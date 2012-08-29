Motorola, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini sonlandırıyor

Motorola'nın Mobilite bölümünü, 12.5 milyar dolar karşılığında birkaç ay önce bünyesine katarak mobil dünyada yankı uyandıran Google, Motorola'nın olumsuz gidişatının önüne geçmek ve Motorola'yı kar durumuna geçirmek adına küçülme stratejisi izleme kararı almıştı. Toplamda 20.000 civarında çalışanı bulunan Motorola, iş gücünün %20'lik bölümü ile yollarını ayıracağını ve dünya çapındaki 94 ofisinin üçte birini kapatacağını açıklamıştı.

Bazı endüstriyel kaynaklardan BGR sitesine gelen açıklamalara göre Motorola, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini de sonlandırmaya hazırlanıyor. Ancak Avustralya ile Güney Kore'nin kapsam dışında bırakıldıkları ifade ediliyor.



Bazı bağımsız emlak şirketleri, Motorola'nın Hyderabad'da (Hindistan) yer alan araştırma ve geliştirme merkezi binasını satışa çıkardığını onaylamış durumda. Stoklar tamamen eriyene kadar bu bölgelerde satışların ve hizmetlerin süreceği söyleniyor. Motorola'nın bundan sonra az ama öz model üretmesi ve alt segment çözümleri gözden çıkarması bekleniyor.



http://www.bgr.in/manufacturers/motorola/goodbye-moto-motorola-to-shut-shop-in-india-asia-pacific/