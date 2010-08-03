Motorola Droid, WiFi Hotspot ve USB tethering özelliklerini kullanamayacak. Çünkü...

Google'ın mobil işletim sistemi olan Android'in son sürümü olan Froyo (2.2) bu hafta itibariyle HTC Desire, Evo 4G gibi cihazlarla buluştu. Android'in Froyo güncellemesini hiç şüphesiz ki Motorola Droid kullanıcıları da bekliyor. Bilindiği üzere Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi kullanıcılara kablosuz hotspot ve USB tethering gibi önemli özellikler sunuacak fakat Motorola ve Verizon tarafından onaylanan bir haber Droid kullanıcılarının bu konudaki beklentilerini sonladırdı. Motorola'nın da onayladığı bilgiye göre Droid, Android 2.2'nin kullanıcılara sunduğu kablosuz hotspot ve USB tethering gibi özellikleri kullanamayacak.

Droid'in kablosuz hotspot işlevini görememesinin nedeni "Droid'in kablosuz hotspot için gerekli donanıma sahip olmaması" olarak belirtilirken, tethering için ise "bilgisayar ile bağlantıyı kuracak yazılımın olmaması" olarak belirtildi. Bu hafta veya önümüzdeki hafta Android 2.2 güncellemesini alması beklenen Droid'in bu özellikler dışında kalan diğer yenilik ve geliştirmelerden faydalanacağı ifade edildi.