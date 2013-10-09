Motorola, 6.3 inçlik Xplay adında bir Phablet modeli hazırlıyor olabilir

Haber Editörü
Samsung'un Galaxy Note modeli ile ilk adımlarını attığı Phablet adlı büyük boyutlu akıllı telefon segmentine Çinli üreticiler de dahil olmak üzere pek çok firmanın yatırım yapmaya başladığına şahit olduk. Bu segmentte pek izleri olmayan Motorola'nın da hazırlık içerisinde olduğu belirtiliyor.
Çin'den gelen bilgilere göre Motorola, Xplay adında 6.3 inçlik bir Phablet modelinin hazırlığı içerisinde. Bu modele ait ilk izler Moto X modelinin internete sızdırıldığı dönemlerde karşımıza çıkmıştı. Moto X ile her kesimden beğeni toplayan ve firma tarihindeki en iyi ürünü geliştirdiği yorumları yapılan Motorola, aynı başarıyı Xplay modeli ile de devam ettirmek istiyor.
2014 yılında pazara sunulması beklenen model hakkında bilinen herhangi bir detay yok. Ancak Moto X modeli gibi dikkat çekici özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor. Motorola'nın ayrıca Droid akıllı telefon ailesine de Quantum adında üst seviye bir model ekleyebileceği konuşuluyor.
http://www.phonearena.com/news/Motorola-prepping-its-own-6.3-Xplay-phablet-and-a-Droid-Ultra-heir-dubbed-Quantum_id48078 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra insanlara küçük telefon yetmemeye başladı. Telefonlar şimdi tekrar büyütülmeye başlandı. ekran büyüyor. Telefon büyüyor. Sağlam olsun diye kalınlaşmaya başlıyor. Yakında yine sim kartın komple kartla sokulduğu dönemlere döneriz herhalde
Siz sevmiyorsunuz o zaman telefonlardaki büyüme durmalı artık evet.
Ama ben durmasını istemiyorum, benim gibi pek çok insan var. Evet sizin gibi de var. Halihazırda birçok firma sizin gibi düşünenler için güncel telefonlarının "mini" modellerini çıkarıyor zaten.
Piyasada ne talep görüyorsa onu üretiyorlar.
Yapsın!
On numara:) telefon turkiyeden isteyen olursa bana yazin
Hatta teknosada 359 tlmiydi neydi. ANDROID 2.2.0LI
Benim için standartlar halen değişmedi günümüzdeki amiral gemileri 5" oldu ama bu onların phablet/tablet olduğunu değiştirmiyor. Bir telefon için gereksiz büyük, ideal boyut 4.3-4.5" bana göre.
Yarın öbür gün 7" telefonlar da moda olur bu sefer zamanında nexus 7 diye 7" tabletler vardı vay be deriz. Telefonlardaki bu büyüme durmalı artık. Büyük ekran isteyen tablete yönelmeli.
Ya da mini diye bahsedilen aslında normal boyutta olan modellerin donanımları normal varyantları ile aynı olmalı ki bu boyutları satın almak mantıklı olsun. Büyük ekran ben de seviyorum ama bunun için 10" tablet aldım ayrıca,
sırf büyük ekran sevdiğim için arama yaptığım cihazı devasa boyutlarda kullanmamın mantığı yok. Iphone biraz da diğer üreticilerin 4-4.5" segmentine önem vermemesi yüzünden hala en çok satan akıllı telefon.
Sony z1 mini de bu sene segmentin favorilerinden bakalım.