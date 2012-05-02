Motorola Mobility, 2012 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Pek çok cep telefonu üreticisinin ardından Motorola Mobility de 2012 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayanlar kervanına katıldı. Motorola Mobility açısından tabloların pek de parlak görünmediği söylenebilir.



2012 yılının birinci çeyreğinde Motorola, 5.1 milyonu akıllı telefon olmak üzere 8.9 milyon mobil cihaz sevkiyatı gerçekleştirmiş. Bu sevkiyatlar sonucunda 3.1 milyar dolar gelir elde edilmiş. Gelirin 2.2 milyar dolarını akıllı telefonlar oluşturuyor.

Motorola Mobility'nin net faaliyet zararı 85 milyon dolar seviyesinde. 2011 yılının aynı dönemine göre zararın 24 milyon dolar daha fazla olduğunun altı çiziliyor.





