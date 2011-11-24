Motorola Droid 4, 8 Aralık'ta satışa sunuluyor

Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun yeni telefonu Droid 4'ün çıkış tarihi netleşiyor. Gelen bilgilere göre Droid, Amerika'da 8 Aralık'ta yani Galaxy Nexus'un Verizon üzerinden kullanıma sunulacağı tarihle aynı gün içerisinde pazara sunulmuş olacak.

4-inç boyutunda Super AMOLED Advanced ekrana sahip olan ve 4.3-inç boyutundaki Droid RAZR ile kıyaslandığında daha kompakt bir yapı sergileyen Droid 4, çift çekirdekli işlemciden güç alacak ve serinin diğer üyelerinde olduğu gibi kızaklı QWERTY klavye ile gelecek.

Klavye tasarımında güncellemeler yapılan ve genel görünüm olarak daha köşeli hatlara kavuşan telefonun 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelmesi ve 1080p video kaydına da olanak tanıması bekleniyor. Android 2.3 Gingerbread işletim sisteminin eşlik edeceği Motorola Droid 4'ün tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.