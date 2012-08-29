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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini sonlandırıyor

6 yıl
1,3b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın Mobilite bölümünü, 12.5 milyar dolar karşılığında birkaç ay önce bünyesine katarak mobil dünyada yankı uyandıran Google, Motorola'nın olumsuz gidişatının önüne geçmek ve Motorola'yı kar durumuna geçirmek adına küçülme stratejisi izleme kararı almıştı. Toplamda 20.000 civarında çalışanı bulunan Motorola, iş gücünün %20'lik bölümü ile yollarını ayıracağını ve dünya çapındaki 94 ofisinin üçte birini kapatacağını açıklamıştı.
Bazı endüstriyel kaynaklardan BGR sitesine gelen açıklamalara göre Motorola, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini de sonlandırmaya hazırlanıyor. Ancak Avustralya ile Güney Kore'nin kapsam dışında bırakıldıkları ifade ediliyor.
Bazı bağımsız emlak şirketleri, Motorola'nın Hyderabad'da (Hindistan) yer alan araştırma ve geliştirme merkezi binasını satışa çıkardığını onaylamış durumda. Stoklar tamamen eriyene kadar bu bölgelerde satışların ve hizmetlerin süreceği söyleniyor. Motorola'nın bundan sonra az ama öz model üretmesi ve alt segment çözümleri gözden çıkarması bekleniyor. 

http://www.bgr.in/manufacturers/motorola/goodbye-moto-motorola-to-shut-shop-in-india-asia-pacific/ Yorum Yaz
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nevai 6 yıl en beğenilen
mansurmarsak
enaz3posta Nokia ile başa cikilmaz.apple inda sonu boyle olcak.herkesin nokia bitti dedigi donemde bile hisseleri en degerli firma nokia olmasi hicte sasirtici degil..only respect!nokia connecting people...
Yukuberkin Nokia versiyonu.Son zamanlarda DH da insanlar ilgi çekebilmek için neler yapıyorlar. Bakalım yakında daha neler göreceğiz.

bi yukuberk değil ama
mansurmarsakenaz3posta Nokia ile başa cikilmaz.apple inda sonu boyle olcak.herkesin nokia bitti dedigi donemde bile hisseleri en deger...
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nurettinaz 6 yıl
Firmalar bu tarz şeyleri yapıyorlar. Bu asla onların batacağo anlamına gelmiyor. Az kar ettikleri bölgelerden çekilerek yatırımlarını daha çok talep gördükleri bölgelere kaydırıyorlar. Bu aslında firmaların küçülerek gelişmesi anlamına gelmekte. Ancak bizim halkımızda ağzı olan konuştuğu için batacak söylentilerinin çıkması normal. E be arkadaşım maden her çekilen firma batacak az eline gazete al oku best buy denilen dünyanın sayılı elektronik mağzalarından biri de Asya ve ortadoğu için üs olarak seçtiği Türkiye den daha 1 yılı bile doldurmadan çekildi. Düşün azıcık adamlar batacaktı ondan mı hayır karı düşüktü rekabet çoktu. Adamlar çekilerek amerika kıtasına yaptı yatırımlarını. Asya ya ve ortadoğuya harcayacağı paranın daha azını harcayarak daha çok kar etti. Lütfen düşünelim okuyalım sonra gelip burada battı olm o batsın bilmem ne olsun diye konuşalım.
Firmalar bu tarz şeyleri yapıyorlar. Bu asla onların batacağo anlamına gelmiyor. Az kar ettikleri bölgelerden çekilerek yatırımlarını daha çok talep gördükleri ...
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nurettinaz 6 yıl
Firmalar bu tarz şeyleri yapıyorlar. Bu asla onların batacağo anlamına gelmiyor. Az kar ettikleri bölgelerden çekilerek yatırımlarını daha çok talep gördükleri bölgelere kaydırıyorlar. Bu aslında firmaların küçülerek gelişmesi anlamına gelmekte. Ancak bizim halkımızda ağzı olan konuştuğu için batacak söylentilerinin çıkması normal. E be arkadaşım maden her çekilen firma batacak az eline gazete al oku best buy denilen dünyanın sayılı elektronik mağzalarından biri de Asya ve ortadoğu için üs olarak seçtiği Türkiye den daha 1 yılı bile doldurmadan çekildi. Düşün azıcık adamlar batacaktı ondan mı hayır karı düşüktü rekabet çoktu. Adamlar çekilerek amerika kıtasına yaptı yatırımlarını. Asya ya ve ortadoğuya harcayacağı paranın daha azını harcayarak daha çok kar etti. Lütfen düşünelim okuyalım sonra gelip burada battı olm o batsın bilmem ne olsun diye konuşalım.
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xxxx1 6 yıl
abdullahkhan

enaz3posta Nokia ile başa cikilmaz.apple inda sonu boyle olcak.herkesin nokia bitti dedigi donemde bile hisseleri en degerli firma nokia olmasi hicte sasirtici degil..only respect!nokia connecting people...
Yukuberk bile senden iyiydi be. Gelmiş Microsoft Mobileı pardon Nokiayı savunuyorsun. Microsoftun telefon üreten bir yan şirketi artık Nokia. Yakında da ya MC satın alacak ya da Batacak, Nokia için başka bir yol yok.


google patentleri için aldı demişssin...dediğin bu, evde kullanacaklar galiba o patentleri,firmayı yok ettikten yemişim patenti nerede kullanacak turşusunumu kuracaklar???

zaten Nexus'u baskalarını yaptırıyorsun telefon fabrikasına sahip olduğun halde...sadece patentleri aldı demek içi boşşş...
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manyakurt 6 yıl
nevai
mansurmarsak
enaz3posta Nokia ile başa cikilmaz.apple inda sonu boyle olcak.herkesin nokia bitti dedigi donemde bile hisseleri en degerli firma nokia olmasi hicte sasirtici degil..only respect!nokia connecting people...
Yukuberkin Nokia versiyonu.Son zamanlarda DH da insanlar ilgi çekebilmek için neler yapıyorlar. Bakalım yakında daha neler göreceğiz.
bi yukuberk değil ama

koptum.
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Kirk Lee 6 yıl
motorola ürünlerini alanlara geçmiş olsun. türkiye ofisi de kapanıyormuş. yakında teknik destek, servis vb. sorunlar ortaya çıkar.
muhtemelen bu yeniden yapılandırma sonunda apple gibi kendi yazılımı ve donanımına sahip az ve öz ürün çıkarmaya başlarlar.
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Raven 6 yıl
O zaman isim hakkınıda satın alır sony'nin ericssonun telefon bölümünü alması gibi. Nexus'ları sadece google marka çıkarır.
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teramit 6 yıl
xxxx1
Google; Motorola ile zaten ne yapmaya çalışıyor anlaşılırı gibi değil...anlaşılan bir gerçek şudur ki, Motorola gibi bir markanın katili olduğudur...Elinde Motorola gibi profosyonel bir marka varken gidip abuk subuk şekilde millete Nexus yaptırmalarından belliydi saçmalamarının seyri...

google motorolayı patentleri için aldı şimdi öldürüyor çünkü elinde donanım firması varken donanım müşterilerine rakip gözükmek istemiyor.
asus a telefon yaptırıyor çünkü asus daha deneyimli.motorola marka olarak piyasadan silinebilir muhtemelen.
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Provisional 6 yıl
enaz3posta
Nokia ile başa cikilmaz.apple inda sonu boyle olcak.herkesin nokia bitti dedigi donemde bile hisseleri en degerli firma nokia olmasi hicte sasirtici degil..only respect!nokia connecting people...


Yukuberk bile senden iyiydi be. Gelmiş Microsoft Mobile'ı pardon Nokia'yı savunuyorsun. Microsoft'un telefon üreten bir yan şirketi artık Nokia. Yakında da ya MC satın alacak ya da Batacak, Nokia için başka bir yol yok.
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nevai 6 yıl en beğenilen
mansurmarsak
enaz3posta Nokia ile başa cikilmaz.apple inda sonu boyle olcak.herkesin nokia bitti dedigi donemde bile hisseleri en degerli firma nokia olmasi hicte sasirtici degil..only respect!nokia connecting people...
Yukuberkin Nokia versiyonu.Son zamanlarda DH da insanlar ilgi çekebilmek için neler yapıyorlar. Bakalım yakında daha neler göreceğiz.

bi yukuberk değil ama
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xda-developer 6 yıl
Motorola bu sefer gitti galiba.
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xxxx1 6 yıl
Google; Motorola ile zaten ne yapmaya çalışıyor anlaşılırı gibi değil...anlaşılan bir gerçek şudur ki, Motorola gibi bir markanın katili olduğudur...
Elinde Motorola gibi profosyonel bir marka varken gidip abuk subuk şekilde millete Nexus yaptırmalarından belliydi saçmalamarının seyri...
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mansurmarsak 6 yıl
enaz3posta
Nokia ile başa cikilmaz.apple inda sonu boyle olcak.herkesin nokia bitti dedigi donemde bile hisseleri en degerli firma nokia olmasi hicte sasirtici degil..only respect!nokia connecting people...

Yukuberkin Nokia versiyonu.
Son zamanlarda DH da insanlar ilgi çekebilmek için neler yapıyorlar. Bakalım yakında daha neler göreceğiz.
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