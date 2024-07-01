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    Anlık Bildirim

    Realme GT 7 Pro en güçlü olmak için geliyor

    Sızdırılan bilgilere göre Realme GT 7 Pro amiral gemisi modeli firmanın en güçlü ve ayrıca lansman gününe göre Android dünyasının da en güçlü akıllı telefonu olabilir.
    Realme GT 7 Pro Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önemli markalarından Realme, bugüne kadar portföy içerisinde en güçlü ve en kaslı model olması beklenen Realme G 7 Pro için çalışmalarını sürdürüyor. Sızıntılar pek çok bilgiyi gözler önüne serdi.

    Realme GT 7 Pro neler sunuyor?

    Sızıntılara göre Realme GT 7 Pro amiral gemisi modeli Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alıyor. Cihaz ilk Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti taşıyan akıllı telefon olabilir. Realme GT 6 serisinde Pro bir model yer almadığı için Realme GT 7 Pro doğrudan Realme GT 5 Pro modelinin devamı niteliğinde.

    1.5K çözünürlüğe sahip kavisli ekran yanında 50M çözünürlüğünde ana sensör, 50M ultra geniş sensör ve 50MP çözünürlüğünde Sony IMX882 3x telefoto periskop sensör mevcut. 6000mAh batarya ise 100W üzerinde hızlı şarj ile geliyor.

    IP69 toz ve suya karşı dayanıklılık sunan telefon modeli ekran altı ultrasonik parmak izi sensörüne de sahip. Realme GT 7 Pro amiral gemisinin yılın son çeyreğinde piyasada olması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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