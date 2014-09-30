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Moto 360 yazılım güncellemesiyle daha uzun pil ömrü sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Moto 360 yazılım güncellemesiyle daha uzun pil ömrü sunuyor


Akıllı saat dünyasının en popüler modellerinden olan Motorola Moto 360, özellikle tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Android Wear işletim sistemini kullanan cihaz, sahip olduğu 300mAh kapasiteli pili ile çalışma süresi anlamında tasarımındaki iddialı duruşunu devam ettirememişti. Ancak gelen bazı yeni bilgilere göre, Motorola'nın yeni yazılım güncellemesi sayesinde Moto 360 daha uzun pil süresi sunmayı başarıyor.
Reddit üzerinde güncelleme sonrası görüşünü paylaşan bir kullanıcı, telefonu 30 saat pilde kullandıktan sonra hala %53 civarında bataryası kaldığını belirtiyor. Tabi bu süreye, Ambient Mode olarak bilinen ve ekranın sürekli açık kalmasını sağlayan özellik kapatılarak erişilmiş.
Yani bu şekilde saat, hareket sensörü üzerinden bileğinizi kaldırdığınızda ekranı açarak saat bilgisini paylaşıyor. Amerika'da 249$'a satılan Motorola Moto 360, alttaki ortam ışık sensörünü kapatan bölüm haricinde büyük oranda dairesel bir ekrana sahip nadir cihazlardan da bir tanesi. LG'nin 400mAh ve üstü pile sahip saatlerine karşı geride görünse de, LG G Watch R da ışık sensörünün olmaması da, Moto 360'ı güçlü kılan bir detay. Merak edenler için Build# KGW42R kodlu yazılım sürümü ve Android Wear  1.0.1.1448224 ikilisinin güncellenen pil performansının arkasındaki aktörler olduğunu da not düşelim. 
 
 

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burhan80 4 yıl
Seikonun kinetic enerjili saatleri gibi olmazmı acaba.Kolunu hareket ettirdikçe enerji elde eden.
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.i. 4 yıl burhan80
burhan80

Seikonun kinetic enerjili saatleri gibi olmazmı acaba.Kolunu hareket ettirdikçe enerji elde eden.

onu 2017ye saklıyorlar..
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12 Angry Men 5 yıl
Akıllı saatler bence tutmaz, akıllı telefonlar varken bunlara ne gerek var ? Ufacık ekran bize ne sağlayacak, hele pili 1 günü zor göturuyorken.
Saat dedıgın klasık olmalı bence.
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Lightr 5 yıl
Resmen hava atmışsın bu nedir ya
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ardarda45 5 yıl
Erdi abi inceleme bekliyoruz
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lj94 5 yıl
saatin tasarımı harika.
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Mesudum 5 yıl
Kullanmayı sadece teknolojiyi yakından takip edip havasını atmak şeklinde düşünenler almayacaklarını söyleye söyleye bir hal oldular.
Eyy, güncel teknoloji hava atma fanları! Siz elinizdeki akıllıcana telefonları ne kadar lüzumlu işlerde kullanıyorsunuz, kullandığınızın ne kadarı hayati işlere ayrılmış, buradan görülebiliyor.
Bu saatlere aksesuar olarak bakanlar ile o kısacık süre içinde dahi bunu kullanarak "iş görecek olanlar" dışında kimseye yararı olmayacak, orası belli. Adamlar fanları avlamak için reklamları coşturup, ilerideki performans ve ömür gibi detayları geliştirmek adına finansman ve hazır kullanıcı kitlesini bugünden hazırlamaya çalışıyorlar.
Kısaca: Her şey olması gerektiği gibi.
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antonidas 5 yıl
Akıllı saat teknolojisi olması gerekenin çok gerisindedir.
Sıradan saatler çok daha kullanışlılar.
Saat her gün şarj edilmez.
Kim niye böyle bir şeyle uğraşsın ki?
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MrKemal17 5 yıl
Akıllı saatlerin en güzeli
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CILGIN_TURK_96 5 yıl
hocam bu saatle telefonumuzdaki resimlere bakabiliyormuyuz ? ona gore almayi dusunuyorum..
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profecco 5 yıl
Nükleer pillerde uranyum ve plütonyum kullanılmıyor. Bu ikisine oranla daha az kuvvetli ışınım yayan stronsiyum kullanılıyor.
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