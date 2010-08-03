Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Droid, WiFi Hotspot ve USB tethering özelliklerini kullanamayacak. Çünkü...

Motorola'nın Android işletim sistemli telefonu Droid, Froyo'nun en büyük yeniliklerinden biri olan hotspot ve usb tethering özelliklerini kullanamayacak.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11b
1
2
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın mobil işletim sistemi olan Android'in son sürümü olan Froyo (2.2) bu hafta itibariyle HTC Desire, Evo 4G gibi cihazlarla buluştu. Android'in Froyo güncellemesini hiç şüphesiz ki Motorola Droid kullanıcıları da bekliyor. Bilindiği üzere Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi kullanıcılara kablosuz hotspot ve USB tethering gibi önemli özellikler sunuacak fakat Motorola ve Verizon tarafından onaylanan bir haber Droid kullanıcılarının bu konudaki beklentilerini sonladırdı. Motorola'nın da onayladığı bilgiye göre Droid, Android 2.2'nin kullanıcılara sunduğu kablosuz hotspot ve USB tethering gibi özellikleri kullanamayacak.

Droid'in kablosuz hotspot işlevini görememesinin nedeni "Droid'in kablosuz hotspot için gerekli donanıma sahip olmaması" olarak belirtilirken, tethering için ise "bilgisayar ile bağlantıyı kuracak yazılımın olmaması" olarak belirtildi. Bu hafta veya önümüzdeki hafta Android 2.2 güncellemesini alması beklenen Droid'in bu özellikler dışında kalan diğer yenilik ve geliştirmelerden faydalanacağı ifade edildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
calıstıramıyorum hotspotu yardımcı olursans sewınırım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
calıstıramıyorum hotspotu yardımcı olursans sewınırım

yok çünkü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Aopen Nagas G6 oyuncu kasası video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim