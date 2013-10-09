Motorola, 6.3 inçlik Xplay adında bir Phablet modeli hazırlıyor olabilir





Samsung'un Galaxy Note modeli ile ilk adımlarını attığı Phablet adlı büyük boyutlu akıllı telefon segmentine Çinli üreticiler de dahil olmak üzere pek çok firmanın yatırım yapmaya başladığına şahit olduk. Bu segmentte pek izleri olmayan Motorola'nın da hazırlık içerisinde olduğu belirtiliyor.





Çin'den gelen bilgilere göre Motorola, Xplay adında 6.3 inçlik bir Phablet modelinin hazırlığı içerisinde. Bu modele ait ilk izler Moto X modelinin internete sızdırıldığı dönemlerde karşımıza çıkmıştı. Moto X ile her kesimden beğeni toplayan ve firma tarihindeki en iyi ürünü geliştirdiği yorumları yapılan Motorola, aynı başarıyı Xplay modeli ile de devam ettirmek istiyor.





2014 yılında pazara sunulması beklenen model hakkında bilinen herhangi bir detay yok. Ancak Moto X modeli gibi dikkat çekici özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor. Motorola'nın ayrıca Droid akıllı telefon ailesine de Quantum adında üst seviye bir model ekleyebileceği konuşuluyor.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-prepping-its-own-6.3-Xplay-phablet-and-a-Droid-Ultra-heir-dubbed-Quantum_id48078