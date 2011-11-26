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Motorola Droid 4'ün teknik özellikleri detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,5b
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22
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Droid 4'ün teknik özellikleri detaylandı
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Amerika'da 8 Aralık'ta satışa sunulması beklenen Motorola Droid 4'in resmi özellikleri gün ışığına çıktı. Kızaklı klavyeye sahip Droid ailesinin yeni nesil üyesi olan Droid 4, 4-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Advanced ekrana sahip. 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alan telefona, 1GB LP DDR2 bellek, 16GB depolama kapasitesi ve 1785mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. 
LED Flash destekli 8MP kamerası ile HD video kaydı da yapabilen telefon, microSD kart slotu üzerinden daha yüksek depolama kapasitelerine de ulaşabiliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, Bluetooth ve DLNA  ile donatılan Droid 4'ün diğer özellikleri arasında A-GPS, GPS, GLONASS ve dijital pusula gibi detaylara yer veriliyor. 
Android Gingerbread işletim sistemiyle çıkması ve zaman içerisinde Android Ice Cream Sandwich güncellemesi alması beklenen Motorola Droid 4'ün diğer özellikleri arasında HDMI ve USB 2.0 portları, ön kamera, CDMA/LTE ile GSM/HSDPA desteği, 5 sıra arka aydınlatmalı QWERTY klavye, microSIM kart slotu ve kapasitif butonlar göze çarpıyor. Motorola Droid 4'ün Amerika dışında satışa ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor.  
Motorola Droid 4'ün teknik özellikleri detaylandı
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4Crumby 8 yıl en beğenilen

haymatloshan
Klavyeli telefonlara soğuk bakıyorum,iyi internet deneyimi sunuyor olabilirler lakin tuş sesi bazen duyulmaması gereken yerlerde dikkat çekici oluyor.Ekrana göre çözünürlük düşük gibi,onun haricinde alıcısı olur serinin.

Tus sesi istemedigin yerde sanal klavye kullan ;) sonucta kapatinca yine normal dokunmatik telefon :D
haymatloshanKlavyeli telefonlara soğuk bakıyorum,iyi internet deneyimi sunuyor olabilirler lakin tuş sesi bazen duyulmaması gereken yerlerd...
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DH Misafiri 7 yıl
Bazı arkadaslar telefondan anlamıyolar heralde ne nokia ne samsung ben motorola derim çünkü bikere nokia ve samsung a bakaraktan adamlar daha saglam ürün yapıyolar ve daha kaliteli mal kullanıyolar tek kelime onu söylerım motorola telefon arzası fazla olmaz ama nokia ve samsung garantı bittı tir oluyo hemen arza yapıyolar ve garantı içindeyken bile telefonu kullanmadan garantiye yollayanlar bile var kutudan ac sarj tak 2 gün kullan 3 üncü günü nokia ve samsung servise yola 15 gün sonra servisten al tekrar 1,5 ay kullan sonra tekrardan aynı arıza servise yolla öyle gidiyo devamlı nedense ama ben motorola ve sony ericsson cok saglam ürünler sunuyo ve 10 yıl bile ürün gidiyo bende bilenler vardı bende suanda sony ericsson T29 ve 628 telefonlari ve motorola V3 ve V500 var onların üstüne samsung ve nokia en asagı 7 ser tane degıstırmısımdır cünkü hep arıza hep arıza ama antika telefonlarım hayla tas gibi calısıyo bilip bilmeden konusmayı simdi sony ericsson ve motorola telefon aldım 6 aydır kullanıyo bi tık bile yok suanda motorola ve sony ericsson gözunu sevem saglamlıkta ve kalıtede
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BekirTemel 7 yıl
Ekran boyutu ve batarya birbirini iyi tamamlamış kullanıcısını yoğun kullanımda bile yarı yolda bırakmaz.
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sombre06 8 yıl
Süper gözüküyo. Google desteğiyle yazılımda problem olmaz artık. Türkiyeye gelirse tadından yenmez. Sanal klavyeden nefret ediyorum. Gelir gelmez almayı düşünüyorum. Olmazsı galaxy s'imi satım milestone / 2 alıcam 2 elden bunun gelmesini beklicem. Ekranı baya büyük 4'4 çok küçük değil bi arkadaş küçük kalmış diye dedim. S2 kaç '' ? Tabi bencede 5 '' olsa daha iyi ben kalın telefon isteyen ve devasa ekran isteyen birisi olarak beğendim diyebilirim. Arkasını görünce aklıma hemen e72 geldi uzatılmış ve genişletilmişçe. Moto böyle taklik yapmaz muhtemelen şansa benzemiştir ya da ben benzettim. Donanım olarakta piyasadaki ''king'' telefonlarla yarışabilen bi qwerty telefon olmuş, boşluğu doldurmuş, teşekkrüler MOTO!
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2burak4 8 yıl
Droid3 cikali daha ne kadar oldu bundan tek eksigi 0.2 ghz daha yavas islemci ve 512 mb ram , cok hizli model degistiriyolar
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flyer_mig 8 yıl
Resmen netbooktan farkı kalmamış
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MxFxOx 8 yıl
klavye şart neden derseniz dokunmatik ekranda ekrana bakmadan telefonu yönetemezsiz hele tamamen her şeyi ekranın üzerinde bulunduran telefonlar daha kötü ayrıca telefonun klavyesi çok güzel duruyor yalnız ekran boyutu daha büyük olabilirmiş kullanılabilir ekran çok küçük kalmış
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yeksez 8 yıl
özellikleri güzel şuan bir samsung ıphone la kapışabilecek düzeyde gözüküyor umarım videolu testlerinide görürüz
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SystemApps 8 yıl
Fiziksel klavyenin yerini hiç bir şey tutamaz.Bu biiiirrr(1)
Eğer fiziksel klavye istemiyorsanız bu modeli almayın olsun bitsin polemik yaratmaya gerek yok bu ikiiii (2)
Telefon süper ötesi hala laf atanlara ben iphonenin herhangi bir modelini almalarını tavsiye ediyorum.Gerçekten siz buna layiksiniz.Ama malesef bunu iyi niyetimle söyleyemiyorum.. bu da üüüüçççç(3)
Telefonun fiziksel klavyesi harika olmuş.Ancak eleştirebileceğim tek bir yanı ekranın e7 gibi bir açı verilebilirdi... bu da dööörrrtt (4)
eğer bugün android li bir cihaz alacak olsam bu modeli kaçırmazdım buda son olsun beeeeşşş(5)
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sahoron 8 yıl
Arkadaş klavyeli telefonlardaki ses sorunundan şikayetci olmuş arkadaşlar hemen kararı verip klavyeli telefon alma demişler :D Beyin bedava Türkiye'de ama yakında Amerika lılar bunu öğrenecek ve de buna engel olacak demedi demeyin :D
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Jacobıan 8 yıl
motorola telefon işini bıraksın gitsin cuma pazarında limon satsın

böyle telefonların hala alıcısı varmı ya
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South Korea 8 yıl
telefonun piyasadaki donanımsal emsallerine kamera ile fark atarsa bir artısı olur.
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haymatloshan 8 yıl
Haklısınız,klavyeyi yalnız başımayken kullanabilirim
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berkkarabacak 8 yıl
4Crumby
haymatloshanKlavyeli telefonlara soğuk bakıyorum,iyi internet deneyimi sunuyor olabilirler lakin tuş sesi bazen duyulmaması gereken yerlerde dikkat çekici oluyor.Ekrana göre çözünürlük düşük gibi,onun haricinde alıcısı olur serinin.
Tus sesi istemedigin yerde sanal klavye kullan ;) sonucta kapatinca yine normal dokunmatik telefon :D

aynı şey olmuyo işte,madem kullanmıycak adam niye onu telinde boşuna bulundursun ayrıca bikaç milimetre ekstra kalınlık demek cepe
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4Crumby 8 yıl

berkkarabacak
4Crumby
Orijinalden alıntı: haymatloshanKlavyeli telefonlara soğuk bakıyorum,iyi internet deneyimi sunuyor olabilirler lakin tuş sesi bazen duyulmaması gereken yerlerde dikkat çekici oluyor.Ekrana göre çözünürlük düşük gibi,onun haricinde alıcısı olur serinin.
Tus sesi istemedigin yerde sanal klavye kullan ;) sonucta kapatinca yine normal dokunmatik telefon :D

aynı şey olmuyo işte,madem kullanmıycak adam niye onu telinde boşuna bulundursun ayrıca bikaç milimetre ekstra kalınlık demek cepe

Mesaji dikkatli okusan adamin klavyeden degil klavyenin cikardigi sesten rahatsiz olacagi bazi ortamlarda klavyenin cikardigi sorundan bahsediyo ;)
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rainblackk 8 yıl berkkarabacak
berkkarabacak
4Crumby
Orijinalden alıntı: haymatloshanKlavyeli telefonlara soğuk bakıyorum,iyi internet deneyimi sunuyor olabilirler lakin tuş sesi bazen duyulmaması gereken yerlerde dikkat çekici oluyor.Ekrana göre çözünürlük düşük gibi,onun haricinde alıcısı olur serinin.
Tus sesi istemedigin yerde sanal klavye kullan ;) sonucta kapatinca yine normal dokunmatik telefon :D

aynı şey olmuyo işte,madem kullanmıycak adam niye onu telinde boşuna bulundursun ayrıca bikaç milimetre ekstra kalınlık demek cepe

Dostum klavye istemiyorsan alma onlarca android telefon var burda gereksiz polemik yaratma.
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