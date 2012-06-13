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Motorola Droid Razr HD iddialı geliyor; Snapdragon S4 işlemci ve 3300mAh pil

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
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13
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süre önce Google çatısına altına giren Motorola Mobilite Grubu, yeni nesil akıllı telefonlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Droid Razr modelini bir süre önce ülkemiz pazarına da sunan Motorola, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Droid Razr HD modelini yaz aylarında teknolojil tutkunlarının beğenisine sunacak. Geçtiğimiz günlerde bazı görüntüleri sızdırılan Droid Razr HD'nin detayları netleşiyor.
Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alan Droid Razr HD'nin ekran çözünürlüğü ise 1196 x 720 piksel olarak telaffuz ediliyor. Ortaya çıkan örnek fotoğrafın EXIF bilgilerine göre f/2.4 aperture değerine sahip 13MP kamera ile donatılan Droid Razr HD'nin en dikkat çekici yanlarından biri de aynı Droid Razr Maxx gibi 3300 mAh pile sahip olması. Snapdragon S4 platformunun yüksek enerji verimliliği de dikkate alındığında Motorola'nın yeni telefon, pil ömrü açısından rakip tanımayacak gibi görünüyor.
Motorola'nın anavatanı Amerika'da, ülkenin en büyük operatörlerinden Verizon ile işbirliği çerçevesinde sunacağı Droid Razr HD'nin, uluslararası piyasalara ne zaman sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. Snapdrafon S4 platformunun aynı zamanda LTE desteği sunuyor olması, 4G altyapısına sahip Amerika pazarı için tercihi etkileyen temel kriter olarak gösterilebilir. Droid Razr Maxx modelini bazı Avrupa ülkelerine sunan Motorola, iddialı özelliklere sahip Droid Razr HD modelini daha hızlı bir şekilde küresel satışa sunarak satış rakamlarını arttırma stratejisini benimseyebilir. Son bir not olarak telefonun Android 4.0 işletim sistemiyle birlikte sunalacağını da eklemiş olalım.

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Girrffe 7 yıl en beğenilen
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fiyat 2000 TL üstünde olacaksa pek iddialı değil
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aziz77 7 yıl
fiyat iyi olursa iş yapar..
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hamalyoziee 7 yıl
Telefonda son nokta. Herkes HTC, Samsung ve iphone sevdasına ve kavgasına tutuşmuş ama şarjı gitmeyen, özgürce konuşulamayan telefonu ben napıyım. Bende bir HTC kullanıcısıyım ama bir yerden bir yere giderken navigasyon açmaya ve haritalara bakmaya çekiniyorsam, internette özgürce sörf yapamıyorsam, hep telefonun şarjı bitecek endişesi taşıyorsam neye yarar akıllı telefon. Çıksın gerekiyorsa amerikaya gidip alcam :)
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DH Misafiri 7 yıl
Lawless sana katılıyorum ama telefon alanların kaçı gercekten bunları onemsiyor onemli olan marka bilinirligi çunku insanlardaki başkalarına üstünlük taslama havası vesaire yoksa apple o kadar iPHONE satabilrmiydi ayrıca Samsung da bunu yaptı bir nebze S3 bu kadar sattıran da bu reklamlar falan oldu.AYrıca bu sayede zibelle ace satıyor bu karne donemi sonrası ornek cok.Ben acıkcası motorolanın batarya konusunda ki tutumu ayrıca ekranı cok buyuk yapmaması falan gayet guzel hamleler ayrıca bi Qual S4 un exynos dan daha iyi oldgunu bilen kac kişi varki o yuzden diger firmalar motorolanın bu batarya hamlesini onemsemiyor benim dusuncem bu yonde.
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chiangjo2044 7 yıl
Diğer özellikleri hakkında bilgiler varmıydı ? gerci onlarda sızıntı haberdir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TearsForFears 7 yıl
2 İphone veya 2 adet SGS2 gözümde 1 tane şu telefondan etmez.Hala üreticiler herşeyi çekirdekte sanıyor.
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2K 7 yıl
RAM , işlemci onlara yorum yapamam ama kesinlikle Motorola şarj olayını çözdü diğer markaların aksine.
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Pardus Linux 7 yıl
Fiyat önemli tabi ama o batarya ve üstüne S4 verimliği ile şarj süresi olarak en uzun süreyi vaat eden akıllı chaz olacağı kesin, tasarım konusunda ise Motorola zaten iyi...
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virtue28 7 yıl
Motorola iyide destek biraz zayıf kalıyor. Diğer özellikleri hakkında bilgiler varmıydı ? gerci onlarda sızıntı haberdir.

O işlemci ile gpu olarak adreno 225 kullanıyordu sanırım, acıklanmayan ekran boyutu, ram ve panel teknolojiside tercih etmede önemli etken oluyor.

bir ara artix 3 muhabbeti vardı yalan oldu galiba
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esqhia 7 yıl
Galaxy s3 ün 2000tl olduğu yerde, motorolanın 2000tl üzerine çıkacağını zannetmem ama sadece türkcell ile kontratlı gelirse razr maxx gibi, fiyatı heryere uçabilir :)
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Max payne 35 7 yıl
Global pazara girmesini isterim. Hem yüksek performans,hem de yüksek batarya kapasitesi. S4'ün enerji tüketimini de hesaba katarsak çok yüksek olmasa da iyi satış rakamlarına ulaşır. Türkiye'ye gelirse fiyatı yüksek olur.
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Girrffe 7 yıl en beğenilen
edit:
fiyat 2000 TL üstünde olacaksa pek iddialı değil
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BekirTemel 7 yıl
Keşke Galaxy leri One leri çıkaran firmalarda bataryayı Motorola seviyesine çekmeye çalışsaymış ne güzel olurmuş,ama pazarlama tekniklerine ters sanırım yoksa bu derece teknolojik cihazlar üreten isimler bataryada pek yol alamıyorlar kasıtlıymış gibi...
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