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Motorola Droid 4, 8 Aralık'ta satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,3b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun yeni telefonu Droid 4'ün çıkış tarihi netleşiyor. Gelen bilgilere göre Droid, Amerika'da 8 Aralık'ta yani Galaxy Nexus'un Verizon üzerinden kullanıma sunulacağı tarihle aynı gün içerisinde pazara sunulmuş olacak.
4-inç boyutunda Super AMOLED Advanced ekrana sahip olan ve 4.3-inç boyutundaki Droid RAZR ile kıyaslandığında daha kompakt bir yapı sergileyen Droid 4, çift çekirdekli işlemciden güç alacak ve serinin diğer üyelerinde olduğu gibi kızaklı QWERTY klavye ile gelecek.
Klavye tasarımında güncellemeler yapılan ve genel görünüm olarak daha köşeli hatlara kavuşan telefonun 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelmesi ve 1080p video kaydına da olanak tanıması bekleniyor. Android 2.3 Gingerbread işletim sisteminin eşlik edeceği Motorola Droid 4'ün tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.  

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haymatloshan 8 yıl
Türkiye'ye gelir mi bilmem,Teknosa'ya bir kaç numunelik ürün geliyor.Klavyeli telefonlar pek cazip gelmiyor nedense,çat çat tuş sesi rahatsız ediyor.
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selcuk20 8 yıl
Ekran boyutu çok iyi. Benim görüşüm, cep telefonları için en ideal boyun 4" olduğu. Daha büyüğü kaba duruyor. Hem kullanımı hem de taşıması zorlaşıyor. Fiziksel tuşlar her zaman dokunmatiğe göre kolaylık sağlar. En basit olarak ekrana bakmadan tuşları hissederek yazabilirsiniz. Hem de ekranda çıkacak sanal klavyenin kapladığı alan size kalır. Benim Motorola'dan tek çekincem yüksek SAR değerleri. En son baktığımda diğer telefonlara göre aşırı yüksek SAR değerleri görmüştüm.
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ezimuse 8 yıl
Türkiyeye gelir diye düşünüyorum trdeki motorola ağını kullanmak için elinden geleni yapar google :D böyle bir pazarı kaçırmak istemez
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Stanislas Xavier 8 yıl
ekran kalitesi konusunda kuşkularım var droid razr( şu 7.1mm lik cihaz) da 960*540 amoled vardı ama pentile idi ve açıkçası motorolanın bundan önceki cihazlarındaki ekranlar da diğerler markalar kadar iyi değildi umarım bu cihazda iyi bir ekran vardır..Böyle klavyeli modeller pek yok ve bu cihaz gerçekten güzel görünüyor tasarım ve donanımda bir eksiği yok ...
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Gannicus 8 yıl
bu telefon çok hoşuma gitmişti hatta türkiyede olsaydı alırdım ama ne yazık ki htc sensations alacağım
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ICES NMB 8 yıl
Aslında tam alınacak telefon ama galiba türkiyeye gelmeyecek
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dickinson 8 yıl
Hakikaten güzel telefon drpid 3 ten 2 farkı var gördüğüm kadarıyla birincisi ekranı amoled oluyor diğeri de bataryasının iphone lar gibi sabit olması, diğer taraftan bu modelinde türkiyede satılacağına ihtimal vermiyorum.
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