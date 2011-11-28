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Motorola Droid 4'ün resmi basın görselleri sızdırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Droid 4'ün resmi basın görselleri sızdırıldı
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Motorola'nın yüksek satış başarısı elde ettiği Droid serisi akıllı telefonlarının yeni üyesi Droid 4 için geri sayım başladı. Aralık ayının başında pazara sunulması beklenen telefon için casus görüntülerden sonra resmi basın fotoğrafları da sızdırıldı. Droid, Droid 2 ve Droid 3'te olduğu gibi fiziksel QWERTY klavyeye sahip olan Droid 4, hem tasarım hem de donanım anlamında önemli güncellemeler içeriyor. 1.2GHz hızında çift çekirdekli Cortex-A9 işlemciden güç alan telefona, 4-inç büyüklüğünde ve qHD çözünürlüğünde ekran eşlik ediyor.
Köşeli hatlarıyla tasarım olarak Droid RAZR modelini akıllara getiren Droid 4, 1GB RAM ile geliyor ve yerleşik depolama kapasitesine ek olarak MicroSD kart desteği ile 32GB'a kadar ekstra depolama alanı sağlanabiliyor. Android Gingerbread işletim sistemine sahip olan telefonda ayrıca 1080p video kaydını mümkün kılan 8MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. 5 satırlı klavye tasarımı ile yazımı en kolay fiziksel klavyeye sahip olduğu konuşulan Droid 4, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1785 mAh kapasiteli pilden temin ediyor.
 Motorola'nın 2011 için planladığı en son modellerden biri olan Droid 4, LTE ağ desteği de sunuyor ve Amerika'da en azından ilk etapta Verizon tarafından sunulması bekleniyor. Droid 4'ün uluslararası satışa sunulup sunulmayacağı veya sunulacağı ise şu an için bilinmiyor. 
Motorola Droid 4'ün resmi basın görselleri sızdırıldı
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soneday 7 yıl
Telefona aşık oldum, cidden bak!
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ATOM ANT 8 yıl
atrix klavyelisi olmuş
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Max payne 35 8 yıl
Böylesine güçlü özelliklerinin yanında klavyesinin de olması cidden güzel
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Dark Shade 8 yıl
Guzel midel olmus.. ozellikle 5 satir qwerty de iyi bir ozellik...
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Recharged 8 yıl
Tasarımı gayet güzel olmuş cihazın.Klavye ne kadar gerekliydi orasını tartışılır ancak özellikleri bakımından iyi bir çıkış yapacağını düşünüyorum.
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proxymus 8 yıl
1785mah gücünde pili olan başka makina varmı piyasada bilmiyorum ama güçlü bir pili olduğu ortada.
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cagataykoroglu 8 yıl
şu telefon için kaç haber yapıldı? ben sayamadım..
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filteke 8 yıl
pil seviyesi güçlü diğer telefonlara göre
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homebird 8 yıl
Pil daha güçlü olsa iyi olurmuş
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