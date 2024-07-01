Realme GT 7 Pro en güçlü olmak için geliyor

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önemli markalarından Realme, bugüne kadar portföy içerisinde en güçlü ve en kaslı model olması beklenen Realme G 7 Pro için çalışmalarını sürdürüyor. Sızıntılar pek çok bilgiyi gözler önüne serdi.

Realme GT 7 Pro neler sunuyor?

Sızıntılara göre Realme GT 7 Pro amiral gemisi modeli Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alıyor. Cihaz ilk Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti taşıyan akıllı telefon olabilir. Realme GT 6 serisinde Pro bir model yer almadığı için Realme GT 7 Pro doğrudan Realme GT 5 Pro modelinin devamı niteliğinde.

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1.5K çözünürlüğe sahip kavisli ekran yanında 50M çözünürlüğünde ana sensör, 50M ultra geniş sensör ve 50MP çözünürlüğünde Sony IMX882 3x telefoto periskop sensör mevcut. 6000mAh batarya ise 100W üzerinde hızlı şarj ile geliyor.

IP69 toz ve suya karşı dayanıklılık sunan telefon modeli ekran altı ultrasonik parmak izi sensörüne de sahip. Realme GT 7 Pro amiral gemisinin yılın son çeyreğinde piyasada olması bekleniyor.

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