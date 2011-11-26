Motorola Droid 4'ün teknik özellikleri detaylandı

Amerika'da 8 Aralık'ta satışa sunulması beklenen Motorola Droid 4'in resmi özellikleri gün ışığına çıktı. Kızaklı klavyeye sahip Droid ailesinin yeni nesil üyesi olan Droid 4, 4-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Advanced ekrana sahip. 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alan telefona, 1GB LP DDR2 bellek, 16GB depolama kapasitesi ve 1785mAh kapasiteli pil eşlik ediyor.

LED Flash destekli 8MP kamerası ile HD video kaydı da yapabilen telefon, microSD kart slotu üzerinden daha yüksek depolama kapasitelerine de ulaşabiliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, Bluetooth ve DLNA ile donatılan Droid 4'ün diğer özellikleri arasında A-GPS, GPS, GLONASS ve dijital pusula gibi detaylara yer veriliyor.

Android Gingerbread işletim sistemiyle çıkması ve zaman içerisinde Android Ice Cream Sandwich güncellemesi alması beklenen Motorola Droid 4'ün diğer özellikleri arasında HDMI ve USB 2.0 portları, ön kamera, CDMA/LTE ile GSM/HSDPA desteği, 5 sıra arka aydınlatmalı QWERTY klavye, microSIM kart slotu ve kapasitif butonlar göze çarpıyor. Motorola Droid 4'ün Amerika dışında satışa ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor.