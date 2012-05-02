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Motorola Mobility, 2012 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Pek çok cep telefonu üreticisinin ardından Motorola Mobility de 2012 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayanlar kervanına katıldı. Motorola Mobility açısından tabloların pek de parlak görünmediği söylenebilir.
2012 yılının birinci çeyreğinde Motorola, 5.1 milyonu akıllı telefon olmak üzere 8.9 milyon mobil cihaz sevkiyatı gerçekleştirmiş. Bu sevkiyatlar sonucunda 3.1 milyar dolar gelir elde edilmiş. Gelirin 2.2 milyar dolarını akıllı telefonlar oluşturuyor.
Motorola Mobility'nin net faaliyet zararı 85 milyon dolar seviyesinde. 2011 yılının aynı dönemine göre zararın 24 milyon dolar daha fazla olduğunun altı çiziliyor.


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chilalilin 7 yıl
Motorolayı Google satın aldı bence geleceği parlak. Google kolay kolay çuvallamaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ATOM ANT 7 yıl
yazılım desteği olmazsa olmaz millet yeni telefon alacak hali yok herhalde yazılım için
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SALIGIA 7 yıl
Fehva
cumur
catastrop
DH Misafiri
KayhanKaan Motorolayı Google satın aldı bence geleceği parlak. Google kolay kolay çuvallamaz.
nazas avcısı Motorola , google ı satın aldı.
Hatalısın, google motorolayı patentlerinden ötürü satın aldı. Şimdi de satmayı düşünüyormuş. Hatta Huaweiye satacak diye bir haber çıkmıştı.
+1 ayen giderken huaweide götürcek yanında
ayen mi :D alanyalımısın :D

adam sazan avcisi diye yazmis bosuna degilmis :D
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Fehva 7 yıl
cumur
catastrop
DH Misafiri
KayhanKaan Motorolayı Google satın aldı bence geleceği parlak. Google kolay kolay çuvallamaz.
nazas avcısı Motorola , google ı satın aldı.
Hatalısın, google motorolayı patentlerinden ötürü satın aldı. Şimdi de satmayı düşünüyormuş. Hatta Huaweiye satacak diye bir haber çıkmıştı.
+1 ayen giderken huaweide götürcek yanında

ayen mi :D alanyalımısın :D
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E_Aydin35 7 yıl
Bazen bakınca geriye o efsane markaların şimdiki düşmüş halleri komik geliyor insana yeniliklere geç ayak uydurur eski usullerin seni idare edeceğini düşünürsen böyle olabiliyor ışte ama düzeltilemez değil sadece ihtimaller daha düşük :)
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
bende Defy kullanısıyım motorola iyi hoş dayanaklı model ama hala 2.2 sürümünü kullandırıyor daha destek çıkarmadı buda motorola ya olan güvenimi ciddi anlamda sarstı millet 2.4 e geçti daha biz 2.3 ü göremedik illa rom mu yapalım.
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erci501 7 yıl
pazarlama stratejisi berbat olduğu için zarar etmesi çok normal. belki ilerleyen zamanlarda düzelirler.
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haymatloshan 7 yıl
O kadar güzel modeller çıkartmıştı halbuki,google'da alınca yazılım desteği ile iyi bir ivme kazanır sandık zarar etmiş.
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DH Misafiri 7 yıl
KayhanKaan
Motorolayı Google satın aldı bence geleceği parlak. Google kolay kolay çuvallamaz.

nazas avcısı
Motorola , google ı satın aldı.
1 Yanıt Yanıtla
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catastrop 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

KayhanKaan

Motorolayı Google satın aldı bence geleceği parlak. Google kolay kolay çuvallamaz.


nazas avcısı

Motorola , google ı satın aldı.

Hatalısın, google motorolayı patentlerinden ötürü satın aldı.
Şimdi de satmayı düşünüyormuş.
Hatta Huawei'ye satacak diye bir haber çıkmıştı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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bukalemun56 7 yıl
SATIŞ SONRASI YAZILIMSAL DESTEK SUNMAZSAN OLACAĞI BUDUR HAK ETMİŞ..
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danGerfuLL 7 yıl
Motorola'nın esas üzerinde durduğu Amerika. Zorlu rakipleri karşısında yeterince mücadele edemiyor dolayısıyla bu tip bir tabloda kaçınılmaz oluyor.
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