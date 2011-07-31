Motorola Droid 3, demontaj ediliyor

Birçok akıllı cihazı demontaj ederek, kullanıcılara cihazları farklı açıdan inceleme fırsatı sunan iFixit ekibi; Motorola'nın en yeni akıllı telefonlarından Droid'in küpü Droid 3'ü de bileşenlerine ayırdı.

Galeri olarak da okuyabileceğiniz haberimize geçmeden önce Droid 3'ün öne çıkan önemli özelliklerini kısaca hatırlamakta fayda var;

Droid 3 İşlemci Çift Çekirdekli 1GHz hızında OMAP 4 Sistem Belleği 512 MB Depolama Alanı 16 GB (microSD kart girişi ile arttırılabilir) İşletim Sistemi Android 2.3 Gingerbread Ekran Boyutu 4", Gorilla Glass ile mukavemeti arttırılmış Ekran Çözünürlüğü 960x540 piksel Kamera 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen 8 megapiksellik arka kamera

1,3 megapiksel çözünürlüğünde ikincil kamera Kablosuz Ağlar 2.Nesil iletişim ağında; GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900

3.Nesil iletişim ağında; HSDPA 850 / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO

Wi-Fi 802.11 b/g/n

DLNA

Bluetooth 2.1 Diğer 5 Sıralı, eksiksiz, QWERTY fiziksel klavyesi

Motorola, Droid 3'ü "Dünyanın en ince QWERTY klavyeli akıllı telefonu" olarak lanse etti.

Droid 3 (solda) ile Droid (sağda)

Droid 3'ün 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilen ana kamerası, LED flaş ile güçlendirilmiş.

Telefonun sol tarafında yer alan microUSB portunun yanındaki micro HDMI portu ile 1080p çözünürlüğündeki içerikleri, ilgili görüntüleme birimlerine aktarmak mümkün.

Telefonun arka kapağını kaldırdığımızda karşımıza çıkan 3.7 V ve 1540 mAh'lik batarya ile Droid 3, 9 saatlik kesintisiz konuşma ömrü sunuyor.

Bataryanın hemen üzerinde yer alan Sim kart girişi ise Droid 3'ün öne çıkan özelliklerinden biri. Aslında CDMA ağında çalışan telefonun, sim kart girişine sahip olması gerekmiyor. Fakat, Droid 3, sim kart girişi ile sahip olduğu GSM desteği ile CDMA kullanıcılarının dünyanın her yerinden rahatlıkla iletişim kurmasına imkan veriyor.

Önceki nesil Droid'lerde olduğu gibi Droid 3'ün de bileşenlerine ulaşabilmek için yapılması gereken ilk şey T5 tornavidası ile vidaları sökmek.

Droid 3'ün arka iç kapağının demontajıyla birlikte telefonun iç yapısı karşımızda duruyor.

Plastik bir araç ile kameranın ribbon kablosu anakarttan ayrılıyor.

Yuvasından çıkartılan, Droid 3'ün 8 Megapiksellik, 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilen ve 8x dijital yakınlaştırma desteğiyli güçlü kamerası karşımızda duruyor.

Vidalar, bu sefer anakartı telefondan ayırmak için sökülüyor.

Birkaç adımda anakartı yerinden çıkarmak mümkün.

Anakart üzerine basınç temaslı bağlanan hoparlör/anten bölümü kaldırıldığında, telefonun dışarıya daha iyi ses sağlayabilmesi için anakart üzerindeki izdüşümünün boşaltıldığı görülüyor.

Karşımızda Motorola Droid 3'ün yetenekli olmasını sağlayan anakartı duruyor;

Kırmızı: 14.4 Mbps'a kadar HSPA+ desteği sunan Qualcomm MDM6600

Turuncu: SanDisk SDIN4C2 16GB MLC NAND flash

Sarı: Elpida B4064B2PB-8D-F 512MB RAM ve TI OMAP 4430 merkezi işlemcisi

Turkuaz: Triquint TQM7M5013 Lineer Güç Yükselticisi

Mavi: Avago A2F1106

Pembe: Aşağıdan yukarıya doğru A5005 K1116, A5002 K1118, A5001 K1118

Siyah: Üç eksenli Kionix KXTF9 11425 1411 ivmeölçer sensörü

Anakartın arka yüzeyinde yer alan yongalar ise şunlar;

Kırmızı: Kablosuz veri bağlantısı için Qualcomm MDM6600 ile birlikte çalışan Qualcomm PM8028 yongası

Turuncu: PHynix DRAM ve STM flash'ı içeren Hynix H8BCS0QG0MMR MCP bellek

Sarı: ST Ericsson CPCAP 006556001

Turkuaz: WL1285C 13M1HH3

Mavi: 6792A 1113 T3971

Droid 3'ün üst bölümündeki 3,5mm'lik kulaklık girişinin, güç/ kilit tuşunun ve görüşme sırasında istenmeyen arka sesleri önleyerek daha kaliteli görüşme yapılmasını sağlayan ikincil mikrofonun bağlantılı olduğu şerit kablo.

802.11 b/g/n desteği sunan Wi-Fi anteni yerinden sökülüyor.

Yuvasına veda etme sırası titreşim motoruna geldi

Telefonun ekranına ulaşabilmek için yapılması gereken ilk şey klavye tuşlarını yerinden ayırmak.

Her ne kadar fiziksel bağlantısı T3 vidaları ile sağlanmış olsa da tahmin edilebileceğiniz gibi ekrana ulaşmak o kadar da kolay değil.

LCD panel ve Gorilla Glass'ın da yer aldığı ön bölüm bir tarafta, kaydırma mekanizması ve klavyenin yer aldığı bölüm diğer tarafta.

Demontaj işlemi devam ediyor. 960x540 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan LCD panel (sağda), Gorilla Glass'ın da yer aldığı ön panelden ayrılmış durumda.

LCD panele bağlı olan şerit kablo üzerinde ahize, ikincil kamera, ortam ışığı sensörü ve bildirim LED lambası yer alıyor. Her ne kadar demontajı kolay olsa da, dört parçadan birinin bozulması, diğerlerinin de değişmesi anlamına geleceği için tamir masrafını yükseltmiyor değil.

Ve ön paneldeki en önemli son eleman; Atmel MXT224E kapasitif ekran kontrolcüsü

Sonuç;

Cihaz üzerindeki vidalara erişmek oldukça kolay

Bazı elemanlar birbirine yapışkan ile bağlandığı için montajı ve demontajı yeterince kolay değil.

LCD panele ulaşabilmek için telefonun tamamını demontaj etmek gerekiyor.

Bazı yerlerde bileşenler birbirine şerit kablolar ile bağlanmış olması, telefonun tamir masrafını yükseltecek gibi duruyor.