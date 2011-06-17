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Motorola Droid 3, Çin'de resmiyet kazandı: Çift çekirdekli işlemci, 4.0-inç qHD ekran, Android 2.3

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola Droid 3, Çin'de resmiyet kazandı: Çift çekirdekli işlemci, 4.0-inç qHD ekran, Android 2.3
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Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanarak uzun bir sürenin ardından yeniden yükselişe geçen Motorola firmasının internette fotoğrafları dolaşan ve hakkında pek çok spekülasyon yayınlanan akıllı telefonu Droid 3 / Milestone 3, XT883 kod adıyla Çin'de sürpriz şekilde resmiyet kazandı.
2011 yılının 3. çeyreğinde China Telecom tarafından dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışa sunulması planlanan XT883, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB RAM'den (yayınlanan spekülasyonlarda 512 MB RAM olarak geçiyordu) güç alıyor, CDMA / EV-DO ağlarıyla uyumlu çalışabiliyor, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümüyle geliyor.
4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) gibi yüksek çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip akıllı telefon, bünyesinde 5 satır kızaklı QWERTY klavye donanımını barındırmakta.
Motorola Droid 3, Çin'de resmiyet kazandı: Çift çekirdekli işlemci, 4.0-inç qHD ekran, Android 2.3
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Wi-Fi, GPS, Bluetooth üçlüsü ile donatılan telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera ve görüntülü konuşma için kamera bulunuyor. Fotoğraf çekimi için arka kısımda konumlandırılan kamera aynı zamanda Full HD (1080p) video kaydedebiliyor.
Motorola XT883'ün, Amerika'da Droid 3, Avrupa'da ise Milestone 3 ismiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyatla ilgili bilgi ise verilmedi.
Editörün notu: Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Zira Motorola'nın basın açıklamasında bazı detaylara (RAM vb) yer verilmemiş. Hatta bazı sitelerde telefonun çift çekirdekli TI OMAP4 platformundan güç alacağı iddia edilmekteydi. Motorola cephesinden gelebilecek daha detaylı açıklamaları beklemekteyiz.
Motorola Droid 3, Çin'de resmiyet kazandı: Çift çekirdekli işlemci, 4.0-inç qHD ekran, Android 2.3
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http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=14095&NewsAreaID=2&changeCurrentLocale=1 Yorum Yaz
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mczaga 8 yıl
güzel bir telefona benziyor Fiyatı uygun olursa alınabilir gibi.
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rk1061 8 yıl
çok kaliteli telefonları var fakat Türkiye de satış ve servis ağı zayıf olduğundan sıkıntı.
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Adam Lallana 8 yıl
Aynen 512 mb olmamış bu telefonu.Ayrıca ilk telefonumu elime aldığımdan beri Motorola hep soğuk kalmıştır bana.Ama bu telefonla bu önyargıyı yıkabilirler belki :)
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[Fe4R] 8 yıl

rk1061

çok kaliteli telefonları var fakat Türkiye de satış ve servis ağı zayıf olduğundan sıkıntı.

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alpa07 8 yıl
motorola n laa böyle marka varmı tr de
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lonely_man 8 yıl
Düşünüyorumda acaba motorola olmasa ne olurdu. Cep telefonu teknolojisi ne kadar geride olurdu.
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Deníz 8 yıl
Sony psp gibi telefon yapmıştı diğer firmalardanda bekliyoruz
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Mr. Jingles 8 yıl
Atrix'in QWERTY klavyeli versiyonu diyebiliriz bu cihaz için. Çoğu özellik aynı. Kamera çözünürlüğünü yükseltmişler. Daha önceki spekülasyonlarda OMAP SoC kullanılacağı yönünde haberler vardı lakin doğru çıkmadı.
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manyakurt 8 yıl
Palio Team
Alttaki çıkıntı dışında güzel

evet ya ora olmasa güzel cidden :D
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LeyLu 8 yıl
hiç ısınamadım şu motorolaya
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DH Misafiri 8 yıl
Bakalım Türkiye'ye de gelecek mi?
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Shimano 8 yıl
tipi iyide kamera foto örneklerini beğenmedim ben pek iyi değil lens uyduruk

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Scott. 8 yıl
Alttaki çıkıntı dışında güzel
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