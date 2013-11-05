Moto G akıllı telefon modeli 13 Kasım'da tanıtılıyor





Moto X akıllı telefonu ile pek çok otoriteden övgü alan Motorola, yeni bir akıllı telefon modelinin daha hazırlığı içerisinde. Moto G adını alan yeni model için resmi lansman da haftaya yapılacak.





İnternete sızan Noel kampanyası ilanına göre Moto G modeli Moto X'in biraz daha düşük donanımlı versiyonu olarak adlandırılabilir. Motorola, sadece ABD'de satışa sunulan Moto X'in farklı versiyonlarını uluslararası pazara sunacağını açıkladığı için Moto G lansmanı da önem kazanıyor.





Moto G modelinde 4.5 inçlik 720p ekran yer alırken, Gorilla Glass ile ekran sağlamlaştırılmış. Özelleştirilmiş 8 çekirdek yerine Moto G modelinde 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon yongaseti kullanılıyor.

Bu kez Android 4.3 işletim sistemi ile çalışacak olan modelde 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut olacak.





Modelin Moto X'de olduğu gibi kişiselleştirilebilir dış tasarım ögelerine sahip olmayacağı düşünülüyor. Fiyat konusunda ise 215$ gibi rekabetçi bir seviyeden pazara giriş yapacak.