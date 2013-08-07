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Moto X'deki sürekli açık mikrofon desteği Snapdragon 800'de de sunuluyor

5 yıl
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15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto X'deki sürekli açık mikrofon desteği Snapdragon 800'de de sunuluyor

Motorola'nın yeni iddialı akıllı telefonu Moto X'in en önemli özelliklerinden birisi 3 mikrofonun sürekli açık bulunarak, kullanıcıların sesli komutlarını anında işlemesi. 

Ekran kilitli olduğunda dahi çalışan bu sistem, Motorola'nın geliştirdiği X8 adlı 8 özelleştirilmiş çekirdekli işlemcide yer alıyor ve doğal dil işlem çekirdeği olarak biliniyor. Motorola böylece bataryaya yük bindirmeden harcanan enerjiyi dengeliyor. Ancak bu sadece Motorola'ya özgü değil.

Qualcomm'un şu anki en üst seviye mobil yongaseti konumundaki Snapdragon 800 çözümünde de benzer bir sesli komut takip sistemi yer alıyor. Qualcomm bu çözümü Ultra Düşük Güçte Ses Aktivasyonu şeklinde adlandırıyor ve yine belirli bir cümle kalıbı ile aktive edilebiliyor. 

Qualcomm bu görevi bağımsız bir çekirdeğe değil, kendi geliştirdiği dijital sinyal işlemcisine (Hexagon QDSP 6) bırakıyor ve cihazın ses kodeklerinden faydalanılıyor. İşlemci ise verilerin işlenmesi sırasında devreye giriyor. Qualcomm bu yeni özelliği ilk olarak yıl başındaki CES 2013 etkinliğinde ziyaretçilere tanıtmıştı. 

Ancak henüz Snapdragon 800 çözümü kullanan herhangi bir akıllı telefon modeli kullanımda değil ve bu özelliğin nasıl yansımaları olacağı bilinmiyor. Snapdragon 800 çözümü taşıyan ilk akıllı telefonu Xperia Z Ultra'yı tanıtan Sony ise lansmanda buna değinmedi. Bugünkü LG G2 lansmanında firmanın bir avantaj olarak bu özelliği kullanıcılara sunması ise muhtemel. 

http://www.androidauthority.com/qaulcomm-snapdragon-800-always-listening-253308/ Yorum Yaz
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veleciraptor 5 yıl en beğenilen
Bu aralar açık olan cep telefonların mikrofonlarının ABD istihbarat kurumları tarafından dinlenebildiği iddialarından sonra Motorola düz hesap hepten açık tutmuş. Şimdi FBI'ın yanı sıra ileride cep telefonu hacklemeyi başaran herkes nerede ne konuştuğumuzu dinler artık.
Bu aralar açık olan cep telefonların mikrofonlarının ABD istihbarat kurumları tarafından dinlenebildiği iddialarından sonra Motorola düz hesap hepten açık tutmu...
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crashday 5 yıl
Kim ne derse desin MediaTek.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ulan ne şeytan ülke şu amerika boşuna mahsuni şerif amerika katil katil diye türkü söylememiş
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Batuist 5 yıl
sıradan kullanıcılar için değilde özel görevde bulunanlar için mesela askerler için filan bu teknolojiye güven olmaz.. yoksa beni dinlesinler bu önemli değil kendileri bilir başları ağrır ama özel bilgileri taşıyanlar için esas durum ciddi.. normal bir vatandaşı tedirgin edecek bir durum değil bence.. zaten milyarlarca insanı durup durupken millet dinleyip ne yapsın.. dinlenebilcek potansiyeli olanlar için durum ciddi.. yoksa mahallenin kocakarısını mı dinleyecekler.. nasıl da korkar dinlenmekten..
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carter 5 yıl
Moto'da bunlara ön ayak olmuş. Rahat rahat dinleyin.
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Silent Guardian 5 yıl
Kimsede anlamıyor zaten ne yaptığınızı
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DH Misafiri 5 yıl
Motorola ya laf atıyorduk meğersem iş snapdragondaymış. Dinleyin lan inadına kriptolu telefon alcan 3000tl ye sonra dinleyin bakiyim.
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LasciateSperanza 5 yıl
Dusunsenize tam yaninizda acik bir arama gibi telefon ve diger ucunda kim oldugunu bilmiyorsunuz...Psikolojik olarak beni asiri rahatsiz ederdi herhalde. Hic ozellik falan degil, resmen cia projesi.
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Pondera 5 yıl
veleciraptor
Bu aralar açık olan cep telefonların mikrofonlarının ABD istihbarat kurumları tarafından dinlenebildiği iddialarından sonra Motorola düz hesap hepten açık tutmuş. Şimdi FBIın yanı sıra ileride cep telefonu hacklemeyi başaran herkes nerede ne konuştuğumuzu dinler artık.

Şu an hackleyerek zaten dinleniyor benim okur okumaz aklıma ilk gelen şey artık tek bir tuşa basarak bu telefona sahip herkesi dinleyebilecekleri oldu. Bence bunlar engelli insanlar için çok güzel şeyler ama normal insanlarda pek öyle değil... Benim ne ihtiyacım var böyle birşeye, ne de istiyorum. Hiç üşengeç değilim. Elimle kontrol ederim. Ha ajan değiliz falan filan birşey olmaz argümanları atılıyor ama mahermiyet için illa sırrınız olması gerekmiyor. Mahremiyet insanların en temel haklarından biri. Neden benim iznim olmadan bana ait bilgilere erişebiliyorlar ki? İster gittiğim cafe olsun, ister yüklediğim program olsuni ister kız arkadaşıma attığım mesaj olsun. Ne farkeder? Bu yapılanla suç aslında ama bakmayın işte sam amca'ya kimse söz geçiremiyor. Çin ile dalga geçiyorlar ama adamlar naaapsın, bu kadar yolsuz eylem olunca onlarda ekstrem önleme başvurmak zorunda kalıyorlar...
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mehmedaltair 5 yıl
Yakında samsung da çıkarır böyle bir işlemci bütün telefonlardan rahat rahat dinleniriz
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Vedpla 5 yıl
Bu mikrofonlar bana güven vermiyor sonuçta sürekli dinleniyorlar
tüm mobil cihazlarda internete bağlı artık güvenliğimizide tehdit ediyorlar bence sürekli değilde biz istediğimiz vakitlerde çalışsa daha mantıklı olur bence
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orhanyıldız 5 yıl
İngilizce oldgu surece pek ise yaramaz.
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alp0007 5 yıl
Bu teknoloji gelişirse akıllı telefonların ekran boyutları daha da artar.
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crashday 5 yıl
Kim ne derse desin MediaTek.
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