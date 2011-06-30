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Motorola, Android işletim sistemli Droid HD üzerinde mi çalışıyor?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, Android işletim sistemli Droid HD üzerinde mi çalışıyor?
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Cep telefonlarıyla ilgili bilgi sızdırmanın en farklı yöntemlerinden birisi fotoğraf paylaşım sitesi Flickr'a fotoğraf yüklemek. Kısa süre önce ismi sansürlenen bir kişi tarafından yüklenen fotoğrafın EXIF bilgisi sızdırıldı. Sızdırılan EXIF bilgisinde fotoğrafın nerede ve hangi cihazla çekildiğine dair yazan detay akıllarda şimdiden soru işaretleri bırakmaya başladı. Motorola, Droid HD üzerinde mi çalışıyor?
Motorola cephesinden hiçbir bilgi olmamakla beraber üzerinde çalışıldığı düşünülen akıllı telefonun ismi merak konusu. HD'den yola çıkacak olursak yüksek çözünürlüklü (720 x 1280 piksel?) dokunmatik ekrana sahip bir akıllı telefonla karşılaşabiliriz. Hatırlatmak gerekirse yeni nesil Nexus'un 720 x 1280 piksel ekranla geleceği ve Android'in Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanacağı rivayet ediliyordu. Ya da Motorola, halihazırda tanıttığı bir telefonunu dünyanın farklı bir bölgesinde farklı isimle sunmaya çalışıyor. (Örn: Milestone, Droid) Bekleyelim ve görelim.

Motorola, Android işletim sistemli Droid HD üzerinde mi çalışıyor?
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(Temsili görsel)

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sertacarslan 8 yıl
Az kaldı geliyor =5" =1280*800 telefonlar :)
Gelene kadar Android@HTC HD2 ile yola devam :)
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lazloo 8 yıl

sertacarslan

Az kaldı geliyor =5" =1280*800 telefonlar :)
Gelene kadar Android@HTC HD2 ile yola devam :)

Evet 5'' e az kaldı. :D
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sahoron 8 yıl
Galaxy s 2 alacaktım:S
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lazloo 8 yıl

sahoron

Galaxy s 2 alacaktım:S


Bence daha çıkmamışken alın. :D
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séquestre 8 yıl
Neden olmasın ..
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lazloo 8 yıl
Samsung dan sAMOLED HD ekranlı bir cihaz bekliyoruz artık. :D
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acmtncy 8 yıl
htc desire hd var mesela. belki ekran için değildir
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umutarslan.com 8 yıl
Blitz
Ekranlar çoştukça çoşuyor

notebooklar yerinde saymaya devam :D
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Blitz 8 yıl
Ekranlar çoştukça çoşuyor
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