Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,2b
1
15
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Birçok akıllı cihazı demontaj ederek, kullanıcılara cihazları farklı açıdan inceleme fırsatı sunan iFixit ekibi; Motorola'nın en yeni akıllı telefonlarından Droid'in küpü Droid 3'ü de bileşenlerine ayırdı.

Galeri olarak da okuyabileceğiniz haberimize geçmeden önce Droid 3'ün öne çıkan önemli özelliklerini kısaca hatırlamakta fayda var;

Droid 3
İşlemci
Çift Çekirdekli 1GHz hızında OMAP 4
Sistem Belleği
512 MB
Depolama Alanı
16 GB (microSD kart girişi ile arttırılabilir)
İşletim Sistemi
Android 2.3 Gingerbread
Ekran Boyutu
4", Gorilla Glass ile mukavemeti arttırılmış
Ekran Çözünürlüğü
960x540 piksel
Kamera
  • 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen 8 megapiksellik arka kamera
  • 1,3 megapiksel çözünürlüğünde ikincil kamera
Kablosuz Ağlar
  • 2.Nesil iletişim ağında; GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900
  • 3.Nesil iletişim ağında; HSDPA 850 / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • DLNA
  • Bluetooth 2.1
Diğer
5 Sıralı, eksiksiz, QWERTY fiziksel klavyesi
Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Motorola, Droid 3'ü "Dünyanın en ince QWERTY klavyeli akıllı telefonu" olarak lanse etti.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Droid 3 (solda) ile Droid (sağda)

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Droid 3'ün 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilen ana kamerası, LED flaş ile güçlendirilmiş.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Telefonun sol tarafında yer alan microUSB portunun yanındaki micro HDMI portu ile 1080p çözünürlüğündeki içerikleri, ilgili görüntüleme birimlerine aktarmak mümkün.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Telefonun arka kapağını kaldırdığımızda karşımıza çıkan 3.7 V ve 1540 mAh'lik batarya ile Droid 3, 9 saatlik kesintisiz konuşma ömrü sunuyor.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör
Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Bataryanın hemen üzerinde yer alan Sim kart girişi ise Droid 3'ün öne çıkan özelliklerinden biri. Aslında CDMA ağında çalışan telefonun, sim kart girişine sahip olması gerekmiyor. Fakat, Droid 3, sim kart girişi ile sahip olduğu GSM desteği ile CDMA kullanıcılarının dünyanın her yerinden rahatlıkla iletişim kurmasına imkan veriyor.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Önceki nesil Droid'lerde olduğu gibi Droid 3'ün de bileşenlerine ulaşabilmek için yapılması gereken ilk şey T5 tornavidası ile vidaları sökmek.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Droid 3'ün arka iç kapağının demontajıyla birlikte telefonun iç yapısı karşımızda duruyor.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Plastik bir araç ile kameranın ribbon kablosu anakarttan ayrılıyor.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Yuvasından çıkartılan, Droid 3'ün 8 Megapiksellik, 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilen ve 8x dijital yakınlaştırma desteğiyli güçlü kamerası karşımızda duruyor.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör
Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Vidalar, bu sefer anakartı telefondan ayırmak için sökülüyor.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Birkaç adımda anakartı yerinden çıkarmak mümkün.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Anakart üzerine basınç temaslı bağlanan hoparlör/anten bölümü kaldırıldığında, telefonun dışarıya daha iyi ses sağlayabilmesi için anakart üzerindeki izdüşümünün boşaltıldığı görülüyor.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Karşımızda Motorola Droid 3'ün yetenekli olmasını sağlayan anakartı duruyor;

  • Kırmızı: 14.4 Mbps'a kadar HSPA+ desteği sunan Qualcomm MDM6600
  • Turuncu: SanDisk SDIN4C2 16GB MLC NAND flash
  • Sarı: Elpida B4064B2PB-8D-F 512MB RAM ve TI OMAP 4430 merkezi işlemcisi
  • Turkuaz: Triquint TQM7M5013 Lineer Güç Yükselticisi
  • Mavi: Avago A2F1106
  • Pembe: Aşağıdan yukarıya doğru A5005 K1116, A5002 K1118, A5001 K1118
  • Siyah: Üç eksenli Kionix KXTF9 11425 1411 ivmeölçer sensörü
Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Anakartın arka yüzeyinde yer alan yongalar ise şunlar;

  • Kırmızı: Kablosuz veri bağlantısı için Qualcomm MDM6600 ile birlikte çalışan Qualcomm PM8028 yongası
  • Turuncu: PHynix DRAM ve STM flash'ı içeren Hynix H8BCS0QG0MMR MCP bellek
  • Sarı: ST Ericsson CPCAP 006556001
  • Turkuaz: WL1285C 13M1HH3
  • Mavi: 6792A 1113 T3971
Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Droid 3'ün üst bölümündeki 3,5mm'lik kulaklık girişinin, güç/ kilit tuşunun ve görüşme sırasında istenmeyen arka sesleri önleyerek daha kaliteli görüşme yapılmasını sağlayan ikincil mikrofonun bağlantılı olduğu şerit kablo.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör
Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

802.11 b/g/n desteği sunan Wi-Fi anteni yerinden sökülüyor.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Yuvasına veda etme sırası titreşim motoruna geldi

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör
Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Telefonun ekranına ulaşabilmek için yapılması gereken ilk şey klavye tuşlarını yerinden ayırmak.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Her ne kadar fiziksel bağlantısı T3 vidaları ile sağlanmış olsa da tahmin edilebileceğiniz gibi ekrana ulaşmak o kadar da kolay değil.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

LCD panel ve Gorilla Glass'ın da yer aldığı ön bölüm bir tarafta, kaydırma mekanizması ve klavyenin yer aldığı bölüm diğer tarafta.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Demontaj işlemi devam ediyor. 960x540 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan LCD panel (sağda), Gorilla Glass'ın da yer aldığı ön panelden ayrılmış durumda.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

LCD panele bağlı olan şerit kablo üzerinde ahize, ikincil kamera, ortam ışığı sensörü ve bildirim LED lambası yer alıyor. Her ne kadar demontajı kolay olsa da, dört parçadan birinin bozulması, diğerlerinin de değişmesi anlamına geleceği için tamir masrafını yükseltmiyor değil.

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Ve ön paneldeki en önemli son eleman; Atmel MXT224E kapasitif ekran kontrolcüsü

Motorola Droid 3, demontaj ediliyor
Tam Boyutta Gör

Sonuç;

  • Cihaz üzerindeki vidalara erişmek oldukça kolay
  • Bazı elemanlar birbirine yapışkan ile bağlandığı için montajı ve demontajı yeterince kolay değil.
  • LCD panele ulaşabilmek için telefonun tamamını demontaj etmek gerekiyor.
  • Bazı yerlerde bileşenler birbirine şerit kablolar ile bağlanmış olması, telefonun tamir masrafını yükseltecek gibi duruyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El Fuego 7 yıl
Simdiye kadar kullandigim en iyi cihaz. Bulunmasi zor, bulunsa bile cok para istiyorlar. RAM yorumuna katilmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
bunun gsm versiyonu çıksa keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 8 yıl
Her çıkan telefondan böyle bir inceleme bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 8 yıl
Tekrar monte edildiğinde parça artıyor mu benim eski telefonlar gibi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cmert 8 yıl
garantisi dolan her kullandığım cihazda yaptığım şey :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pEgaTR 8 yıl
Güzel makineymiş , ama sanırım henüz türkiyede yok ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brumack 8 yıl
demontaj mı!!!...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 8 yıl
512 ram olmamış 1gb olmalıydı
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NDS 8 yıl acmtncy
acmtncy
512 ram olmamış 1gb olmalıydı

evet 1gb ram li telefonlar var insan niye üstdüzey telefonuna 512mb ram koyar ki
1 oyun açsan + tarayıcı + youtube açık kalınca android otomatik olarak ram'i boşaltıyor 512mb çok az...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaansen32 8 yıl
o işlemci ve o ram oldu mu şimdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
Droid 2 dedigimiz cihaz milestone mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 8 yıl
sonunda beklediğim bir telefon.
Hello moto
I really missed u
^_-
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20176 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola ve android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Qualcomm ile Mobil Cihazların Geleceğini Konuştuk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim