Motorola Droid Razr HD iddialı geliyor; Snapdragon S4 işlemci ve 3300mAh pil

Bir süre önce Google çatısına altına giren Motorola Mobilite Grubu, yeni nesil akıllı telefonlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Droid Razr modelini bir süre önce ülkemiz pazarına da sunan Motorola, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Droid Razr HD modelini yaz aylarında teknolojil tutkunlarının beğenisine sunacak. Geçtiğimiz günlerde bazı görüntüleri sızdırılan Droid Razr HD'nin detayları netleşiyor.

Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alan Droid Razr HD'nin ekran çözünürlüğü ise 1196 x 720 piksel olarak telaffuz ediliyor. Ortaya çıkan örnek fotoğrafın EXIF bilgilerine göre f/2.4 aperture değerine sahip 13MP kamera ile donatılan Droid Razr HD'nin en dikkat çekici yanlarından biri de aynı Droid Razr Maxx gibi 3300 mAh pile sahip olması. Snapdragon S4 platformunun yüksek enerji verimliliği de dikkate alındığında Motorola'nın yeni telefon, pil ömrü açısından rakip tanımayacak gibi görünüyor.

Motorola'nın anavatanı Amerika'da, ülkenin en büyük operatörlerinden Verizon ile işbirliği çerçevesinde sunacağı Droid Razr HD'nin, uluslararası piyasalara ne zaman sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. Snapdrafon S4 platformunun aynı zamanda LTE desteği sunuyor olması, 4G altyapısına sahip Amerika pazarı için tercihi etkileyen temel kriter olarak gösterilebilir. Droid Razr Maxx modelini bazı Avrupa ülkelerine sunan Motorola, iddialı özelliklere sahip Droid Razr HD modelini daha hızlı bir şekilde küresel satışa sunarak satış rakamlarını arttırma stratejisini benimseyebilir. Son bir not olarak telefonun Android 4.0 işletim sistemiyle birlikte sunalacağını da eklemiş olalım.