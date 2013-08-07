Moto X'deki sürekli açık mikrofon desteği Snapdragon 800'de de sunuluyor





Motorola'nın yeni iddialı akıllı telefonu Moto X'in en önemli özelliklerinden birisi 3 mikrofonun sürekli açık bulunarak, kullanıcıların sesli komutlarını anında işlemesi.





Ekran kilitli olduğunda dahi çalışan bu sistem, Motorola'nın geliştirdiği X8 adlı 8 özelleştirilmiş çekirdekli işlemcide yer alıyor ve doğal dil işlem çekirdeği olarak biliniyor. Motorola böylece bataryaya yük bindirmeden harcanan enerjiyi dengeliyor. Ancak bu sadece Motorola'ya özgü değil.





Qualcomm'un şu anki en üst seviye mobil yongaseti konumundaki Snapdragon 800 çözümünde de benzer bir sesli komut takip sistemi yer alıyor. Qualcomm bu çözümü Ultra Düşük Güçte Ses Aktivasyonu şeklinde adlandırıyor ve yine belirli bir cümle kalıbı ile aktive edilebiliyor.





Qualcomm bu görevi bağımsız bir çekirdeğe değil, kendi geliştirdiği dijital sinyal işlemcisine (Hexagon QDSP 6) bırakıyor ve cihazın ses kodeklerinden faydalanılıyor. İşlemci ise verilerin işlenmesi sırasında devreye giriyor. Qualcomm bu yeni özelliği ilk olarak yıl başındaki CES 2013 etkinliğinde ziyaretçilere tanıtmıştı.





Ancak henüz Snapdragon 800 çözümü kullanan herhangi bir akıllı telefon modeli kullanımda değil ve bu özelliğin nasıl yansımaları olacağı bilinmiyor. Snapdragon 800 çözümü taşıyan ilk akıllı telefonu Xperia Z Ultra'yı tanıtan Sony ise lansmanda buna değinmedi. Bugünkü LG G2 lansmanında firmanın bir avantaj olarak bu özelliği kullanıcılara sunması ise muhtemel.

http://www.androidauthority.com/qaulcomm-snapdragon-800-always-listening-253308/