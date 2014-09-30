Moto 360 yazılım güncellemesiyle daha uzun pil ömrü sunuyor





Akıllı saat dünyasının en popüler modellerinden olan Motorola Moto 360, özellikle tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Android Wear işletim sistemini kullanan cihaz, sahip olduğu 300mAh kapasiteli pili ile çalışma süresi anlamında tasarımındaki iddialı duruşunu devam ettirememişti. Ancak gelen bazı yeni bilgilere göre, Motorola'nın yeni yazılım güncellemesi sayesinde Moto 360 daha uzun pil süresi sunmayı başarıyor.

Reddit üzerinde güncelleme sonrası görüşünü paylaşan bir kullanıcı, telefonu 30 saat pilde kullandıktan sonra hala %53 civarında bataryası kaldığını belirtiyor. Tabi bu süreye, Ambient Mode olarak bilinen ve ekranın sürekli açık kalmasını sağlayan özellik kapatılarak erişilmiş.

Yani bu şekilde saat, hareket sensörü üzerinden bileğinizi kaldırdığınızda ekranı açarak saat bilgisini paylaşıyor. Amerika'da 249$'a satılan Motorola Moto 360, alttaki ortam ışık sensörünü kapatan bölüm haricinde büyük oranda dairesel bir ekrana sahip nadir cihazlardan da bir tanesi. LG'nin 400mAh ve üstü pile sahip saatlerine karşı geride görünse de, LG G Watch R da ışık sensörünün olmaması da, Moto 360'ı güçlü kılan bir detay. Merak edenler için Build# KGW42R kodlu yazılım sürümü ve Android Wear 1.0.1.1448224 ikilisinin güncellenen pil performansının arkasındaki aktörler olduğunu da not düşelim.