Motorola Droid 4'ün resmi basın görselleri sızdırıldı

Motorola'nın yüksek satış başarısı elde ettiği Droid serisi akıllı telefonlarının yeni üyesi Droid 4 için geri sayım başladı. Aralık ayının başında pazara sunulması beklenen telefon için casus görüntülerden sonra resmi basın fotoğrafları da sızdırıldı. Droid, Droid 2 ve Droid 3'te olduğu gibi fiziksel QWERTY klavyeye sahip olan Droid 4, hem tasarım hem de donanım anlamında önemli güncellemeler içeriyor. 1.2GHz hızında çift çekirdekli Cortex-A9 işlemciden güç alan telefona, 4-inç büyüklüğünde ve qHD çözünürlüğünde ekran eşlik ediyor.

Köşeli hatlarıyla tasarım olarak Droid RAZR modelini akıllara getiren Droid 4, 1GB RAM ile geliyor ve yerleşik depolama kapasitesine ek olarak MicroSD kart desteği ile 32GB'a kadar ekstra depolama alanı sağlanabiliyor. Android Gingerbread işletim sistemine sahip olan telefonda ayrıca 1080p video kaydını mümkün kılan 8MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. 5 satırlı klavye tasarımı ile yazımı en kolay fiziksel klavyeye sahip olduğu konuşulan Droid 4, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1785 mAh kapasiteli pilden temin ediyor.

Motorola'nın 2011 için planladığı en son modellerden biri olan Droid 4, LTE ağ desteği de sunuyor ve Amerika'da en azından ilk etapta Verizon tarafından sunulması bekleniyor. Droid 4'ün uluslararası satışa sunulup sunulmayacağı veya sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.