilgisayarlar olduğunu göreceksin, yani 50-100 yıl değil, şu anda bile kullanıldığını düşündüğümüzde 5-10 yıl içerisinde bir çok firmanın kullanması rahatlıkla öngörülebilir bir durum. kanada da şuanda kuantum bilgisayar üreten bir firma bulunmakta. kuantum bilgisayarın kötü tarafı ise normal günlük kullanımda kullanılamaması, daha önceden bir çok belgesel izlemiştim, günlük pc lerde kullanılamayacağı söyleniyordu, fakat şu anki durumunu bilemiyorum.
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Knisath 3 yıl Osakawa
Osakawa

Knisath

Osakawa
Knisath Moore yasasında ki iki yılda bir transistör sayısının iki katına çıkması elbette maliyeti arttıracak. ,işlemci transistörlerini elma gibi elle tutulup sağa sola koyulabilir gibi algılıyorsunuz asıl sorununuz bu. transistör sayısı iki katına çıkması demek , daha fazla işçilik , daha iyi tasarım , daha iyi materyal demek bunlar da maliyet demek.Gökten zembille intel şirketine işlemci inmiyor.Bunun Ar-ge sini çalışıyorlar, ona göre maliyet çıkartıyorlar. nanometrik küçülme 0 sıfıra yaklaştıkça elektronların geçişinde ki kayıplar daha da artıyor çünkü elektronların belirli bir aralıktan geçerken saçılma oranı daha da büyüyor.aralık ne kadar küçük olursa elektronun varacağını nokta +/- kayıpla çok daha büyük bir alanı kapsıyor.Bu durum da ısıya dönüşüyor ve dolayısıyla işlemcinin sıcaklığı artıyor , sıcaklık artınca eldeki malzemenin çalışması termodinamiğe göre daha da zorlaşıyor. Moore yasasını basite indirgeyip bazılarının daha iyi anlaması için birilerine verilmiş ancak keşke bu kadar basitçe açıklamayıp detaya girselerdi de bizde kurtulurduk boş yorumlardan.
sanırım kurtuluş grafen işlemciler ya da hala geliştirilmesi gereken kuantum işlemciler.
grafen cpu kuantum cpu dan daha olabilir.Kuantum işlemcileri düşünenler şu anda hayal etmekle meşgul ki kuatum dünyası başlı başına bir sınırsızlık getiriyor ve bu yüzden (sınırlama olmadığından ) hem yapımında hem kullanımda büyük sorunlar ortaya çıkıyor.Kuantum 3-5 yıl sonra çıkar diyenler sadece hayal aleminde , çıkar ama bu ortalama 50-100 yıl arasında olur.Daha yakında değil. Grafen cpu yapımındaki en büyük problem en basit şekilde muhtemelen bildiğiniz giib grafenin uygun bir şekilde cpu standartı için pişirilmesi ( daha farklı tabir bulamadım ne yazık ki ) bu pişirme işlemi normal cpu yapımındaki gibi kolay değil , daha doğrusu kolay ama cpu için yapılacak kompozit için uygun bir yöntem değil.Dolayısıyla grafeni uygun yapıya cpu üretecek şekilde ucuz bir yol bulabilmiş değiller. ancak çok büyük getirisi var grafen işlemcilerin , en başında ise teorik olarak 500 GHZ gibi uçuk saat hızlarının mümkün olduğu konuşuluyor.Teorik olarak hepimizin bildiği gibi çıkmasa da pratikte 1/6 gibi bir değerini alsak bile 80 Ghz sınırına gelecek olan işlemcilerden bahsediyoruz ve hız kişisel bilgisayarlarda görülecek bir hız. Yakın zamanda grafen pişirilmesi için uygun bir yöntem bulacaklarını düşünüyorum bu 5-10 yıl içinde olabilir ancak kuantum işlemciler için 5-10 yıllık bir süreç var diye düşünmek hayal.Kaldı ki önümüzdeki 5 yıl içinde kişisel olarak herhangi bir insanoğlu bu işlemcilere sahip olamaz. Bu öyle büyük bir durum ki 512 bit şifrelemeyi bırakın 2048 bitlik şifrelemeleri bile belki saniyesinde çözebilecek bir işlemci yapısından bahsediyoruz.Şu anda ki dünya düzeninde böyle bir işlemciyi son kullanıcı olan bizlere dağıtmazlar kar ne kadar olursa olsun.Kaldı ki sadece şifreleme vs içinde değil , mikroçiplerden tutun birçok akıllı cihaz yararlanacak ve ortaya sınırsız bir bilgi işlemcisi çıkacak. Belkide insanoğluna en büyük kötülük aynı anda sunulmuş olacak.


yazının tamamını okumadım sadece ilk paragrafı okuyarak bu cevabı yazıyorum, ardından ise yazının tamamını okuyacağım. öncelikle kuantum işlemciler/bilgisayarlar hayal değil, google da biraz inceleme yaparsan nasa da ve google da şu anda kuantum bilgisayarlar olduğunu göreceksin, yani 50-100 yıl değil, şu anda bile kullanıldığını düşündüğümüzde 5-10 yıl içerisinde bir çok firmanın kullanması rahatlıkla öngörülebilir bir durum. kanada da şuanda kuantum bilgisayar üreten bir firma bulunmakta. kuantum bilgisayarın kötü tarafı ise normal günlük kullanımda kullanılamaması, daha önceden bir çok belgesel izlemiştim, günlük pc lerde kullanılamayacağı söyleniyordu, fakat şu anki durumunu bilemiyorum.

Nasa da kullanılan bilgisayarlar "kuantum" kelimesinin tam anlamını karşılamıyor.Açıklamalarına ve tanıtımlarına bakarsanız kendileri de yazmış.

Şu anda hayal bir 50-100 yıl sonra hayal olmaktan çıkabilir şu anda sahip olunan teknoloji ile 5-10 yıl sonra geliştirilecek teknolojiler arasında kuantum işlemcilerin varlığı ve son kullanıcıya temini yok,olmayacak da.
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Osakawa 3 yıl
Knisath
Moore yasasında ki iki yılda bir transistör sayısının iki katına çıkması elbette maliyeti arttıracak. ,işlemci transistörlerini elma gibi elle tutulup sağa sola koyulabilir gibi algılıyorsunuz asıl sorununuz bu. transistör sayısı iki katına çıkması demek , daha fazla işçilik , daha iyi tasarım , daha iyi materyal demek bunlar da maliyet demek.Gökten zembille intel şirketine işlemci inmiyor.Bunun Ar-ge sini çalışıyorlar, ona göre maliyet çıkartıyorlar. nanometrik küçülme 0 sıfıra yaklaştıkça elektronların geçişinde ki kayıplar daha da artıyor çünkü elektronların belirli bir aralıktan geçerken saçılma oranı daha da büyüyor.aralık ne kadar küçük olursa elektronun varacağını nokta +/- kayıpla çok daha büyük bir alanı kapsıyor.Bu durum da ısıya dönüşüyor ve dolayısıyla işlemcinin sıcaklığı artıyor , sıcaklık artınca eldeki malzemenin çalışması termodinamiğe göre daha da zorlaşıyor. Moore yasasını basite indirgeyip bazılarının daha iyi anlaması için birilerine verilmiş ancak keşke bu kadar basitçe açıklamayıp detaya girselerdi de bizde kurtulurduk boş yorumlardan.

sanırım kurtuluş grafen işlemciler ya da hala geliştirilmesi gereken kuantum işlemciler.
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Knisath 3 yıl Osakawa
Osakawa

Knisath

Moore yasasında ki iki yılda bir transistör sayısının iki katına çıkması elbette maliyeti arttıracak. ,işlemci transistörlerini elma gibi elle tutulup sağa sola koyulabilir gibi algılıyorsunuz asıl sorununuz bu. transistör sayısı iki katına çıkması demek , daha fazla işçilik , daha iyi tasarım , daha iyi materyal demek bunlar da maliyet demek.Gökten zembille intel şirketine işlemci inmiyor.Bunun Ar-ge sini çalışıyorlar, ona göre maliyet çıkartıyorlar. nanometrik küçülme 0 sıfıra yaklaştıkça elektronların geçişinde ki kayıplar daha da artıyor çünkü elektronların belirli bir aralıktan geçerken saçılma oranı daha da büyüyor.aralık ne kadar küçük olursa elektronun varacağını nokta +/- kayıpla çok daha büyük bir alanı kapsıyor.Bu durum da ısıya dönüşüyor ve dolayısıyla işlemcinin sıcaklığı artıyor , sıcaklık artınca eldeki malzemenin çalışması termodinamiğe göre daha da zorlaşıyor. Moore yasasını basite indirgeyip bazılarının daha iyi anlaması için birilerine verilmiş ancak keşke bu kadar basitçe açıklamayıp detaya girselerdi de bizde kurtulurduk boş yorumlardan.


sanırım kurtuluş grafen işlemciler ya da hala geliştirilmesi gereken kuantum işlemciler.

grafen cpu kuantum cpu dan daha olabilir.Kuantum işlemcileri düşünenler şu anda hayal etmekle meşgul ki kuatum dünyası başlı başına bir sınırsızlık getiriyor ve bu yüzden (sınırlama olmadığından ) hem yapımında hem kullanımda büyük sorunlar ortaya çıkıyor.Kuantum 3-5 yıl sonra çıkar diyenler sadece hayal aleminde , çıkar ama bu ortalama 50-100 yıl arasında olur.Daha yakında değil.

Grafen cpu yapımındaki en büyük problem en basit şekilde muhtemelen bildiğiniz giib grafenin uygun bir şekilde cpu standartı için pişirilmesi ( daha farklı tabir bulamadım ne yazık ki ) bu pişirme işlemi normal cpu yapımındaki gibi kolay değil , daha doğrusu kolay ama cpu için yapılacak kompozit için uygun bir yöntem değil.Dolayısıyla grafeni uygun yapıya cpu üretecek şekilde ucuz bir yol bulabilmiş değiller.

ancak çok büyük getirisi var grafen işlemcilerin , en başında ise teorik olarak 500 GHZ gibi uçuk saat hızlarının mümkün olduğu konuşuluyor.Teorik olarak hepimizin bildiği gibi çıkmasa da pratikte 1/6 gibi bir değerini alsak bile 80 Ghz sınırına gelecek olan işlemcilerden bahsediyoruz ve hız kişisel bilgisayarlarda görülecek bir hız.

Yakın zamanda grafen pişirilmesi için uygun bir yöntem bulacaklarını düşünüyorum bu 5-10 yıl içinde olabilir ancak kuantum işlemciler için 5-10 yıllık bir süreç var diye düşünmek hayal.Kaldı ki önümüzdeki 5 yıl içinde kişisel olarak herhangi bir insanoğlu bu işlemcilere sahip olamaz.

Bu öyle büyük bir durum ki 512 bit şifrelemeyi bırakın 2048 bitlik şifrelemeleri bile belki saniyesinde çözebilecek bir işlemci yapısından bahsediyoruz.Şu anda ki dünya düzeninde böyle bir işlemciyi son kullanıcı olan bizlere dağıtmazlar kar ne kadar olursa olsun.Kaldı ki sadece şifreleme vs içinde değil , mikroçiplerden tutun birçok akıllı cihaz yararlanacak ve ortaya sınırsız bir bilgi işlemcisi çıkacak.

Belkide insanoğluna en büyük kötülük aynı anda sunulmuş olacak.
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V4LKyR 3 yıl
Yapma be Moore.
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Knisath 3 yıl
Moore yasasında ki iki yılda bir transistör sayısının iki katına çıkması elbette maliyeti arttıracak. ,işlemci transistörlerini "elma" gibi elle tutulup sağa sola koyulabilir gibi algılıyorsunuz asıl sorununuz bu.

transistör sayısı iki katına çıkması demek , daha fazla işçilik , daha iyi tasarım , daha iyi materyal demek bunlar da maliyet demek.Gökten zembille intel şirketine işlemci inmiyor.Bunun Ar-ge sini çalışıyorlar, ona göre maliyet çıkartıyorlar.

nanometrik küçülme "0" sıfıra yaklaştıkça elektronların geçişinde ki kayıplar daha da artıyor çünkü elektronların belirli bir aralıktan geçerken saçılma oranı daha da büyüyor.aralık ne kadar küçük olursa elektronun varacağını nokta +/- kayıpla çok daha büyük bir alanı kapsıyor.Bu durum da ısıya dönüşüyor ve dolayısıyla işlemcinin sıcaklığı artıyor , sıcaklık artınca eldeki malzemenin çalışması termodinamiğe göre daha da zorlaşıyor.

Moore yasasını basite indirgeyip bazılarının daha iyi anlaması için birilerine verilmiş ancak keşke bu kadar basitçe açıklamayıp detaya girselerdi de bizde kurtulurduk boş yorumlardan.



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zaferaa 3 yıl
Bir yasa ile yada teori hakkında böyle iddalı konuşmak için yasa nedir teori nedir bir bilmek lazım. Yasa diyorsun sonra tarihe karışabilir diyorsun. Bu ne perhiz ne lahana turşusu, Haberi giren kimse önce bir öğrensin sonrada bu başlığı düzeltip düzeltmemek kendine kalmış.
Not: açıkçası böyle bilimsel konularda fütürsuzca başlık atılınca deli oluyorum.
saygılarımla...
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serafon 3 yıl
demo22
Quantum bilgisayar teknolojisine en fazla 5 sene sonra geçilmiş olacak.

Kaynak, kanıt?
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Patren 3 yıl
bu sene çıkartmasınlar 3 nesin 14 nm ne gereği varki
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demo22 3 yıl
Quantum bilgisayar teknolojisine en fazla 5 sene sonra geçilmiş olacak.
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Sertan-57 3 yıl
intel Ve AMD islemci Tarihin'de Gercekten Tarih Olucak Hep ARM'nin Yuzunden Oldu En Cokta AMD Etkilendi Ekonomik Krizde Hatta intel'de Etkilendi Asil AMD Daha Cok Etkilendi Bu Yuzden x86 Bu Yillar Pek Fazla Gelisemedi. Millet Sadece internet'e Girecem Diye Cep Telefonu Ve Tablet'e Yoneldi Masaustu Bilgisayar Almayi Birakti Ne Oldu intel Ve AMD Cok Etkilendiler Ekonomik Krize Girdiler islemciler Ve Transistor Nm'ler Fazla Gelismedi Ondan Sonra Tabi Tarih Olur.
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