Motorola Droid RAZR: En ince akıllı telefon nasıl üretildi?

Yakın zamanda Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, 7.1mm kalınlığı ile dünyanın en ince "süper telefon"u olan Droid RAZR'ı Amerika'da satışa sundu. İlginç bir pazarlama kampanyası ile tanıtılan telefon, dün yani 11-11-11 tarihinde saat 11'i 11 geçe, sözleşmeli fiyatı olan 111.11$ ile raflardaki yerini almaya başladı.

İncelik yarışında Motorola'yı öne geçiren Droiz RAZR aynı zaman sahip olduğu güç donanım özellikleriyle rakiplerine göz dağı vermekten de geri kalmıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve qHD çözünürlüğünde Super AMOLED Advanced ekrana sahip olan Droid RAZR, Texas Instrumentes'ın 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli OMAP4430 işlemcisini kullanıyor. Grafik birimi olarak PowerVR SGX 540 ile gelen telefona 1GB RAM eşlik ediyor.

İşletim sistemi tarafında Android 2.3 Gingerbread ile gelen ancak önümüzdeki aylarda Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtilen telefon, yüksek çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Aynı zamanda görüntülü konuşma için 1.3 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunan Motorola Droid RAZR'ın yapısında yüksek mukavemet için kevlar elyafı kullanıyor.

Hem Motorola tarafından yayınlanan video hem de iFixit tarafından gerçekleştirilen parçalam çalışmasından anlaşıldığı kadarıyla, Droid RAZR'ı süper-ince bir telefon yapabilmek adına Motorola, özel olarak tasarlanan yüksek yoğunluklu pile yer vermiş. Bu sayede panel, özelleştirilmiş anakart, pil ve kasanın tamamı bir araya getirildiğinde 7.1mm gibi rekor kalınlıklık seviyesine inilebilmiş. Sadece birkaç ay önce Japon üretici NEC, 7.7mm kalınlığı ile Median serisi akılı telefonunu en ince Android telefon olarak lanse etmişti.

Motorola'nın 7.1mm'ye kadar indiği "incelik" yarışında bir sonraki aşamaya hangi üreticinin geçeceği henüz bilinmiyor. Gelen bilgilere göre 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil yongada sistem platformlarıyla birlikte üreticilerin farklı form faktör tasarımları üzerine gidebileceği ve daha ince kasa tasarımlarına imza atabilecekleri ifade ediliyor. Aynı zamanda kimi üreticilerin daha ince kasa tasarımları için malzeme mühendisliği ve endüstriyel tasarım alanlarında yeni yatırımlar yaptığı da zaman zaman gündeme gelmekte.