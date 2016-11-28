Yeni bir şantaj virüsüne dikkat

Son dönemde kötü niyetli kişilerin özellikle mobil platformlarda aktif olduklarını görüyoruz. Milyarlarca kullanıcıya ulaşabilmek ve yüzde birini bile ele geçirmek siber saldırganlar için bulunmaz fırsat. Yeni bir şantaj virüsü bunun son örneği.
Resim Dosyası Olarak Geliyor
CheckPoint tarafından yayınlanan rapora göre son günlerde tehlikeli bir spam kampanyası yürütülüyor. Facebook Messenger, LinkedIn ve pek çok sosyal ağ üzerinden sayısız kullanıcıya JPEG görünümlü dosyaları gönderen saldırganlar, bu dosyaları indirenlere Locky Ransomware adında bir şantaj yazılımı bulaşmasını sağlıyor.
Pek çok sosyal platformda meydana gelen bir açık bunun en büyük sebebi. Saldırganlar site altyapılarındaki yanlış konfigürasyondan faydalanarak, içerisine zararlı kodlar yerleştirilmiş resim dosyalarını yükleyebiliyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan kullanıcılar da bu resimleri indirdikleri zaman bir şantaj şebekesinin eline düşmüş oluyor.
Şantaj yazılımları kullanıcının depolama sürücüsünün bir kısmını veya tamamını ele geçirmesi ile biliniyor. Uzun süre erişime kapalı tutulan bu veriler ancak kullanıcı şantaj bedelini ödediği zaman açılıyor. Bu da büyük meblağlara ulaşabiliyor. Locky Ransomware, bu yıl tespit edilen en yaygın şantaj yazılımı durumunda.Ayrıca Bkz. "Xiaomi ilk kez CES fuarına katılıyor"
CheckPoint, Eylül ayında ilgili sosyal ağlara açık ile ilgili bilgilendirme yaptığını ifade ediyor. Henüz hiçbir platform bu açığı kapatmış değil. Bu bakımdan saldırganların sürekli bu açığı kullandığı ifade ediliyor. Locky daha önce mail üzerinden yayılıyordu ancak bu açıklar nedeniyle ağırlığını sosyal ağlara verdi.
Şantaj yazılımından korunmak için kullanıcıların otomatik olarak indirilmiş resim dosyalarını açmamaları tavsiye ediliyor. Özellikle uzantıları SVG, JS veya HTA olan dosyalardan uzak durmak gerekiyor.
http://thehackernews.com/2016/11/facebook-locky-ransomware.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
benim başıma geldi; bulutta ki 37.000 dosya virüsün bulaşıp şifrelediği yeni sürümleri ile güncellendi. tek tek eski sürümlerine döndürülebiliyordu ama 37.000 dosya tek tek ömür alırdı. Allah'tan 3 pc de otomatik senkronizasyon vardı da bir tanesi o gün hiç açılmamıştı da bulutta ki tüm dosyaları silip o gün açılmamış olan pc deki dosyaları tekrar upload ederk kurtardım. diğer 2 pc ise hemen format :D
Şantaj yanlış kelime.
Dosyaları şifreli ve anlamsız bir formata çevirebilir. Virüsün kendisi eskisi haline getirmesi dışında pek çözüm mümkün değil gibi. Başka diskle de başlatsan anlamsız txt dosyalarıyla karşılaşırsın muhtemelen. Benim başıma gelmedi ama muhtemelen bu şekildedir.
Para bitcoin yoluyla ödendi. Yani takibi neredeyse imkansız. Ödemeden sonra bir web adresinden encrypt dosyası indiriyorsunuz bir kaç kere çalıştırdıktan sonra şifrelenmiş dosyaların hepsi eski haline geliyor. Encrypt dosyasını başka makinada çalıştırmayın diye de uyarı veriyor. Yoksa verileri tamamen kullanılmaz hale getiriyormuş.
İşin ilginç tarafı bu tip ağdan bulaşan virüsler belkide 4-5 senedir var. Sistem Linux olsa bu tip dosyaların bulaşması çok zor. Ama malumunuz firmalar babalarının oğlu gibi Microsoft'a çalışıyor ve Windows'da ne yaparsanız yapın güvenlik açığı her zaman var. Bu tip virüsler için yapacağınız iki şey var dosyalarınız önemli ise her gün yedek alın ve kullanıcıları her boka atlamamaları hususunda bilgilendirin. Eğer Windows için spesifik bir program kullanmıyorsanız, Sadece İnternet veya ofis uygulamaları kullanıyorsanız Linux kullanın.