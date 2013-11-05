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Moto G akıllı telefon modeli 13 Kasım'da tanıtılıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto G akıllı telefon modeli 13 Kasım'da tanıtılıyor

Moto X akıllı telefonu ile pek çok otoriteden övgü alan Motorola, yeni bir akıllı telefon modelinin daha hazırlığı içerisinde. Moto G adını alan yeni model için resmi lansman da haftaya yapılacak.

İnternete sızan Noel kampanyası ilanına göre Moto G modeli Moto X'in biraz daha düşük donanımlı versiyonu olarak adlandırılabilir. Motorola, sadece ABD'de satışa sunulan Moto X'in farklı versiyonlarını uluslararası pazara sunacağını açıkladığı için Moto G lansmanı da önem kazanıyor.

Moto G modelinde 4.5 inçlik 720p ekran yer alırken, Gorilla Glass ile ekran sağlamlaştırılmış. Özelleştirilmiş 8 çekirdek yerine Moto G modelinde 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon yongaseti kullanılıyor.
Bu kez Android 4.3 işletim sistemi ile çalışacak olan modelde 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut olacak.

Modelin Moto X'de olduğu gibi kişiselleştirilebilir dış tasarım ögelerine sahip olmayacağı düşünülüyor. Fiyat konusunda ise 215$ gibi rekabetçi bir seviyeden pazara giriş yapacak.

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Pondera 6 yıl en beğenilen
interwap
Anlaşılan Motorola zirve modellere oynamıyor. Bizde almıyoruz.

:))))) Yerli zihniyet. Avrupalılar, amerikalıların geneli sizin gibi değil. Her çıkan yeniş mdele sahip olayım, bilgisayardan iyi telefonum olsun, basayım havayı. Tatilde almanlarla tanışmıştım geçen sene. Ellerinde Nokia vardı, normal, akıllı olmayanlardan. Alacağız ama sırası gelince dediler. Öyle misal şu an alsalar iPhone 5s değil, 4-4s falan. İşlerini görsün çünkü.
Bizimkiler iki mesaj atar, sağa sola kuş fırlatır, 3GB ram ister. Gözünüzü neye inanıyorsanız o doyursun ne diyeyim.
interwapAnlaşılan Motorola zirve modellere oynamıyor. Bizde almıyoruz.:))))) Yerli zihniyet. Avrupalılar, amerikalıların geneli sizi...
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Aimstein 6 yıl
Moto G türkiye pazarına girerse Discoverey'i zıplatır koltuğundan.
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camoka5 6 yıl
TRZeist
Moto G türkiye pazarına girerse Discovereyi zıplatır koltuğundan.

Discovery de mediatek işlemci var. Bunda snapdragon olacağı söylenmiş. 2 side 1.2 ghz de çalışıyor sanırım. Hangisi daha iyidir bilemiyorum. Bunda 4,5" ekran var Discovery de 4,7". Grafik kartından bahsedilmemiş. Bataryadan bahsedilmemiş.
Kasası güzel, bataryası ve grafik kartı makul olursa, 2 kat daha fazla dahili depolaması ve marka güvenilirliği ile Discovery i gömer. Görünüşe göre aynı fiyatlarda çıkacak çünkü. Fakat kuvvetle muhtemel Türkiye'ye hiçbir zaman gelemeyecek. O yüzden Discovery kullanıcısı olarak ben Discovery 2 bekliyorum:)
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Part Of The Nature 6 yıl
Motorola ayak bas artik TURKIYE ye
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okan_cehapelioglu 6 yıl
fiyat iyiymiş inşallah ülkemizede gelir
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yakamoz77 6 yıl
moto x nerdeki moto g gelsin ...
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Pondera 6 yıl en beğenilen
interwap
Anlaşılan Motorola zirve modellere oynamıyor. Bizde almıyoruz.

:))))) Yerli zihniyet. Avrupalılar, amerikalıların geneli sizin gibi değil. Her çıkan yeniş mdele sahip olayım, bilgisayardan iyi telefonum olsun, basayım havayı. Tatilde almanlarla tanışmıştım geçen sene. Ellerinde Nokia vardı, normal, akıllı olmayanlardan. Alacağız ama sırası gelince dediler. Öyle misal şu an alsalar iPhone 5s değil, 4-4s falan. İşlerini görsün çünkü.
Bizimkiler iki mesaj atar, sağa sola kuş fırlatır, 3GB ram ister. Gözünüzü neye inanıyorsanız o doyursun ne diyeyim.
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DH Misafiri 6 yıl
türkiye ye gelirse rakibi discovery.(600-700 tl bandında olursa.)
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sertaceri 6 yıl
ErTuFx
Android iste hepsi ayni.

ios lerin hepsi farklımı ? adamlar ne kullanıcak olmayan donanım mı kullansınlar. Telefon yapmak için gerekenler belli. Adamlar piyasada olan donanımı koyucak napsınlar başka ?
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ErTuFx 6 yıl sertaceri
sertaceri
ErTuFx
Android iste hepsi ayni.

ios lerin hepsi farklımı ? adamlar ne kullanıcak olmayan donanım mı kullansınlar. Telefon yapmak için gerekenler belli. Adamlar piyasada olan donanımı koyucak napsınlar başka ?

Senede bir yada iki telefon cikiyor ios tarafinda, simdi bu moto g nin diger androidlerden farki ne olcak? her markadan androidli telefon var hepsi ayni.
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Aimstein 6 yıl
Moto G türkiye pazarına girerse Discoverey'i zıplatır koltuğundan.
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ErTuFx 6 yıl
Android iste hepsi ayni.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Motorola G elmez bilinen bir şey bu. Nedense firmalar bilindik bir marka satın alsa mutlaka bir sorun çıkıyor. Özellikle google-Motorola. Aklıma atrix gelir ilk olarak. Mesut Çevik in inceleme videosuda.
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