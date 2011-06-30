Motorola, Android işletim sistemli Droid HD üzerinde mi çalışıyor?

Cep telefonlarıyla ilgili bilgi sızdırmanın en farklı yöntemlerinden birisi fotoğraf paylaşım sitesi Flickr'a fotoğraf yüklemek. Kısa süre önce ismi sansürlenen bir kişi tarafından yüklenen fotoğrafın EXIF bilgisi sızdırıldı. Sızdırılan EXIF bilgisinde fotoğrafın nerede ve hangi cihazla çekildiğine dair yazan detay akıllarda şimdiden soru işaretleri bırakmaya başladı. Motorola, Droid HD üzerinde mi çalışıyor?

Motorola cephesinden hiçbir bilgi olmamakla beraber üzerinde çalışıldığı düşünülen akıllı telefonun ismi merak konusu. HD'den yola çıkacak olursak yüksek çözünürlüklü (720 x 1280 piksel?) dokunmatik ekrana sahip bir akıllı telefonla karşılaşabiliriz. Hatırlatmak gerekirse yeni nesil Nexus'un 720 x 1280 piksel ekranla geleceği ve Android'in Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanacağı rivayet ediliyordu. Ya da Motorola, halihazırda tanıttığı bir telefonunu dünyanın farklı bir bölgesinde farklı isimle sunmaya çalışıyor. (Örn: Milestone, Droid) Bekleyelim ve görelim.



