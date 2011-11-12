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Motorola Droid RAZR: En ince akıllı telefon nasıl üretildi?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,9b
2
171
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Droid RAZR: En ince akıllı telefon nasıl üretildi?
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Yakın zamanda Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, 7.1mm kalınlığı ile dünyanın en ince "süper telefon"u olan Droid RAZR'ı Amerika'da satışa sundu. İlginç bir pazarlama kampanyası ile tanıtılan telefon, dün yani 11-11-11 tarihinde saat 11'i 11 geçe, sözleşmeli fiyatı olan 111.11$ ile raflardaki yerini almaya başladı.
Motorola Droid RAZR: En ince akıllı telefon nasıl üretildi?
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İncelik yarışında Motorola'yı öne geçiren Droiz RAZR aynı zaman sahip olduğu güç donanım özellikleriyle rakiplerine göz dağı vermekten de geri kalmıyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve qHD çözünürlüğünde Super AMOLED Advanced ekrana sahip olan Droid RAZR, Texas Instrumentes'ın 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli OMAP4430 işlemcisini kullanıyor. Grafik birimi olarak PowerVR SGX 540 ile gelen telefona 1GB RAM eşlik ediyor.
Motorola Droid RAZR: En ince akıllı telefon nasıl üretildi?
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İşletim sistemi tarafında Android 2.3 Gingerbread ile gelen ancak önümüzdeki aylarda Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtilen telefon, yüksek çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Aynı zamanda görüntülü konuşma için 1.3 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunan Motorola Droid RAZR'ın yapısında yüksek mukavemet için kevlar elyafı kullanıyor.
Motorola Droid RAZR: En ince akıllı telefon nasıl üretildi?
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Hem Motorola tarafından yayınlanan video hem de iFixit tarafından gerçekleştirilen parçalam çalışmasından anlaşıldığı kadarıyla, Droid  RAZR'ı süper-ince bir telefon yapabilmek adına Motorola, özel olarak tasarlanan yüksek yoğunluklu pile yer vermiş. Bu sayede panel, özelleştirilmiş anakart, pil ve kasanın tamamı bir araya getirildiğinde 7.1mm gibi rekor kalınlıklık seviyesine inilebilmiş. Sadece birkaç ay önce Japon üretici NEC, 7.7mm kalınlığı ile Median serisi akılı telefonunu en ince Android telefon olarak lanse etmişti. 
Motorola Droid RAZR: En ince akıllı telefon nasıl üretildi?
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Motorola'nın 7.1mm'ye kadar indiği "incelik" yarışında bir sonraki aşamaya hangi üreticinin geçeceği henüz bilinmiyor. Gelen bilgilere göre 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil yongada sistem platformlarıyla birlikte üreticilerin farklı form faktör tasarımları üzerine gidebileceği ve daha ince kasa tasarımlarına imza atabilecekleri ifade ediliyor. Aynı zamanda kimi üreticilerin daha ince kasa tasarımları için malzeme mühendisliği ve endüstriyel tasarım alanlarında yeni yatırımlar yaptığı da zaman zaman gündeme gelmekte.

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S.Vettel 8 yıl en beğenilen
O 111.1 $ burada olur 1111.1 $
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acmtncy 8 yıl
yildiray35
android den bir cacik olmaz. daha isim koymaktan aciz bir google. isletim sistemi android surum ismi kagit helva arasi dondurma!komik cidden ama trajikomik!

evet ios5 gibi yaratıcı bi isim bulabilirdi. neyin kafasını yaşıyorsun arkadaşım?
yildiray35android den bir cacik olmaz. daha isim koymaktan aciz bir google. isletim sistemi android surum ismi kagit helva arasi dondurma!komik...
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husNUKE 8 yıl
kamera kısmı olmamış, bana göre telefonun kalınlığı, en kalın olduğu noktaya göre hesaplanmalı.
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noyancelebi 7 yıl
Estagfirullah kardesim buyuksun :)
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m@hm@ 7 yıl
Ben takintili degilim oyle olsun fark etmez, ama sen istersen talepte bulunayim :)
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noyancelebi 7 yıl m@hm@
mehme@
Ben takintili degilim oyle olsun fark etmez, ama sen istersen talepte bulunayim :)

Evet istiyorum :)
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fkcnr 7 yıl
çıkış tarihi, saati ve fiyatı bayaa bi janjanlı :) ayrıca 1gb ram.. incelik zaten ayrı konu.. denilebilecek bişey yok kanımca...
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harunyayd 7 yıl
Forumda ve bazı yerlerde satılıyo bildiğim kadarıyla.türkçe dil olayı nasıl halledilir?
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DH Misafiri 7 yıl
en altta gelecegin teknolojileri yazmaktadır şiddetle tavsiye ederim . . .
hayal dünyasında yasıyorsunuz ey teknoloji meraklıları . . . dun bize tek işlemciyi reva gören zihniyet bugun elinin altındaki 32 çekirdeği saklar oldu . . . kandırılıyoruz . . . bugun sahip oldugumuz tüm ekranlar gözlerimize zarar verir . . . cep telefonları da oyle sinyaller ışıklar . . .
şükür ki vucudumuz bunada uyum sağladı . . . size yetecek olanı tercih edin . . . yoksa hep en iyisine sahip olma çılgınlığınız son bulmaz . . .
ha bu arada buyrun size yeni teknolojiler . . .2015 ekranda pixel yogunlugunun daha ileri gidemeyeceğini düşünen yetkililer kendi programlarını yazarak pixelleri birbirine bulaştırdılar ve artık gözlerimiz ayrı pizelller gormeyecek . . . 2016 . . . directx kutuphanesi yetersiz - ubisottan yapılan acıklmaa sok edici directx yetersiz bulundu ve kütüphanenin yakın gelecekte tozlu raflardaki yerini alacagını iddaa etti . . . ve kendi renk tonlarını olusturacaklarını ifade ettiler . . . 2019-2019- 2019 operatör devri bitti . . . uzmanlar artık baz istasyonlarına baglı kalmanın kamlumbaga ile yarısmak oldugunu vurguladı . . . yurdun dört bir yanında bulunan ceşitli kablosuz baglar ile baz istasyonları artık sadece sehir dışına itilecek şehir içinde ise ip cep ler görev alacak nasılmı arka planda güç tasarrufu ıle calısacak olan net. baglantınız ile internetten ücretsiz DAHAAA COOOK SEY VAR GOZUNUZU ACINN NELER NELER . . ..
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met.nar 7 yıl
dediklerinizde haklısınız belki, mendil değiştirir gibi teknolojiyi eskitenler var ancak şu bir gerçek ki, birileri üretecek, birileri de tüketecek...
size yetecek olanı tercih edin de nedemek?
Ona bakarsan otomobilde kullanmayalım, uçakta... Nede olsa at veya eşşekle de A'dan B'ye gidilebilir. [>:]
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E_Aydin35 8 yıl
darkaura
Orijinalden alıntı: Mikailix adamlar yazmis kevlar elyafindan yapiliyor diye bizimkiler bu cebimde kırılmasın muhabbeti yapıyor!
aynen. haberi bile okumadan ayni klise yorumlari siraliyorlar. kevlar ayni agirlikdaki celikden 50kat daha kuvvetlidir. yeterli miktarda uygun sekilde kullanildiysa krali gelse kiramaz.

Bencede:)
Zaten bu da masrafa ekleniyo:)
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Sahibinden Satılık Nick 8 yıl
türkiyede satışı var mı ?
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Centauri 8 yıl
Motorola'nin ve HTC'nin cihazlari iscilik olarak ust duzeyde.
Motorola'lar genel olarak boyle. Elinizde tuttugunuz zaman tek parca islenmis parcalari birbirine cok iyi oturmus oldugunu hissediyorsunuz.
Bu cihazi henuz gormedim, ama tahminim yine kaliteli oldugu yonunde.
Ah uzerinde Windows Phone 7 olabilseydi, o zaman kullanisli bir cihaz olurdu...
Ayrica incelemelerde ekranini yerden yere vurmuslar.

TheVerge'den 7.0 / 10 almis. Puanin 7 olmasinin nedeni ekrana 5/10 verilmis olmasi.

(Kiyaslama yapmak gerekirse
iPhone 4s 8.6 / 10 ,
SGSII 7.5 / 10 )
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soda23 8 yıl
İphone 4'ü satarim ve Ben bu cihazı alırım.

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winnerS 8 yıl
Reklamda tel çok kalın gözüküyor, ama sgs2 elime aldıktan sonra bunun inceliğini düşünemiyorum :)
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anafor 8 yıl
Gyro sensör nasıl olmaz ya? Hala inanamıyorum. Böyle bir eksik nasıl olur?

developer.motorola.com/...

Detaylı özellikler.
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fz18 8 yıl
sözleşmeli fiyatı 111 dolar denmiş ancak, ebayda 700 dolar civarında. ülkemizde fiyatı ne olur siz düşünün...
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darkaura 8 yıl
fz18

sözleşmeli fiyatı 111 dolar denmiş ancak, ebayda 700 dolar civarında. ülkemizde fiyatı ne olur siz düşünün...

o ilk cikis fiyati normaldir. bir sure sonra duser. ama galaxy s2 ayarinda bir telefonu turkiyede cokda farkli bir fiyattan beklemeyin. zaten turkiyedeki fiyatlarin yurtdisiyla alakasi yok. burdaki distrubitorler kafalarina gore bol kazikli etiketler koyuyorlar. ve bu etiketlerde arz talebe gore tum modelleri yuksek fiyatlarda tutmak icin cok guzel ayarlanmis. en basitinden huawei x5 in yurtdisi fiyati aslinda lg optimus black ile 30euro falan fark ediyor. ama burda bir ara iki kat fiyat farki vardi. satacak herseyin etiketine ayni oranda bindiriyorlar. huawei x5 in turkiyede ucuz olmasinin tek nedeni isminden satmayacagi icin yurtdisiyla ayni fiyattan etiketlendirilmesi.
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Catharacta Skua 8 yıl fz18
fz18

sözleşmeli fiyatı 111 dolar denmiş ancak, ebayda 700 dolar civarında. ülkemizde fiyatı ne olur siz düşünün...

Sözleşmeli fiyatı 11.11.2011 için tasarlandı ve 111 dolar oldu . Ebay'de o fiyattan satılıyor çünkü peşin fiyatı bunu anlamak zor olmamalı. Türkiye'de fiyatının ne olacagını bilemeyiz çünkü gelmez. Olurda gelirse motorola o zaman kadar 5 mm'lik incelikte olanını üretir.
Yurt dışı harici Motorola Türkiye'de yalan maalesef. Telefon gayet güzel ama ilginç bir şekilde pilinin değişmemesi bir çok sitede eksi özellik olarak gösteriliyor. iphone bunu yıllardır yapıyor. Bunu anlamak zor he birde şikayet olarak 1730 mah pile rağmen şarjı çok az gidiyormuş.
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