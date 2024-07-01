Realme GT 7 Pro en güçlü olmak için geliyor

Realme GT 7 Pro neler sunuyor?
Sızıntılara göre Realme GT 7 Pro amiral gemisi modeli Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alıyor. Cihaz ilk Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti taşıyan akıllı telefon olabilir. Realme GT 6 serisinde Pro bir model yer almadığı için Realme GT 7 Pro doğrudan Realme GT 5 Pro modelinin devamı niteliğinde.
1.5K çözünürlüğe sahip kavisli ekran yanında 50M çözünürlüğünde ana sensör, 50M ultra geniş sensör ve 50MP çözünürlüğünde Sony IMX882 3x telefoto periskop sensör mevcut. 6000mAh batarya ise 100W üzerinde hızlı şarj ile geliyor.
IP69 toz ve suya karşı dayanıklılık sunan telefon modeli ekran altı ultrasonik parmak izi sensörüne de sahip. Realme GT 7 Pro amiral gemisinin yılın son çeyreğinde piyasada olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.